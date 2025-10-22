Последний аргумент: что известно о российской системе «Мертвая рука»

Подробности о том, что известно о российской системе «Мертвая рука», читайте в материале РИАМО.

В конце минувшего лета зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о российской системе автоматического ответного ядерного удара «Периметр», комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о российской экономике. Система «Периметр», которую на Западе называют «Мертвой рукой», запрограммирована на нанесение ответного ядерного удара при атаке на пункты ее управления.

Почему в мире вновь заговорили о «Мертвой руке»

Пикировка между заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом произошла в соцсетях в конце минувшего лета. В одном из своих постов Трамп назвал «мертвыми» экономики России и Индии, а также заявил о заходе Медведева «на очень опасную территорию», поскольку зампред Совбеза, по мнению американского лидера, до сих пор считает себя президентом России.

Трамп заявил, что Медведеву «следить за словами». В ответ зампред Совбеза 31 июля в своем Telegram-канале попросил президента США вспомнить любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и то, насколько может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука». Именно так (Dead Hand) на Западе называют российскую систему «Периметр», которая запрограммирована на нанесение ответного ядерного удара при атаке на пункты ее управления.

Ответ Трампа не заставил себя ждать: уже 1 августа он отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах». Американский лидер пояснил, что вынужден был это сделать в связи с «провокационными заявлениями» Медведева. По словам Трампа, он отправил лодки на случай, если «эти безрассудные и провокационные заявления окажутся чем-то большим». Президент США отметил, что слова могут привести к «непредвиденным последствиям».

В какие именно регионы отправились атомные подлодки, Трамп не стал уточнять. Предположительно, он имел в виду территорию, которая находится недалеко от России.

Что такое система «Мертвая рука»

Впервые о подобии системы «Мертвая рука» в мире заговорили еще в середине XX века. Тогда физик-ядерщик из США Лео Силард рассказал о возможности появления некой системы, которая будет способна самостоятельно решать, стоит ли ей запускать ядерные боеголовки. Появление подобной технологии Силард назвал неизбежным и отметил, что уничтожить ее будет невозможно.

В словах физика была своя логика: в случае конфликта ядерных сверхдержав они могли применить свое самое страшное оружие — при этом гипотетический агрессор вряд ли стал бы предупреждать противника об этом. А значит, второй стороне с учетом огромного масштаба разрушений при ядерном ударе требовалась гарантия, что напавший обязательно получит по заслугам. В США, правда, этой идеей не прониклись.

Зато в Советском Союзе, напротив, она нашла большой отклик — началась разработка особой командной системы, которая в будущем получит название «Периметр». Согласно данным из открытых источников, основные работы поручили конструкторскому бюро днепропетровского Южного механического завода (ЮМЗ).

Создание огромного и сложного комплекса, который контролировал тысячи ядерных боеголовок по всему СССР, завершили в начале 80-х годов XX века. В командный центр «Периметра» постоянно поступали данные о радиационной обстановке, электромагнитном и ионизирующем излучении, а также множестве других параметров.

Даже если противник сумел бы вывести из строя все средства связи, а нажатие «красной кнопки» в Кремле стало бы невозможным, «Периметр» был способен самостоятельно оценить ситуацию и запустить ядерное оружие в сторону противника. Причем суммарной мощи этого удара вполне хватало, чтобы, к примеру, стереть с лица земли США — причем безо всяких преувеличений.

Как мир узнал о советской «Мертвой руке»

По данным СМИ, впервые система «Периметр» была испытана в Советском Союзе еще в конце 1983 года, однако разведки стран Запада о ней ничего не знали. Лишь в октябре 1993 года издание The New York Times (США) вышло с громким заголовком «Русская машина Судного дня!». О «Периметре» рассказал военный эксперт Брюс Блэйр со ссылкой на источник, который, однако, не стал раскрывать.

Впрочем, несколько лет спустя имя информатора все-таки стало достоянием общественности — им оказался советский офицер-ракетчик — кандидат военных наук, профессор Российской академии военных наук, заведующий отделом Института США и Канады РАН, а позднее профессор Калифорнийского университета Сан-Бернардино Валерий Ярынич.

В НАТО систему «Периметр» назвали «Мертвой рукой» — но долгое время сомневались в том, существует ли она на самом деле. Хотя в 2011 году командующий Ракетных войск стратегического назначения Сергей Каракаев официально подтвердил ее наличие. Впрочем, никаких подробностей о ней нет: как нетрудно догадаться, «Периметр» является сверхсекретным проектом.

По мнению эксперта института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Якова Якубовича, наличие подобных систем не только отражает военную стратегию, но и способствует психологической стабильности в международных отношениях. По его словам, «Периметр» служит важным элементом российской стратегии сдерживания и препятствует потенциальным агрессорам рассматривать возможность нападения.

Якубович отметил, что Дмитрий Медведев в своих летних заявлениях использовал тему «Периметра» как политико-психологический инструмент, демонстрируя уверенность России в своей безопасности. Эксперт подчеркнул, что системы вроде «Периметра» не только обеспечивают безопасность страны, но и поддерживают стратегическую стабильность на глобальном уровне. Подобные заявления, по мнению Якубовича, служат напоминанием о необходимости поддержания ядерного паритета и осознания последствий возможной агрессии.

Есть ли у других стран аналоги «Периметра»

Несмотря на то, что идеи физика-ядерщика Лео Силарда в США в свое время не нашли понимания, Холодная война внесла в эту позицию свои коррективы. Так в Штатах появилась «Операция «Зазеркалье» (Operation Looking Glass) — дублирующая система управления стратегическим ядерным оружием, ключевая роль в которой отводилась авиации.

На протяжении 30 лет, до лета 1990 года, специальные самолеты — 11 воздушных командных пунктов стратегического авиационного командования США на базе Boeing EC-135C — по очереди несли боевое дежурство, находясь в воздухе 24 часа в сутки. На смену им пришли Boeing E-6 Mercury, которые находились на связи с атомными подлодками с баллистическими ракетами. Следом американцы запустили свой аналог «Периметра» — «Аварийную систему ракетных коммуникаций» (Emergency Roket Communicftion System).

Однако в последнее время в США сделали ставку на сеть спутников. Китай также не отстает в этом вопросе, объединив советские и американские разработки. Китайская система во многом копирует аналог из Советского Союза, при этом заимствуя идею авиационного комплекса у США. При этом не исключено, что аналоги «Мертвой руки» могут быть и у других стран мира, но их существование держится в секрете.