Прекращение транзита российского газа через Украину: во сколько обойдется ЕС и по каким странам ударит в первую очередь

Как скажется на Европе решение Украины не продлевать договор о транзите природного газа из РФ и можно ли перенаправить поставки по другим маршрутам, читайте в материале РИАМО.

С 1 января «Газпром» остановил транзит природного газа в Европу через территорию Украины, так как власти этой страны решили не продлевать договор с российской компанией. В отдельных европейских странах решение киевских властей вызвало острую реакцию, а в Молдавии и вовсе привело к серьезному энергетическому кризису.

Как отреагировала Европа на прекращение транзита газа через Украину

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Напряжение вокруг возможной остановки украинского газового транзита началось еще до нового года. Острее всех на объявленное Украиной решение не продлевать договор с «Газпромом» отреагировала Словакия. Так, еще 20 декабря премьер-министр этой страны Роберт Фицо заявил: «Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт».

Спустя два дня словацкий лидер совершил визит в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи Фицо прямо заявил, что его поездка в столицу России — реакция на слова украинского президента Владимира Зеленского, выступившего против транзита газа через Украину.

27 декабря словацкий премьер-министр анонсировал возможные ответные меры в отношении Украины.

«Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — сказал Фицо.

На следующий день Владимир Зеленский обвинил главу словацкого правительства в том, что тот по поручению Путина открыл «второй энергетический фронт против Украины».

При этом руководство Евросоюза, членом которого является Словакия, 30 декабря заявило, что, несмотря на опасения Словакии, готово к остановке транзита газа с 1 января, так как это было «ожидаемой ситуацией».

Из других стран ЕС решение украинского руководства раскритиковала Венгрия. 8 января министр иностранных дел этой страны Петер Сийярто заявил, что такое решение неприемлемо и противоречит намерениям Украины вступить в ЕС.

Какие страны ЕС наиболее зависимы от транзита газа через Украину

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Острая реакция Словакии на решение Украины неудивительна, ведь именно эта страна ЕС, наряду с Австрией, больше остальных зависит от украинского газового транзита. В результате эти два государства будут вынуждены договариваться об альтернативных путях получения газа из России, прежде всего через «Турецкий поток», отметил в комментарии для ТАСС директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский.

Кроме того, Словакии и Австрии придется организовывать реверсные поставки газа из Германии (в том числе через Чехию) или из Италии, добавил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

При этом, по словам аналитика ФГ «Финам» Сергея Кауфмана, Чехия и Италия, которые тоже частично зависели от украинского транзита, имеют больше возможностей для компенсации потерь от прекращения поставок по данному маршруту. В частности, Италия увеличит закупки у Алжира, который станет для нее крупнейшим поставщиком.

Как отметил Алексей Белогорьев, и Словакия, и Австрия вполне могут пережить предстоящую зиму, тратя огромные запасы из подземных хранилищ. Сложности для этих стран возникнут с пополнением запасов в преддверии следующей зимы.

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«Словакия, судя по данным ENTSOG, частично уже переключилась на турецкий транзит (через Венгрию), гипотетически за счет его дальнейшего роста можно будет покрыть оставшиеся потребности страны в российском газе, но на Австрию тогда ничего не останется. А несмотря на бравурные заявления австрийских политиков, до сих пор неясно, за счет какого газа Австрия рассчитывает пополнить в 2025 году свои газовые запасы, истощенные за зиму», — сказал Белогорьев.

Еще одной страной, зависившей от транзита газа через Украину, была Венгрия, но для нее эта зависимость не носила критического характера.

Как пояснил ТАСС заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, газ для собственного потребления Венгрия получает преимущественно через «Турецкий поток», но с момента прекращения прямых поставок из России в Австрию покупает часть газа через украинский коридор, чтобы перепродать его австрийской компании OMV.

Сколько потеряет ЕС от прекращения поставок газа через Украину

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Несмотря на отдельные мрачные прогнозы, сразу после прекращения украинского транзита цены на газ в Европе выросли незначительно. Однако за последние несколько месяцев, как отметил директор греческой промышленной и энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос, стоимость «голубого топлива» на нидерландском газовом хабе TTF выросла с 30 до 50 евро за мегаватт-час.

Таким образом, учитывая объем импорта газа в Европу в размере 500 миллиардов кубометров, повышение цены на 20 евро, по подсчетам эксперта, приведет к потере Евросоюзом 100 миллиардов евро.

Как остановка транзита газа через Украину сказалась на Молдавии и Приднестровье

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По словам специалистов, в наиболее тяжелой ситуации после прекращения украинского газового транзита окажутся не страны ЕС, а Молдавия и в особенности Приднестровье — у этих стран практически нет альтернативы поставкам газа из России через территорию Украины.

«Из Румынии есть только один прямой газопровод Яссы — Унгены — Кишинев мощностью 1,5 миллиарда кубометров в год. Даже при максимальной загрузке, до которой пока далеко, он может покрыть лишь около 50% от обычного годового потребления Молдавии. Все остальные альтернативы связаны с транзитом через Украину, включая задействование в реверсном режиме старого Трансбалканского газопровода (до 2020 года „Газпром“ транспортировал по нему газ в Турцию и балканские страны)», — рассказал ТАСС Алексей Белогорьев.

По словам эксперта, для Молдавии остановка украинского газового транзита даже на неделю означает беспрецедентный общеэнергетический кризис.

Впрочем, 1 января молдавская государственная компания Energocom заявила, что в январе Румыния обеспечит до 62% потребностей республики в электроэнергии. Еще 28% Молдавия сможет выработать на собственных мощностях, а оставшиеся 10% планирует покрыть за счет возобновляемых источников энергии. При этом власти страны призвали местных потребителей расходовать электроэнергию экономно, чтобы избежать веерных отключений.

Что касается Приднестровья, то там ситуация после прекращения транзита российского газа оказалась намного тяжелее. Согласно заявлению министра экономического развития непризнанной республики Сергея Оболоника, сделанному 8 января, запаса газа в Приднестровье для повседневных нужд жителей хватит на 24 дня. Чиновник отметил, что страна находится в состоянии энергетического и гуманитарного кризиса.

Можно ли перенаправить украинский газовый транзит по другим маршрутам

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Как отметила доктор экономических наук, генеральный директор ООО «Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора» Тамара Сафонова, к началу 2025 года останутся лишь два маршрута поставок российского трубопроводного газа в Европу — «Голубой поток» и «Турецкий поток». Оба они проходят через территорию Турции.

Несмотря на то, что пропускная способность «Турецкого потока» составляет 31,5 миллиарда кубометров в год, она сужается по мере продвижения вглубь Европы. «Балканский поток», представляющий собой продолжение «Турецкого потока» на территории Болгарии, Сербии, Хорватии и Венгрии, способен прокачивать только 15,8 миллиарда кубометров в год. Таким образом, как отметила эксперт, перебросить 15 миллиарда кубометров газа с украинского на турецкое направление не получится.