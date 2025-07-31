Медведев дал жесткий ответ Трампу на угрозы, упомянув «мертвую руку»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале дал жесткий ответ президенту США Дональду Трампу на угрозы в его личной соцсети Truth Social. Он также назвал реакцию американского лидера нервной.

По мнению Медведева, Россия следует правильным путем, если «у целого столь грозного президента США» его высказывания вызывают такую бурную реакцию.

Зампред Совбеза прокомментировал слова Трампа о «мертвой экономике» Индии и РФ, а также о «заходе на опасную территорию». Он попросил президента США вспомнить любимые фильмы про «ходячих мертвецов» и то, насколько может быть опасна несуществующая в природе «мертвая рука».

Ранее Трамп сказал, что Медведеву нужно «следить за словами». По словам главы США, зампредседателя Совбеза РФ до сих пор считает себя президентом России и «вступает на очень опасную территорию».