Каким будет курс российской валюты в последние три месяца 2024 года, читайте в материале РИАМО.

Почему курс рубля будет ослабевать к мировым валютам по мере приближения к концу 2024 года и каких величин можно ожидать, читайте в материале РИАМО.

В четвертом квартале 2024 года рубль будет дешеветь

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Скорее всего, в четвертом квартале рубль продолжит дешеветь под воздействием фактора внешней торговли, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Экспорт сокращается в стоимостном выражении из-за снижения нефтяных цен, а также в количественном — под воздействием санкций и в целом геополитической ситуации. К тому же на фоне экономических проблем уменьшается спрос на российскую нефть в Азии, особенно в Китае. Все это снижает поступление иностранной валюты в страну», — комментирует он.

В то же время импорт может постепенно восстанавливаться по мере того, как компании приспосабливаются к новым санкционным условиям. Ранее из-за них спрос на инвалюту со стороны импортеров сокращался, что оказывало поддержку рублю, теперь может наблюдаться обратный процесс, полагает эксперт.

«Поэтому до конца года официальный курс доллара способен закрепиться над уровнем 94 рубля или даже уйти выше. При этом, если пара EUR/USD на мировом рынке останется около текущего значения 1,117, как и у нас, официальный курс евро к концу года может закрепиться выше 105 рублей», — прогнозирует Бабин.

До конца 2024 года курс доллара не превысит 100 рублей

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Как известно, с июня 2024 года курс доллара и евро в РФ определяется по новым правилам: на основе средневзвешенного курса по сделкам кредитных организаций на валютных рынках, данные о которых предоставляются ЦБ в составе отчетности. Такой расчет валютных курсов соответствует международной практике, поэтому можно говорить, что курсы ЦБ USD/RUB и EUR/RUB по-прежнему имеют рыночный характер.

При этом курс юаня по-прежнему определяется на основании сделок на Московской бирже.

В связи с осторожными прогнозами касательно будущих трансграничных платежей в юанях, диапазон колебаний курса доллара на внебиржевом рынке и курса китайской валюты на бирже останется достаточно широким, отмечает он.

«Мы прогнозируем, что курс доллара в ближайшее время будет находиться в пределах 90-93 или 90-95 рублей за доллар. До конца года мы не прогнозируем курса выше 100 рублей за доллар», — говорит Рясков.

Курс рубля умеренно ослабнет к мировым валютам в четвертом квартале 2024 года

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«Мы полагаем, что в четвертом квартале может усилиться тенденция к умеренному ослаблению рубля к мировым валютам», — высказывает мнение ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Эксперт перечислила факторы, которые будут этому способствовать.

Снижение цен на нефть. Слабый спрос на «черное золото», который подтверждается слабыми прогнозами ОПЕК и МЭА в отношении глобального потребления нефти (экономика крупнейшего мирового импортера в лице Китая остается под давлением) в сочетании с ростом добычи со стороны стран вне ОПЕК будет негативно отражаться на стоимости нефти. Как следствие, это приведет к сокращению нефтегазовых доходов России. Санкции. Санкционное давление в целом оказывает негативное влияние на физические объемы экспорта России. Сложности с трансграничными платежами. Сохраняется фактор «технического» дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за временных лагов с переводами денежных средств как за импорт, так и за экспорт. При этом сложности с расчетами за импорт с Китаем, например, формируют значительный спред между «грязным» и «чистым» юанем до 10%, что усиливает дефицит юаневой ликвидности в России. Операции Минфина и Банка России на внутреннем рынке. В сентябре объемы продаж валюты со стороны Банка России из резервов снизились почти до нуля. Сохранение такой тенденции будет усиливать проблему с дефицитом иностранной валюты на внутреннем рынке. Обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Летнее снижение порога обязательной нормы продаж с 80% до 40% сказалось на сжатии объема предложения юаней на внутреннем рынке, а также привело к росту кредитных ставок по китайской валюте. Сохранение текущей нормы в 40% продолжит оказывать давление на юаневую ликвидность в стране и способствовать ослаблению рубля.

«По нашим оценкам, в течение четвертого квартала рубль может торговаться в диапазонах: 12,2-14 рубля за юань, 89-101 рублей за доллар, 97-109 рублей за евро», — отмечает Пырьева.

До конца 2024 года курс доллара к российской валюте может сместиться в диапазон 95–100 рублей

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Во второй половине сентября наблюдается активизация импортеров, которая свидетельствует о том, что сложности с расчетами и переводами средств за рубеж (они возникли летом, как эффект новых западных санкций в отношении Мосбиржи/НРД/НКЦ) в большей степени разрешены, говорит главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин.

При этом факт высокой реальной рублевой ставки уже оценен рынком и заложен в цены. Котировки свопов на RUONIA закладывают ставку на начало 2025 года между 20% и 21%, отмечает он.

По мнению аналитика, нефть марки Brent в нашем сценарии не уйдет значительно ниже ключевого уровня поддержки 70 долларов за баррель. Однако это уровень минимумов 2023 года, уровень конца 2021 года.

«Мы не ожидаем ралли цен на нефть в 4 квартале текущего года, поскольку для таких предположений нет очевидных драйверов», — подчеркивает Шульгин.

Экономика Китая по-прежнему «буксует», а экономика США замедляется, и агрессивное сентябрьское снижение ставки ФРС на 50 базисных пунктов тому подтверждение. Средняя цена на газ (TTF) в 2024 г. складывается на 25% ниже средней цены 2024 г., так как ПХГ в Европе уже заполнены выше плана, и европейский спрос (СПГ) не конкурирует с Азией, что обычно стимулирует рост цен, констатирует аналитик.

«Поэтому в условиях предполагаемого снижения экспорта (как следствие, уменьшение давления предложения валюты в контуре РФ), а также с учетом того, что позитивные для рубля факторы „в цене“, считаем, что до конца года курс доллар/рубль может сместиться в диапазон 95–100 за единицу американской валюты. Завершение года, более вероятно, произойдет ближе к нижней границе указанного диапазона на фоне жесткой ДКП Банка России», — комментирует Шульгин.

Восстановление спроса импортеров на валюту поддержит укрепление юаня против рубля, добавляет он.

«Наш базовый прогноз предполагает курс USD/RUB — 94-95 рублей за доллар (конец 4 квартала 2024 — начало 1 квартала 2025 года), курс CNY/RUB — 13,5 рубля за юань на конец 4 квартала 2024 года», — говорит аналитик.