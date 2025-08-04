Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале напомнил о российской системе автоматического ответного ядерного удара «Периметр», комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о российской экономике. Эксперт Яков Якубович отметил, что такие заявления подчеркивают роль «Периметра» в обеспечении стратегической стабильности, сообщает RuNews24.ru .

В последние дни тема системы автоматического ответного ядерного удара «Периметр», известной также как «Мертвая рука», вновь оказалась в центре внимания. Эта система, созданная в 1980-х годах, предназначена для гарантированного ответного удара в случае ядерной атаки на Россию, даже если командные центры и руководство страны будут уничтожены.

Эксперт института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович пояснил, что наличие таких систем не только отражает военную стратегию, но и способствует психологической стабильности в международных отношениях. По его словам, «Периметр» служит важным элементом российской стратегии сдерживания и препятствует потенциальным агрессорам рассматривать возможность нападения.

Поводом для обсуждения стала реакция Дмитрия Медведева на критику Дональда Трампа, который назвал российскую экономику «мертвой». В ответ Медведев напомнил о «несуществующей в природе „мертвой руке“», подчеркнув, что Запад недооценивает российские системы сдерживания. Якуб Якубович отметил, что Медведев использовал тему „Периметра“ как политико-психологический инструмент, демонстрируя уверенность России в своей безопасности.

Эксперт подчеркнул, что системы вроде «Периметра» не только обеспечивают безопасность страны, но и поддерживают стратегическую стабильность на глобальном уровне. Подобные заявления, по мнению Якубовича, служат напоминанием о необходимости поддержания ядерного паритета и осознания последствий возможной агрессии.