Медведев напомнил Трампу, что любой ультиматум — это шаг к войне

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на заявление президента США Дональда Трампа, который сократил срок для достижения мирного соглашения по Украине, сообщает ТАСС .

По словам Медведева, республиканец «играет Россией» в ультиматумы. Он призвал Трампа не забывать, что «любой ультиматум — это шаг к войне».

«Причем не между Россией и Украиной, а со своей собственной страной», — написал Медведев в соцсети в X.

Он также отметил, что Россия — это «не Израиль, и даже не Иран», играть с ней в ультиматумы не стоит. Медведев призвал Трампа не идти дорогой предыдущего президента США Джо Байдена.

Ранее Трамп заявил, что сократил срок для достижения соглашения по Украине до 10–12 дней. По его словам, он «очень разочарован» в российском лидере Владимире Путине.