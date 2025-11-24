Переговоры по Украине в Женеве 23 ноября: каковы итоги и стал ли ближе мир

О чем договорились США, Украина и Европа за спиной у России, читайте в материале РИАМО.

23 ноября в швейцарской Женеве прошли переговоры между делегациями США и Украины. Первую возглавлял американский госсекретарь Марко Рубио, вторую – глава офиса украинского президента Андрей Ермак. Кроме того, в Швейцарии присутствовали представители Великобритании, Франции и Германии. Правда, им пришлось разговаривать с украинцами отдельно – на встречу делегаций Киева и Вашингтона их не позвали.

Каковы итоги переговоров в Женеве между Украиной и США

О результатах американо-украинской встречи в Швейцарии Рубио и Ермак рассказали на короткой пресс-конференции. Госсекретарь США заявил о том, что был достигнут «огромный прогресс» – в частности, по его словам, были сокращены разногласия по пунктам мирного плана, предложенного Штатами. При этом чиновник сказал, что не видел никакого «встречного плана» от Европы по урегулированию конфликта.

Напомним, что накануне переговоров в Женеве помимо изначального мирного плана, якобы предложенного американцами, появились и европейские версии с гораздо худшими для России условиями. Впрочем, все эти документы были опубликованы только в прессе и точное их содержание нигде не было подтверждено официально.

Представитель Украины Ермак также назвал переговоры «крайне продуктивными».

Президент США Дональд Трамп высказался об итогах встречи на следующий день, причем сделал это в своей излюбленной расплывчатой манере:

«Действительно ли возможен большой прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной??? Не верьте этому, пока не увидите, но, возможно, происходит что-то хорошее». Дональд Трамп Президент США

Позиции Европы и Украины укрепились

Чуть больше информации о результатах встречи появилось на страницах западной прессы – как правило, со ссылками на анонимные источники.

Так, по информации Politico, Европа и Киев полагают, что их позиции на переговорах в Женеве укрепились.

О достигнутом успехе заявил и глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. По словам дипломата, «обеспокоенности Европейского союза и Украины были учтены в ходе переговоров с США». Он также добавил, что США будут вовлекать Европу в любое потенциальное мирное урегулирование на Украине. Министр также сообщил, что все вопросы, касающиеся Европы и НАТО, были исключены из мирного плана.

О том, что изначальная жесткая риторика США в отношении Киева была смягчена, написал и The Economist в материале с характерным названием «Украина пережила еще один кризис в отношениях с Дональдом Трампом».

США угрожали Украине полной остановкой помощи

О ходе переговоров рассказала и украинская пресса – также со ссылкой на анонимные источники.

В частности, один из таких источников поделился деталями изначального жесткого предложения США:

«К нам приехали с ультиматумом: если до 27 ноября вы не поддержите этот план – дальше, пожалуйста, сами с европейцами, мы все остановим – и поставки оружия, и разведданные. Обрезаем все. В первый день визита их риторика была очень жесткая, правда, потом она немного смягчилась».

По информации издания «РБК-Украина», в Женеве делегациям двух стран удалось согласовать большинство пунктов мирного плана США, а значительную часть из спорных – скорректировать. Среди них:

вопрос численности ВСУ;

вопросы принадлежности Запорожской атомной электростанции;

формат обмена пленными и возвращения осужденных.

При этом пункты, касающиеся территорий и закрепления невступления Украины в НАТО в конституции страны, по данным украинского издания, было решено «вынести за скобки»: они должны обсуждаться и согласовываться на уровне президентов – Зеленского и Трампа. Конкретной договоренности относительно даты встречи лидеров в Женеве достигнуто не было.

Дальнейший «путь» мирного плана, по словам собеседников «РБК-Украина», должен выглядеть так: если в ближайшее время Украина сможет согласовать с США финальные пункты, а США – с европейскими партнерами те положения, которые касаются их непосредственно, то дальше американские переговорщики с этим согласованным планом поедут по той же схеме – «кнутом и пряником» – убеждать Россию.

Россия ничего не знает о деталях переговоров в Женеве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров США и Украины в Швейцарии, заявил, что Россия не получала о них никакой информации.

«Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем те сообщения СМИ, которые обильно шли в прошедшие несколько дней из Женевы в том числе, но официально мы пока ничего не получали» Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Пресс-секретарь главы государства также отметил: «В тот текст, который мы ранее видели, были внесены какие-то корректировки».