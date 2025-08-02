Пошлины Трампа против России и ее торговых партнеров: очередной блеф Запада или реальная угроза?

Какой эффект могут оказать 100%-е торговые пошлины, которые США грозятся ввести в отношении стран, экспортирующих российские энергоносители, читайте в материале РИАМО.

Как мы уже писали, 14 июля президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум: достичь соглашения о прекращении огня с Украиной или получить пошлины «примерно в 100%» против торговых партнеров РФ. Срок ультиматума американский лидер установил в 50 дней. Однако уже спустя две недели Трамп изменил свое решение, заявив, что теперь России нужно определиться в течение «10-12 дней». Правда, серьезность угроз президента США ставится под сомнение многими аналитиками.

Кто импортирует энергоносители из РФ

По данным европейского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), основными импортерами российского ископаемого топлива являются Китай, Индия, Европейский союз и Турция. В дополнение к ним можно также выделить Японию, Южную Корею и Бразилию.

Китай лидирует в импорте нефти и угля, ЕС — трубопроводного и сжиженного газа, а Турция — нефтепродуктов.

Если говорить о зависимости торговых партнеров РФ от российских энергоносителей, то она весьма велика. Так, в 2024 году, согласно данным китайской таможни, Россия поставляла в Китай около 20% всего китайского нефтяного импорта и почти четверть импорта газа (как трубопроводного, так и сжиженного).

Доля российского «черного золота» в индийском нефтяном импорте и того больше — 36% в 2024 году.

Что касается Евросоюза, то в 2024 году Россия была на третьем месте по поставкам в ЕС как трубопроводного (16,6%), так и сжиженного (17,5%) природного газа. Судя по тому, что в конце июля 2025 года Трамп пытался убедить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен отказаться от закупок российских энергоносителей, пока этот вопрос европейцам решить не удается (а может быть, они не очень-то и хотят его решать).

Какова реакция торговых партнеров РФ на заявления Трампа

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В ходе торговых переговоров между Китаем и США, состоявшихся 28–29 июля в Стокгольме, представители КНР отказались выполнять американский ультиматум и заявили, что не собираются отказываться от закупок российской нефти. По словам министра финансов США Скотта Бессента, на встрече китайская сторона заявила, что КНР является суверенным государством и будет сама определять, у кого что покупать.

Со стороны Индии на американский ультиматум отреагировал индийский посол в Великобритании Викрам Дораисвами, который заявил, что его страна не может «отключить свою экономику».

Раздраженным постом в адрес Индии отметился и Дональд Трамп, написавший в соцсети Truth Social: «Меня не волнуют совместные дела Индии и России. Они могут вместе загубить свои мертвые экономики — мне все равно».

Как резонно предположил российский блогер Юрий Подоляка, эти слова выглядят как реакция на отклонение американского ультиматума Индией.

По всей видимости, не удалось Трампу договориться и с Бразилией. Об этом свидетельствует тот факт, что с 1 августа США ввели против южноамериканской страны торговые пошлины в размере 50%.

Планы Трампа не будут реализованы

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Как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, планы Трампа по введению пошлин против импортеров нефти и газа из России не будут реализованы.

«Теоретически пошлины он ввести может, но это значит, что, скорее, Китай ограничит экспорт в США критически важной для американской экономики продукции, например, редкоземельных металлов и магнитов, чем откажется от импорта российской нефти. Тем более что Китай не всю нефть импортирует морским путем: в китайский Дацин идет трубопровод из России, также частично нефть и нефтепродукты поставляются из РФ в Китай по железной дороге», — объясняет эксперт.

Индия уже жестко ответила США, что «невозможно отключить свою экономику», а именно это придется сделать, если она не сможет получать более дешевую, чем у других поставщиков, российскую нефть. Да и объем экспорта из Индии в США очень небольшой, поэтому возможные пошлины США на ее экономику никак не повлияют, подчеркивает аналитик.

При этом Китай и Индия, чтобы совсем не ссориться с США, могут начать импортировать нефть с помощью теневого танкерного флота, предполагает Мильчакова.

Также есть вероятность, что импортеры российской нефти могут использовать пошлины Трампа как повод торговаться за увеличения дисконта по Urals для них. Есть вариант, что импортерами нефти из России в случае введения пошлин останутся частные китайские и индийские НПЗ, которые часть нефти будут перерабатывать сами, а часть перепродавать государственным компаниям.

«В конечном счете Россия просто может поставлять больше нефти на внутренний рынок и в ближнее зарубежье по трубопроводам и железной дороге, а также в дальнее зарубежье такими же способами» Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global

По ее мнению, последствием пошлин Трампа может стать скачок вверх мировых цен на нефть, возможно, даже до 80 долларов за баррель до конца года, но долго на этом уровне цены скорее всего не останутся, поскольку Россия с очень высокой вероятностью экспортировать нефть в дружественные страны не прекратит.

«Также не надо забывать, что Трамп рано или поздно уйдет от власти, и импортерам российской нефти проще переждать Трампа, чем соглашаться исполнять его нереалистичные требования», — полагает Мильчакова.

Пошлины Трампа: символическое воздействие на российскую и глобальную экономику

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Планы Трампа выглядят вполне реальными с политической точки зрения: это соответствует его курсу на протекционизм, поддержку американских производителей и жесткую риторику, высказывает свое мнение частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Однако на практике подобная мера окажет лишь символическое воздействие как на российскую экономику, так и на глобальные рынки, добавляет он.

«Практика последних трех лет показала: ни санкции, ни потолок цен, ни логистические ограничения не смогли серьезно подорвать экспортный потенциал российского топливно-энергетического комплекса. Москва успешно перестроила поставки на Азию, нарастила флот танкеров, наладила торговлю через посредников и теневые трейдерские схемы. Если Вашингтон и введет пошлины, они затронут лишь ограниченное число сделок, которые и так уже минимально представлены на рынке», — считает Сидоров.

По его словам, глобальные рынки также отреагируют сдержанно. Цены на нефть сейчас определяются балансом спроса и предложения, а не регуляторными мерами. Даже если американская инициатива вызовет скачок котировок, это будет носить краткосрочный характер, заключает эксперт.

История с ограничениями импортеров российской нефти и газа со стороны США — это профанация

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Вторичные санкции для стран, импортирующих российские углеводороды — история крайне сомнительная, полагает директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

«В „группе риска“ Китай, Индия и Турция, являющиеся крупнейшими потребителями российских энергоресурсов. Белый дом, несмотря на агрессивные декларации Дональда Трампа, ведет умеренную работу по завоеванию рынка. И угроза внушительных вторичных санкций не вписывается в канву такой политики. Напомню, что половина предвыборных обещаний Трампа оказалась чисто профанацией. История с ограничениями импортеров российской нефти и газа — из той же „корзины“. Рушить отношения с экономическими гигантами — Индией и Китаем — неразумно. Экономика США не готова к торговым войнам. Китай готов к симметричному ответу. Недавний форум ЕС-Китай это подтвердил», — отмечает эксперт.

Если же вторичные санкции все-таки будут введены, Россия потеряет львиную долю «белого экспорта», который сформирован в первую очередь трубопроводными мощностями «Силы Сибири» и «Турецкого потока». Однако расширение «теневого флота», потенциал которого не исчерпан, частично компенсирует выпавшие объемы экспорта, говорит Марышев.

Тем не менее невозможно представить ситуацию, при которой Пекин отказывается от дешевой и качественной российской нефти, добавляет он. Возможно, введение вторичных санкций будет «ситом»: то есть будет изобиловать «пробелами», посредством которых можно будет продолжать экспорт. Как политический лозунг введение вторичных санкций звучит громко, однако в существующие экономические реалии такой волюнтаризм администрации США не укладывается, считает эксперт.

«Очевидно, что для стран, находящихся в фокус-группе потенциальных ограничений, последствия будут критическими. Безусловно, отказ от „белого импорта“ российских углеводородов будет единственно возможным курсом. Поиск альтернативных поставщиков, согласно задумке Трампа, будет проходить среди американских поставщиков. И это настоящий кошмар для импортеров: сланцевые углеводороды из-за океана значительно дороже российских», — резюмирует Марышев.