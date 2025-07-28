Трамп сократил срок для достижения соглашения по Украине до 10–12 дней

Президент США Дональд Трамп отметил, что не наблюдает какого-либо прогресса в вопросе урегулирования украинского конфликта. Он заявил, что сократил срок для достижения мирного соглашения до 10-12 дней, сообщает РИА Новости .

По словам Трампа, больше «нет причин ждать». Ранее он также заявил, что «очень разочарован» в российском лидере Владимире Путине.

«Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — сказал американец.

14 июля президент США поставил ультиматум, заявив, что РФ и Украина в ближайшие 50 дней должны заключить мирное соглашение. Трамп заявил, что если этого не произойдет, то он введет 100-процентные пошлины в отношении России и стран, которые покупают у нее энергоносители.

Кроме того, Вашингтон и страны ЕС договорились об отправке американского оружия на Украину. Все расходы по транспортировке лягут на Европу.