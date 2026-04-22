Профи в деле: как в Московской области реализуется программа «Профессионалитет»

В материале РИАМО читайте о том, что такое программа «Профессионалитет», какие колледжи и техникумы Подмосковья в ней участвуют и какую профессию можно получить.

Что такое программа «Профессионалитет»

Федеральная программа «Профессионалитет» активно развивается. Благодаря участию в программе студенты колледжей и техникумов получают возможность обучаться и в последующем работать на ведущем предприятии своего региона. В программе уже участвуют 86 регионов и планируется создать более 600 кластеров, в которых могут учиться около двух миллионов студентов.

Закон о реализации программы «Профессионалитет» подписан президентом РФ и начнет действовать с 1 сентября 2026 года, но набор на программы уже идет. В рамках программы создаются образовательные кластеры по различным отраслям. Например, в машиностроении, ИТ, медицине, туризме, атомной отрасли, СМИ, сельском хозяйстве и других, всего более 20 отраслей. В кластере колледжи и ведущие предприятия подписывают договор о сотрудничестве, готовя таким образом кадры.

При этом работодатели сами разрабатывают учебные планы для сузов, предоставляют оборудование, принимают экзамены и потом помогают выпускникам с трудоустройством. Проект проходил тестирование и сейчас уже работают 350 кластеров.

Так, на базе Щелковского колледжа 21 апреля был открыт кластер «Топливно-энергетический комплекс». В колледже оборудовали восемь современных лабораторий, полигон, 3D-тренажеры, оборудование для высоковольтных муфт, а студенты проходят практику в «Мособлгазе» и «Мособлэнерго».

Что изменится для студентов колледжей и техникумов

По словам вице-спикера Госдумы Виктории Абрамченко, «Профессионалитет» становится новой формой среднего профессионального образования. Колледжи и техникумы заменят традиционный экзамен ГИА для выпускников на демонстрационный экзамен. Это должно повысить уровень практической подготовки студентов, ведь экзамены будут проходить на реальном оборудовании, а не в теории.

Исключение сделано для студентов в области искусств, медицинского и фармацевтического образования, подготовки кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка — они могут проводить аттестацию по своим нормативам.

Федеральная программа в итоге должна задействовать все колледжи и техникумы России.

В чем преимущество программы и зачем колледжи в ней участвуют

Программа удобна тем, что сокращаются сроки обучения, а работодатель готовит кадры «под себя». Студенты же получают актуальную и востребованную специальность, практику и трудоустройство.

Сроки обучения по программе в среднем варьируются от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 месяцев. Студенты быстрее приступают к работе, компании раньше получают готовые кадры. Кроме того, для развития и обучения в кластерах создаются технологичные мастерские и устанавливается новейшее оборудование. А еще у преподавателей есть реальные кейсы и практический опыт, программа обучения создана совместно с работодателями, что помогает молодым кадрам получать востребованную на рынке профессию, а не учиться «ради корочки».

Квалифицированные рабочие и специалисты среднего звена проходят подготовку до 4 лет. Поступить на программу можно выпускникам 9 и 11 классов. Большая часть программ — бюджетная, есть платные места и возможность целевого обучения, то есть поступление по квоте от работодателя, что, по сути, для самого студента тоже бесплатно.

Какую профессию можно получить по программе «Профессионалитет»

Профессию выпускникам школ можно выбирать по отраслям. В рамках «Профессионалитета» доступны 24 сферы, среди которых атомная отрасль, индустрия робототехники, легкая промышленность, информационные технологии, радиоэлектроника, строительная, транспортная и химическая отрасли, педагогика, искусство и креативные индустрии, электронная промышленность, сельское хозяйство, металлургия и другое.

На сайте «Профессионалитета» по каждой отрасли доступен выбор работодателей и учебных учреждений, где можно получить профессию.

Какие колледжи и техникумы Подмосковья принимают участие в программе

В Московской области первые кластеры были запущены в 2022 году. Первый «Машиностроение» в Реутове на базе колледжа «Энергия», второй «Металлургия» — в Сергиево-Посадском колледже.

В 2023 году были запущены еще пять кластеров — «Радиоэлектроника», «Агрокластер», «Туризм и сфера услуг», «Правоохранительная сфера и управление», «Педагогика».

На данный момент федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в 37 подмосковных колледжах и 2 вузах. Кроме того, 17 колледжей являются ядрами образовательно-производственных кластеров в 13 отраслях. В программе участвуют 128 предприятий-партнеров.

Выбрать колледж или техникум по своему направлению можно уже сейчас на сайте. Учебное заведение можно выбрать по отрасли или по работодателю, на сайтах сузов доступны условия поступления и обучения.

«Очень важно, чтобы ребята могли приобретать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и становиться профессионалами своего дела. Именно в этом и состоит цель „Профессионалитета“ — обучать молодежь навыкам, которые нужны на современном рынке труда…. Это новая ступень в образовании, которая, позволяет ребятам большую часть времени проводить не за партами, а у станков, получать востребованные компетенции и затем трудоустраиваться на флагманских предприятиях», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.