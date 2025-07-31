Трамп заявил, что Медведев выходит на «опасную территорию» заявлениями о войне

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что заместителю председателя совета безопасности России Дмитрию Медведеву «необходимо следить за словами». Так американский политик прокомментировал одно из последних заявлений Медведева, сообщает Газета.ru .

Трамп сказал, что Медведев якобы «все еще считает себя президентом РФ».

«Он вступает на очень опасную территорию», — добавил глава США.

Ранее Медведев дал ответ на ультиматум американского президента, когда тот уменьшил срок для заключения мирного соглашения по Украине до 10 дней.

Зампред Совбеза РФ сказал, что Трамп пытается играть с Россией в ультиматумы. Однако любой ультиматум — шаг к войне, причем не между РФ и Украиной, а между Москвой и Вашингтоном.

По словам Медведева, Россия — не Израиль или Иран. Играть с РФ в ультиматумы не стоит.