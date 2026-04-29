Подозрительные лица: как мошенники используют дипфейки для обмана россиян

32-летняя IT-специалист из Москвы Эвелина стала жертвой искусственного интеллекта (ИИ) после того, как ее фотографии использовали для создания фейкового образа «дочери генерала» — об этом сообщили СМИ. Создатели фейк-видео взяли из соцсетей реальное фото Эвелины с отцом и с помощью ИИ заменили его на генерал-лейтенанта. Между тем этот случай — далеко не единственный.

Что известно про историю с «дочерью генерала»

Фото - © сгенерировано ИИ

О том, что 32-летняя IT-специалист из Москвы Эвелина стала жертвой ИИ после того, как ее фотографии использовали для создания фейкового образа «дочери генерала», 19 апреля сообщила Baza. Девушка увидела личные снимки и видео в рилсах, где о ней рассказывали, как о Елизавете — якобы дочери генерал-лейтенанта, командующего 51-й общевойсковой армией Южного военного округа Сергея М.

Эвелину изобразили 22-летней избалованной наследницей военного, студенткой, которая тратит миллионы на роскошь и развлечения. Создатели этих фейк-видео взяли из соцсетей реальное фото Эвелины с отцом и с помощью ИИ заменили его на генерал-лейтенанта. В реальности IT-специалист не имеет отношения к генералу. Ее папа работает госслужащим и не связан с министерством обороны.

Девушка живет в столице, сама зарабатывает на жизнь и путешествия. Когда пострадавшая увидела первое видео, то сделала репост с просьбой пожаловаться на него. Но фейки с ее изображением стали множиться, и видео разлетелось по разным аккаунтам. Девушка вместе с друзьями писали в директ и под постами, но создатели страниц в соцсети удаляли негативные комментарии, а в личных сообщениях не отвечали москвичке.

Также модераторы соцсети Instagram* на большинство жалоб по видео с ней ответили отказом, так как информация, по их версии, «не является ложной».

Чем дипфейки россиян интересны мошенникам

Фото - © сгенерировано ИИ

Дипфейки привлекательны для мошенников из-за доверия, которое люди испытывают к «своим», говорит в беседе с РИАМО инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская. По словам эксперта, злоумышленники используют узнаваемые лица, родной язык и культурный контекст, чтобы жертва быстрее поверила в подлинность обращения.

«Такие фейки легко встраиваются в схемы звонков от “банка” или “родственника в беде”, где видео или голос усиливают эффект присутствия. Кроме того, российские пользователи часто менее осведомлены о технологиях дипфейков, что упрощает манипуляцию», — отмечает эксперт.

Дипфейки позволяют мошенникам создавать максимально убедительные копии голоса и внешности жертвы, используя открытые видео из соцсетей, дополняет эксперт по сетевым угрозам и веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов. Это дает возможность масштабировать обман — вместо взлома аккаунтов или живого общения нейросеть сама звонит сотням людей. Главная цель — мгновенно получить доступ к деньгам через доверие к «близкому человеку» или «руководителю».

Каких мошеннических схем с дипфейками ждать в 2026 году

Фото - © сгенерировано ИИ

В 2026 году в плане киберпреступности укрепляются текущие тренды — в первую очередь, это схемы, связанные с социальной инженерией, рассказывает руководитель BI.ZONE AntiFraud Алексей Лужнов. Так, мошенники продолжат имитировать голос или внешний вид близких людей с целью убедить жертву, что с родственником или знакомым произошла беда, и под давлением склонить к переводу денег.

«При этом усиливается тенденция на переход от массовых атак к таргетированным. С помощью нейросетей мошенники создают большое количество персонализированных сообщений, аудио- и видеоматериалов», — отмечает собеседник РИАМО.

Кроме того, по словам Алексея Лужнова, все чаще используются комбинированные сценарии: специальные боты собирают данные о жертве из открытых источников, после чего на их базе создается максимально убедительный контент для атаки. В свою очередь эксперт по кибербезопасности Angara Security Николай Долгов считает, что в 2026 году стоит ожидать усложнения сценариев.

Во-первых, это дипфейки в реальном времени: звонки или видеоконференции, в которых злоумышленник имитирует руководителя и дает срочные распоряжения. Во-вторых, комбинированные атаки: поддельное видео подкрепляется заранее скомпрометированными данными (перепиской, документами), что делает сценарий правдоподобным. Кроме того, вероятно появление схем с подменой личности в сервисах удаленной идентификации — попытки пройти проверку через видео с использованием синтезированного лица.

«Отдельный вектор — атаки на клиентов банков и сервисов через “звонки от родственников” с синтезированным голосом. В целом отмечается уход от одиночных попыток к более сложным, многоэтапным сценариям», — подчеркивает Николай Долгов.

Как защититься от схем мошенников с использованием дипфейков

Фото - © Медиасток.рф

Для того, чтобы защититься от мошеннических схем, связанных с использованием дипфейков, специалисты, опрошенные РИАМО, советуют соблюдать определенные правила безопасности. В частности, руководитель группы аналитиков по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Виталий Фомин прежде всего советует помнить, что одного видеозвонка или голосового сообщения всегда недостаточно для совершения любых финансовых действий.

«Сотрудникам компаний следует быть бдительными: если неожиданно поступил звонок от начальника, необходимо подтвердить его личность. При этом можно попробовать самостоятельно определить подлинность видео: обратить внимание на жесты, надписи, тени — на нейросетевом видео они часто выглядят нечетко и странно», — отмечает эксперт.

Кроме того, по словам Виталия Фомина, в сгенерированных аудиозаписях встречаются неправильные ударения, странная интонация или длительные паузы в речи. При этом обычным пользователям эксперт советует контролировать, что они публикуют в интернете. Выкладывая тот или иной контент, пользователи рискуют не только собственными финансами и конфиденциальными данными, но и своих близких. Зачастую такие преступления сложно раскрыть, поэтому стоит предотвратить последствия самостоятельно.

В свою очередь руководитель направления исследования данных в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Аникин призывает не полагаться исключительно на визуальное или голосовое подтверждение личности. В ситуациях, связанных с финансовыми операциями или передачей важной информации, стоит самостоятельно перезвонить по ранее известному номеру телефона.

«Не стоит автоматически доверять даже убедительным сообщениям, особенно если они содержат призыв срочно что-то сделать: перейти по ссылке, скачать файл, перевести деньги. Также важно использовать надежные защитные решения, которые не дадут перейти на фишинговые страницы, а также не позволят установить вредоносную программу», — заключает эксперт.

Коротко о дипфейках и защите от них

В 2026 году эксперты прогнозируют:

рост таргетированных атак с персонализированными дипфейками;

комбинированные сценарии, когда боты собирают данные о жертве, а затем создают максимально убедительный контент;

дипфейки в реальном времени — звонки и видеоконференции с имитацией руководителей;

подмену личности в сервисах удаленной идентификации.

Как защититься

Не доверяйте только видео- или аудиозвонку при финансовых операциях.

Всегда перепроверяйте личность звонящего, особенно если это руководитель или родственник.

Обращайте внимание на неестественные жесты, тени, странную интонацию или паузы в речи.

Контролируйте, что публикуете в интернете — открытые данные могут быть использованы против вас.

В случае сомнений самостоятельно перезвоните по известному номеру.

Используйте защитные решения от фишинга и вредоносных программ.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ