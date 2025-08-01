Слова Медведева вынудили Трампа отправить 2 атомные подводные лодки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в «соответствующих регионах». По его словам, он вынужден был это сделать в связи с «провокационными заявлениями» зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, сообщает «Осторожно, новости» .

По словам Трампа, он отправил лодки на случай, если «эти безрассудные и провокационные заявления окажутся чем-то большим». Президент США отметил, что слова могут привести к «непредвиденным последствиям».

В какие именно регионы отправились атомные подлодки, Трамп не стал уточнять. Предполагается, что американский лидер имел в виду территорию, которая находится недалеко от РФ.

Ранее Медведев, комментируя слова Трампа об «умирающих экономиках» России и Индии, попросил президента США вспомнить фильмы про «ходячих мертвецов» и то, насколько может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука».

«Мертвой рукой» на Западе называют российскую систему «Периметр», которая запрограммирована на нанесение ответного ядерного удара при атаке на пункты ее управления.