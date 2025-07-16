50 дней Трампа: будет ли Россия выполнять ультиматум США и насколько серьезна угроза санкций

Что стоит за угрозами американского лидера ввести 100%-е торговые пошлины против торговых партнеров РФ, читайте в материале РИАМО.

В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте объявил о новых мерах принуждения России к достижению мирного соглашения с Украиной. Правда, эксперты относятся к угрозам американского лидера с изрядной долей скепсиса.

Что сказал Дональд Трамп 14 июля в Вашингтоне

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Выступая вместе с Рютте перед журналистами, президент США дал Москве срок в 50 дней на заключение соглашения с Киевом. В противном случае Трамп пообещал ввести торговые пошлины «примерно в 100%» против торговых партнеров РФ. Кроме того, глава американского государства анонсировал поставки оружия европейским союзникам по НАТО, которые в свою очередь получат возможность при желании отправлять это оружие «другим странам». Трамп особо подчеркнул, что Штаты не будут оплачивать эти поставки.

Помимо этого, президент США заявил, что «очень, очень недоволен» Россией — при этом не преминув отметить, как часто он общается со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Трамп назвал Путина «крутым», потому что он смог «одурачить Буша, Клинтона, Обаму, Байдена». «Но не меня», — добавил американский президент.

Как отреагировали на заявления Трампа в России и мире

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Первым из высокопоставленных российских официальных лиц, прокомментировавших выступление президента США, стал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем аккаунте в соцсети X он написал пост на английском языке, где назвал ультиматум Трампа «театральным». По словам Медведева, «Европа, являющаяся стороной конфликта, была разочарована» выступлением американского лидера, а «России было наплевать».

С этой оценкой несколько комично контрастирует реакция пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отметившего, что «заявления президента США весьма серьезные». Правда, помимо этого ничего содержательного Песков не сказал, сославшись на то, что Кремлю «нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне».

Похожим образом отреагировал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней. Было раньше и 24 часа. И 100 дней было. Мы все это проходили и действительно хотим понять, чем движим президент США», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Кроме того, Лавров отметил, что Трамп «находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением Европейского союза и нынешнего руководства НАТО, которое бесцеремонно поддерживает требования Зеленского, продолжает накачивать его современным, в том числе наступательным оружием, за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах».

Глава российского МИД также усомнился в том, что на торговых партнеров РФ можно повлиять при помощи угроз введения новых пошлин.

«Зная наших партнеров, я не вижу, как они могут отказаться от своей независимой политики, от политики соблюдения договоренностей, достигаемых и по двусторонним каналам, и в многосторонних форматах» Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ

Интересно, что после встречи с главой российского МИДа в Пекине рамках того же СМИД ШОС завуалированный ответ на ультиматум Трампа дал и председатель КНР Си Цзиньпин, заявивший, что Россия и Китай должны «укреплять взаимную поддержку на многосторонних форумах».

Показательна также реакция на слова Трампа главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая назвала «позитивным» заявление президента США об установлении срока в 50 дней для поиска решения конфликта на Украине, но добавила, что этот срок «очень долгий».

На следующий день Каллас раскритиковала и решение США не платить за поставки оружия:

«Знаете, если вы обещаете дать оружие, но говорите, что за него заплатит кто-то другой, значит, на самом деле его даете не вы». Кая Каллас глава дипломатии Евросоюза

Насколько реальны угрозы Трампа ввести пошлины против партнеров России

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По мнению экспертов, опрошенных американской The New York Times, Трамп вряд ли введет 100-процентные пошлины в отношении РФ и ее торговых партнеров, так как они нанесут колоссальный ущерб экономике США и спровоцируют конфликт с Китаем.

Распространенную точку зрения на угрозы американского президента высказал российский телеграм-канал «Труба от качелей»:

«Полагаем, что для Трампа реализация угрозы 100% тарифов в отношении Китая малореалистична в силу слишком высокой взаимной зависимости, но будет им использована как еще один инструмент для „исправления“ торгового баланса».

Кроме того, авторы канала уверены, что стратегически Китай ни при каких условиях не даст России проиграть войну, поэтому вряд ли откажется от покупки российских энергоресурсов и поставок необходимой электроники и запчастей для беспилотников.

Российский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что Трамп в очередной раз применил свою излюбленную тактику решения проблем.

«В центре этой логики — производство максимально громких шумовых эффектов, призванных продемонстрировать решимость, непреклонность и эффективность. Далее следует бесконечное повторение одного и того же. Попытки уточнить нюансы игнорируются, дабы создать впечатление одновременно последовательности и неопределенности действий. За всем этим угадывается стремление избежать глубокого, необратимого вовлечения — то есть участие должно быть краткосрочным и насколько возможно незатратным. Наконец, очевидна неспособность (или нежелание) идти наперекор общепринятым представлениям, даже если декларируется обратное», — охарактеризовал действия президента США эксперт.

Повлияет ли ультиматум Трампа на политику России

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Президент РФ Владимир Путин проигнорирует ультиматум Трампа и продолжит войну, пока Запад не согласится на его условия мира, заявили Reuters три источника, якобы близкие к Кремлю. По их словам, Кремль готов воевать, рассчитывая на обрушение фронта, и может даже расширить свои территориальные требования. Путин считает российскую экономику достаточно сильной, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада.

С этим согласен и Федор Лукьянов.

«Подход России к урегулированию украинского кризиса не меняется уже три с половиной года, нет признаков, что изменится сейчас. Тем более после, пусть и достаточно выверенного, но все же „наезда“ со стороны Трампа» Федор Лукьянов политолог

По мнению Лукьянова, в Москве, вероятно, исходят из того, что полномасштабного вовлечения Вашингтона по модели 2023–2024 годов не будет (для этого просто нет ресурсов), а полумеры качественно ничего не изменят, хотя и затянут процесс.

«Последнее само по себе малоприятно и увеличит издержки, но это не повод вносить серьезные коррективы», — отметил эксперт.

Авторы американской The Washington Post и вовсе считают, что решение Трампа даст России стратегическое преимущество на поле боя.

«50-дневный срок, установленный Трампом, позволит кремлевским войскам продолжить экспансию в направлении стратегически важного восточного логистического центра Покровск, взятие которого принесет им крупную победу на поле боя и приблизит к овладению всей Донецкой областью», — говорится в публикации.

Слова Трампа согласованы с Путиным?

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Российский политолог Сергей Марков обратил внимание на интересное совпадение:

«50-дневный ультиматум Трампа как-то интересно коррелируется с тем, что якобы 3 июля, за 10 дней до выступления Трампа 14 июля, Путин сказал Трампу, что Россия планирует наступать следующие 60 дней. Получается, что Трамп решил подождать итоги 60-дневного наступления армии России, а потом, посмотрев на результат, принять решение. То есть Трамп дал Путину 60 дней, которые Путин у него просил, для разгрома украинской армии».

По мнению эксперта, именно так 50 дней Трампа понимают в мире, да и на Украине: «Вот, дескать, надо 50 дней Зеленскому продержаться».

Ультиматум Трампа вызван его борьбой с конгрессом США

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Марков также пояснил, что ультиматум Трампа в первую очередь вызван попыткой остановить принятие законопроекта сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя о введении санкций против торговых партнеров России, потому что в случае принятия этого акта контроль за введением и снятием санкций будет не у Трампа, а у конгресса США. В итоге американский президент сыграл на опережение и объявил, что сам введет санкции, таким образом сделав принятие законопроекта менее актуальным.

Сразу после выступления Трампа лидер Республиканской партии в сенате США Джон Тьюн заявил, что верхняя палата американского парламента поставит рассмотрение законопроекта Грэма-Блюменталя на паузу, что свидетельствует о внутриполитическом успехе президента.