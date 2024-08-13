Путин, Украина и миграция в США: о чем Дональд Трамп рассказал в интервью Илону Маску

Как кандидат в президенты США пообщался со своим самым известным сторонником на больные темы, читайте в материале РИАМО.

В ночь на 13 августа по московскому времени американский миллиардер Илон Маск взял аудиоинтервью у кандидата в президенты США Дональда Трампа, о поддержке которого ранее уже заявлял. Ради этого интервью Трамп вернулся на платформу X (ранее – Twitter), теперь принадлежащую Маску. В январе 2021 года Twitter заблокировала аккаунт Трампа, который тогда был президентом страны, несмотря на то, что у него в подписчиках числились почти 89 миллионов человек.

О покушении

Фото - © скриншот

Вспоминая инцидент со стрельбой на предвыборном мероприятии 13 июля текущего года, Трамп признался, что ему было «не очень приятно».

«После того, как я пригнулся, над моей головой пролетели еще пули. Моим первым вопросом был: “Сколько людей погибло?”, потому что толпа была просто огромной», – поделился экс-президент.

Трамп также выразил уважение снайперу Секретной службы, который поразил покушавшегося на него стрелка с первого выстрела с расстояния 400 ярдов.

Кроме того, Маск и его собеседник поиронизировали, что жизнь Трампа спас слайд со статистикой по нелегальной иммиграции. Повернув голову именно на это изображение, бывший глава государства избежал куда более серьезного попадания пули – вместо того чтобы попасть в его череп, она всего лишь повредила ухо.

О нелегальной иммиграции

Фото - © Unsplash.com

Как сказал Трамп в интервью Маску, нелегальные иммигранты едут в США через южную границу страны не только из Южной Америки, но и со всего мира – из Африки, Азии, с Ближнего Востока. При этом многие из них, по словам бывшего президента, вышли из тюрем, многие из психбольниц, а кто-то является террористом.

Трамп также рассказал, что правительства других стран специально отправляют в Штаты своих преступников.

«Они отправляют людей из своих тюрем в США и говорят им, что, если они вернутся, их убьют. Эти преступники, по сравнению с которыми наши преступники – милые люди. И эти люди не производительны, они не хотят работать», – считает кандидаты в президенты.

По этой причине, считает Трамп, в Венесуэле преступность снизилась на 72%. Более того, бывший лидер США полагает, что из-за этого преступность снижается по всему миру.

Трамп пообещал, что когда он выиграет президентские выборы, то устроит «самую большую депортацию в истории». Иначе, по словам кандидата в президенты, в следующий раз ему и Маску придется встречаться в Венесуэле, где к тому времени будет намного безопаснее, чем в США.

О Джо Байдене и Камале Харрис

Фото - © РИА Новости

В контексте нелегальной иммиграции Трамп не упустил случая покритиковать как своего бывшего соперника по президентской гонке, действующего главу США Джо Байдена, так и нынешнего, Камалу Харрис.

«Сейчас Камала говорит, что в случае ее избрания она сделает что-то для укрепления границы, но она ничего не сделала за три с половиной года [именно Харрис в администрации Байдена отвечала за ситуацию с миграцией на границе с Мексикой – прим. РИАМО]. За это время границу пересекли 20 миллионов человек. И за оставшиеся пять месяцев ничего не будет сделано. Она даже более некомпетентна, чем он [в ходе интервью Трамп явно избегал произносить имя Байдена – прим. РИАМО]. Она могла полностью закрыть границу и даже не говорить ему. Он все равно не понимал, что происходит, и даже не заметил бы разницу», – сказал Трамп.

Кроме того, бывший президент высказался об умственных способностях нынешнего.

«У Байдена был низкий IQ 30 лет назад, а теперь, наверное, и IQ-то никакого нет, там нечего измерять», – позубоскалил собеседник Маска.

Об отношениях с Путиным и конфликте на Украине

Фото - © РИА Новости

В ходе интервью Трамп в очередной раз заявил, что, если бы он был президентом, Россия никогда не начала бы боевые действия на Украине.

«У меня были хорошие отношения с Путиным, он уважал меня. Я говорил ему не начинать ничего на Украине. Я закрыл “Северный поток”, а он все равно говорил мне, что видит во мне друга и не хочет быть моим врагом. А этот жалкий президент [Байден – прим. РИАМО] закрыл Keystone XL [проект нефтепровода в США и Канаде – прим. РИАМО] и лишил работы 48 тысяч человек», – сказал бывший президент.

Характеризуя таких мировых лидеров, как Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, Трамп назвал их «жесткими, умными, злыми» и находящимися «в самом расцвете сил».

«Они будут защищать свои страны, которые по-своему любят. И когда они видят Камалу или Сонного Джо [Байдена – прим. РИАМО], они просто не могут поверить, что это правда» Дональд Трамп

Трамп рассказал, что, когда Россия стала накапливать армию на границе с Украиной, он подумал, что это делается для переговоров, «потому что Путин – хороший переговорщик».

«Но потом Байден стал говорить глупые вещи вроде того, что Украина может вступить в НАТО», – заметил Трамп. По его мнению, именно такие необдуманные заявления и стали причиной перехода конфликта в горячую фазу.

Бывший президент также рассказал, что при его нахождении у власти не могло произойти никакой атаки исламистов на Израиль – во многом потому, что Иран находился в бедственном финансовом положении.

«Я сказал Китаю, что, если вы будете покупать нефть у Ирана (а это основной источник их денег), вы не сможете вести никакой бизнес с США», – поделился своим способом решения проблемы Трамп.

Также кандидат в президенты выразил уверенность, что ни в коем случае нельзя давать России и Китаю объединяться.

«Это первое, что вы узнаете, если изучаете историю», – сказал Трамп.

Об отношениях США с ЕС

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Отвечая на вопрос Маска, бывший президент заявил, что Евросоюз давно «наживается» на США.

«Мы не можем продавать в Европе машины, произведенные в США. То же самое с фермерской продукцией. Наш торговый дефицит с ними составлял 250 миллиардов долларов», – рассказал Трамп.

По его словам, ЕС не такой жесткий, как Китай, но тоже «плохой».

«Во многих случаях союзники опаснее внешнего врага, такого как Россия и Китай», – выразил уверенность Трамп, добавив, что легко решал эту проблему, заставляя европейские страны платить США за военную защиту.

Об экономии бюджетных расходов

Фото - © Unsplash.com

В ходе интервью Маск назвал причиной высокой инфляции в США нерациональные траты государственного бюджета и даже предложил создать комиссию по контролю за расходами правительства и участвовать в ее деятельности, на что Трамп ответил согласием.

Бывший президент рассказал интересную историю на эту тему.

«Когда я стал президентом, меня попросили подписать контракт с “Боингом” на два президентских самолета за 5,7 миллиарда долларов. Я отказался, и за четыре недели они снизили цену на 1,6 миллиарда. За те же самые самолеты», – отметил Трамп.

О работе полиции в США

Фото - © Unsplash.com

По словам кандидата в президенты, полиции в Штатах не дают делать их работу. Собеседники вспомнили случай, когда мигранты дрались с полицейскими в Нью-Йорке и не были привлечены ни к какой ответственности.

«В их родной стране их бы за такое просто застрелили», – заявил Трамп. Он тут же вспомнил, как в бытность его президентом в США задержали тысячи членов банды MS-13 [также известной как Mara Salvatrucha – прим. РИАМО] и депортировали в их родные страны. Причем лидеры этих государств не хотели принимать преступников обратно, но Трамп пригрозил лишить их американской финансовой помощи, – тогда, по его словам, составлявшей 750 миллионов долларов – после чего они быстро согласились.