«Путин съел бы вас на обед»: заявления Дональда Трампа и Камалы Харрис на дебатах 10 сентября

Кто из двух претендентов на пост президента США смотрелся убедительнее во время их первой очной встречи, читайте в материале РИАМО.

Рано утром 11 сентября по московскому времени в Филадельфии прошли первые предвыборные дебаты двух главных кандидатов на предстоящих выборах президента США — республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис. Разговор был наполнен многочисленными встречными обвинениями, но ничего принципиально нового зрители не услышали.

Что Трамп и Харрис собираются делать с экономикой США

Фото - © REUTERS/Brian Snyder

Первой темой дебатов, объявленной ведущими, стало состояние американской экономики.

Камала Харрис сразу заявила, что происходит из среднего класса и, в отличие от Трампа, который «получал все на блюдечке», у нее есть план по улучшению жизни как представителей среднего класса, так и рабочих. Для этого она намерена продлить налоговую льготу в 6 тысяч долларов для молодых семей и предоставить налоговый вычет в 50 тысяч долларов на открытие малого бизнеса. А ее оппонент, по словам Харрис, собирается снизить налоги для миллиардеров и корпораций, что приведет к дефициту бюджета в 5 триллионов долларов.

В ответ Трамп заявил, что в период нахождения у власти администрации Джо Байдена, куда входит и Харрис, наблюдается худшая инфляция в истории США: некоторые товары, по словам бывшего президента, подорожали на 50-80%.

В свою очередь, кандидат от демократов обвинила Трампа в том, что он оставил Байдену и Америке худший уровень безработицы со времен Великой депрессии.

Кроме того, Харрис сослалась на мнения ведущих экономистов о том, что ее программа по экономике лучше, чем у Трампа. Тот, в свою очередь, сослался на результаты социальных опросов, утверждающие обратное.

Кроме того, кандидат от республиканцев неоднократно заявил, что у Харрис в принципе нет никакого плана и что «она скопировала план Байдена». В ходе дебатов действующему вице-президенту не раз приходилось напоминать оппоненту, что она — не Джо Байден и план у нее все-таки есть.

Кроме того, Трамп назвал Харрис «марксисткой», о чем «все знают».

Что кандидаты в президенты говорили об иммиграции в США

Фото - © REUTERS/Brian Snyder

В ходе дебатов Трамп повторил многие тезисы, озвученные им в августовском интервью Илону Маску. В частности, он заявил, что другие страны специально отправляют в США своих преступников, которых американские власти беспрепятственно впускают в страну. В результате преступность в странах-донорах снизилась.

В ответ Харрис рассказала, что вносила законопроект, по которому на охрану границы США с Мексикой были бы направлены дополнительные 1500 человек, однако Трамп якобы повлиял на конгресс, чтобы этот закон не был принят. Вопроса о том, как именно могли бы решить проблему с нелегальной миграцией на весьма протяженной границе с Мексикой дополнительные 1500 человек, кандидаты не коснулись.

Среди прочего, Трамп сказал, что мигранты в городах Америки едят кошек и собак. В этот момент его попытался опровергнуть один из ведущих, журналист ABC Дэвид Мьюир. Вообще, в ходе дебатов это происходило неоднократно, и всегда в отношении Трампа — в спор с его оппоненткой ведущие не вступали.

Любопытно, что, кроме упомянутого аргумента про загубленный Трампом законопроект, ничего конкретного про противодействие нелегальной иммиграции в США Харрис так и не сказала — при том, что в администрации Байдена именно она отвечает за этот вопрос. Вообще, кандидат от демократов не раз начинала говорить о ценностях и тому подобных абстрактных категориях вместо конкретных ответов на реплики оппонента. Трамп в этом смысле смотрелся лучше, не игнорируя адресованные ему вопросы столь явно.

Что Трамп и Харрис говорили о России и Украине

Фото - © REUTERS/Brian Snyder

В ходе дебатов Трамп снова пообещал завершить боевые действия между Россией и Украиной еще до того, как пройдет его инаугурация. Для этого он собирается позвонить президентам Путину и Зеленскому и «собрать их вместе, чтобы закончить войну».

Кандидат от республиканцев не раз задавался вопросом, почему этого не делает нынешняя администрация. По его словам, страны планеты движутся к Третьей мировой войне, а где находится в этот момент президент Байден, непонятно. Или понятно — в другой своей реплике Трамп заявил, что нынешний руководитель США в основном проводит время на пляже.

На вопрос ведущего о том, хочет ли он победы Украины, Трамп ответил, что хочет «завершения войны». По словам бывшего президента, в боевых действиях на Украине гибнет огромное количество людей. Трамп даже назвал конкретную цифру потерь России — 300 тысяч человек.

Харрис, в свою очередь, сказала, что ее оппонент восхищается диктаторами и хочет быть одним из них, и поэтому все диктаторы в мире мечтают, чтобы Трамп снова стал президентом, потому что тогда они смогут им манипулировать «при помощи лести и одолжений». В ответ Трамп напомнил, что Владимир Путин поддержал именно Камалу Харрис.

Что касается поддержки Украины, то Харрис заявила, что с этой целью США собрали союз из 50 стран и только благодаря этому Украина по-прежнему является свободным и независимым государством.

«Если бы Трамп был президентом, Путин сейчас сидел бы в Киеве», — выразила уверенность действующий вице-президент. Кроме того, она заявила, что на Украине Россия не остановится, и следующей целью Москвы станет Польша.

«Вы восхищаетесь сильными людьми вместо того, чтобы заботиться о нашей демократии», — обвинила оппонента Харрис, добавив, что Путин «съел бы Трампа на обед».

Что кандидаты в президенты говорили о Китае и внешней политике в целом

Фото - © REUTERS/Brian Snyder

Любопытно, что в ходе дебатов не так часто затрагивалась тема отношений с Китаем — да и вообще внешняя политика явно не заботит американцев так сильно, как внутренняя.

Касательно Китая Харрис посетовала, что Трамп продавал в КНР американские чипы и тем самым помог противнику модернизировать свои вооруженные силы. В ответ Трамп заявил, что Китай покупал чипы на Тайване, потому что из-за неудачной политики администрации Байдена США практически перестали производить этот важнейший компонент.

Харрис также рассказала, что в диалогах с ней мировые лидеры смеются над Трампом. Последний ответил на это со ссылкой на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, как его, Трампа, во всем мире боялись и уважали.

Общие впечатления от дебатов Трампа и Харрис

Фото - © REUTERS/Brian Snyder

В целом Трамп смотрелся убедительнее своей оппонентки — Харрис явно не хватало содержательности и харизмы, которые она старалась компенсировать эмоциональными обращениями к аудитории. В то же время кандидат от республиканцев не сумел удержаться от переходов на личность действующего вице-президента и ее «босса» Байдена, чего, согласно мнению большинства аналитиков, ему делать было не нужно.

В частности, Трамп заявил, что нынешнего главу государства «вышвырнули как собаку» из президентской гонки и что за это Байден ненавидит Харрис.

Одним из принципиальных расхождений кандидатов в президенты стала оценка текущего состояния США. Трамп заявил, что «наша нация умирает», а если Харрис придет к власти, «мы превратимся в Венесуэлу на стероидах».

Надо отметить, что кандидат от демократов, в отличие от ее предшественника Байдена на предыдущих дебатах, не пыталась рассказывать о величии Америки. Вместо этого она заявила, что «представляет новое поколение американских лидеров» (намекнув на то, что моложе Трампа почти на 20 лет) и призвала двигаться в будущее.