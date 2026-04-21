Андрею Воробьеву показали обновленный Щелковский колледж

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался со студентами и преподавателями Щелковского колледжа, большая часть выпускников которого трудоустраивается по специальности сразу же после учебы. Также ему показали обновленное образовательное пространство, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В 2024 году в одном из подразделений колледжа в Щелкове завершили капремонт. Впоследствии учреждение стало площадкой для развития образовательного кластера по направлению «Топливно-энергетический комплекс» (ТЭК) в рамках федеральной программы «Профессионалитет».

«В этом колледже реализован федеральный проект „Профессионалитет“. Здесь ребята с третьего курса уже и работают, и учатся — дуальное образование. Все без исключения хотят больше практики, но в любой работе нужны базовые знания, которые здесь также получают. Хочу поблагодарить всех наших учителей, педагогов, которые дают их. Это позволяет студентам уверенно чувствовать себя на производстве. У нас в Подмосковье большая программа модернизации колледжей. И наша задача — оснастить их всем самым современным. Например, сюда, в Щелковский колледж, предприятия отправляют на повышение квалификации даже своих сотрудников, чтобы те могли приобрести дополнительные навыки, совершенствоваться», — сказал губернатор.

По его словам, сегодня 6 из 10 ребят после девятого класса идут в колледж осознанно. Во многих конкурс от 2 до 7 человек на место. Очень востребованы специальности, которые предполагают знание компьютера, автоматики, технологии, работу с современными материалами. Эту программу власти будут совершенствовать и дальше.

Щелковский колледж является одним из ведущих учреждений среднего профессионального образования региона. В этом году он отметит 90-летие. В его составе девять филиалов (в г. о. Щелково, Фрязино и Лосино-Петровский). Почти 5 тыс. студентов колледжа обучаются по 62 направлениям подготовки. Они станут специалистами по газовому хозяйству, строителями, энергетиками, логистами, ИТ-специалистами и т. д. В учреждении также готовят тех, кто работает в сфере информационных технологий, связи, беспилотных систем.

«В 2024 году капитально отремонтировали наше структурное подразделение №4 на 1-м Советском переулке – обновили помещения, появились современные мастерские, закупили оборудование», – рассказала и.о. директора колледжа Юлия Джикия.

Реализация федерального проекта

В рамках федерального проекта совместно с ключевыми партнерами - «Мособлгаз» и «Мособлэнерго» - в Щелковском колледже созданы восемь профильных лабораторий, а также учебный полигон, где ребята учатся обслуживать подстанции и сети. Они могут пользоваться 3-D тренажерами, оборудованием для монтажа высоковольтных муфт и т.д.

Рабочие места для студентов приближены к тем, которые есть на предприятиях-партнерах – «Мособлэнерго», «Мособлгаз», «Майский чай», «Российско-бакалейная компания», а также других предприятиях малого и среднего бизнеса. Они берут ребят на практику уже со 2-3 курса. Туда трудоустроены практически 60-70% выпускников.

Кроме того, потенциальные работодатели участвуют в подготовке программ. В прошлом году на направление ТЭК поступило более 700 человек (план – 600). Среди предприятий-партнеров Щелковского колледжа, которые также принимают активное участие в подготовке кадров, НПО «Исток им. Шохина», Щелково Агрохим, Мособлпожспа и т.д. Всего подписано более 90 договоров. На данный момент более 400 студентов учатся и параллельно работают на подмосковных предприятиях.

Студент колледжа Евгений Цубранков рассказал, что решил посвятить жизнь энергетике, как и его родные. Сейчас он учится на третьем курсе по специальности техническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

«Параллельно работаю в Щелковском «Мособлэнерго» на должности электромонтера по обслуживанию трансформаторов и электробудок. Большой плюс, что есть возможность трудоустройства во время учебы, когда начинается производственная практика», – сказал он.

Ежегодно на базе колледжа проводится чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы «Эксплуатация кабельных линий электропередач». В этом году в нем примут участие специалисты не только из разных уголков Подмосковья, но и из восьми регионов страны – Пермского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Кемеровской области и т. д.

Колледжи Подмосковья

Всего в Подмосковье 118 колледжей, где обучаются 138 тыс. студентов. Ежегодно выпускается порядка 32 тыс. ребят. По данным министерства просвещения РФ, Московская область занимает 1 место по их занятости. При этом порядка 80% студентов трудоустроены именно на предприятия региона. Всего у подмосковных колледжей более 3,2 тыс. работодателей.

С этого года, если выпускник 9 класса в Подмосковье собирается в колледж, то он может сдать только два обязательных экзамена. Ребята имеют право претендовать на дополнительную стипендию от предприятия и, конечно, на дальнейшее трудоустройство по специальности.

Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в 37 подмосковных колледжах и 2 вузах. Кроме того, 17 колледжей являются ядрами образовательно-производственных кластеров в 13 отраслях . В программе участвуют 128 предприятий-партнеров.

За 5 лет в Московской области в рамках президентской, а также региональной программ отремонтировали 19 колледжей, создали более 70 лабораторий и мастерских, в том числе 41 – в 2025-м. В планах на этот год обновить еще 11 учреждений, в том числе Авиационный техникум им. Казакова в Жуковском, Воскресенский колледж, Губернский колледж в Протвине и т.д.

«Мы каждый год стараемся обновлять заметное количество колледжей. И речь идет не только про ремонт, но и про оборудование - это ключевое. Но к оборудованию всегда нужен наставник, преподаватель, который научит, объяснит нюансы. Поэтому важен комплексный подход», – добавил губернатор.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.