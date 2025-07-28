«Очень разочарован в Путине»: Трамп сократил срок ультиматума для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском коллеге Владимире Путине. Республиканец добавил, что сокращает 50-дневный срок ультиматума, который давал для урегулирования конфликта на Украине, сообщает РБК .

Трамп утверждает, что «четыре или пять раз» разговаривал с Путиным, но после их бесед Россия наносила ракетные удары по Украине, в том числе по Киеву. Американский лидер полагает, что «так не должно быть».

«Я очень разочарован президентом Путиным. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я сокращу срок 50 дней, потому что я думаю, что уже знаю, как все закончится», — сказал Дональд Трамп.

Двумя неделями ранее Трамп сообщал о «недовольстве» Россией и анонсировал вторичные пошлины «примерно 100%» в отношении Москвы и ее партнеров по торговле. Он обещал, что введет новые тарифы, если в течение 50 дней не наступит прогресс в украинском урегулировании — поставленный срок должен был истечь в начале сентября. Трамп также обещал передать украинцам новые вооружения.

В Кремле называли слова американского президента весьма серьезными и требующими анализа.