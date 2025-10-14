Передача «Томагавков» Украине: каковы риски для России и будут ли бомбить Москву

Насколько опасны для РФ американские ракеты, способные нести ядерное оружие, и что скрывается за информацией об их поставках Киеву, читайте в материале РИАМО.

Как развивается ситуация с поставками «Томагавков» Украине

Фото - © ВМС США

Как мы уже писали, впервые информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил своего американского коллегу Дональда Трампа передать украинской армии «Томагавки», появилась в СМИ в конце сентября. Затем ее подтвердили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник Трампа Кит Келлог, подчеркнув при этом, что решение президентом еще не принято.

Реакция на данные заявления со стороны Москвы была довольно осторожной. Так, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай» 2 октября, президент России Владимир Путин сказал, что передача Украине «Томагавков» может разрушить наметившуюся позитивную тенденцию в российско-американских отношениях. Кроме того, глава российского государства выразил уверенность, что новое оружие не окажет решающего влияния на ход боевых действий.

Примерно о том же 12 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, чьи отношения с Трампом в последнее время заметно потеплели. По его словам, информация о поставках «Томагавков» ВСУ — всего лишь переговорная тактика президента США, и не нужно думать, «что вот завтра оно и полетит».

День спустя по данному вопросу наконец-то высказался сам Трамп. В разговоре с журналисткой по дороге на саммит в Египте он заявил, что собирается обсудить поставки «Томагавков» Украине с Россией, фактически признавшись, что намерен использовать этот вопрос как инструмент переговорного давления на Москву (и тем самым подтвердив слова Лукашенко).

Как на слова Трампа о «Томагавках» отреагировала Россия

Фото - © Сайт президента России

Несмотря на то, что слова Трампа прозвучали весьма расплывчато и не содержали прямых угроз, на них тут же в весьма резкой манере отреагировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, не так давно уже обменивавшийся с президентом США хлесткими репликами в интернете.

Как и в прошлый раз, комментируя слова американского президента, его бывший российский коллега пригрозил Америке ядерным оружием. Если 31 июля Медведев напомнил Трампу о «мертвой руке» (так называется гипотетически существующая система автоматического запуска ядерных ракет с территории России в ответ на ядерный удар противника), то теперь посчитал поводом для ядерного ответа возможный запуск «Томагавков».

«Сто раз было сказано в понятной даже для звездно-полосатого дяденьки форме, что отличить ядерное исполнение „Томагавков“ от обычного в полете невозможно. Пуск их будет осуществлять не бандеровский Киев, а именно США. Читай: Трамп. Как отвечать России? Вот именно!» — написал зампред Совбеза в своем телеграм-канале, имея в виду возможность данного типа американских ракет нести ядерные боеголовки.

Медведев добавил, что «поставка этих ракет может кончиться плохо для всех, и прежде всего — для самого Трампа», а также выразил надежду, что это «очередная пустая угроза, вызванная затяжными переговорами с накокаиненным клоуном».

Слова бывшего президента был вынужден в тот же день прокомментировать пресс-секретарь президента нынешнего Дмитрий Песков.

«Действительно, обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Об этом и говорится в сообщении Медведева» Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Возможна ли передача «Томагавков» Украине и несет ли она ядерную угрозу РФ

Фото - © Сгенерировано Freepik

В вопросе вероятности поставок «Томагавков» Киеву мнения экспертов разошлись.

Так, одним из проблемных моментов является передача Украине средств запуска данного типа ракет. Как рассказала профессор Джорджтаунского университета Дженнифер Кавана в материале для Responsible Statecraft, «Томагавки» могут запускаться тремя способами: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной армией США. При этом, как подчеркнула эксперт, Украина не располагает ни одним из указанных видов вооружений и вряд ли сможет получить их в ближайшем или среднесрочном будущем.

С ней согласен научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и один из авторов телеграм-канала «Ватфор» Дмитрий Стефанович.

«„Томагавки“ вряд ли передадут Украине — их, что называется, и самим не хватает, а пусковые установки наземного базирования — достаточно редкий зверь… „Топоры“ поставляются далеко не всем даже официальным союзникам… Если же все-таки этот крайне маловероятный сценарий реализуется, то мало что можно дополнить к сказанному нашим Верховным главнокомандующим. Неприятно, местами больно, в целом дальнейшая эскалация, но справимся», — полагает российский эксперт.

Отдельно Стефанович поделился мнением о ядерной угрозе, которую якобы несут для России «Томагавки».

«Во-первых, никто украинцам ядерное оружие не передал бы даже в самом страшном сне. Во-вторых, „Томагавки“ в ядерном оснащении сняты с вооружения еще при Буше-старшем, а их утилизация закончена при Обаме» Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

А вот ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что решение касательно поставок «Томагавков» Украине уже принято. По мнению эксперта, на Трампа в данном вопросе повлияли не только Киев и его европейские спонсоры, «которые любят оплачивать желания Украины», но и баланс сил внутри США, где в конгрессе и окружении президента сохраняется значительное число лиц, все еще желающих «нанести России стратегическое поражение».

«Я думаю, что (поставки ракет — ред.) это вопрос времени. Скорее всего, это будет синхронизировано с Европой и именно с Германией. Скорее всего, „Томагавки“ Украина получит как раз в момент, когда от Германии… получит и (ракеты — ред.) Taurus», — сказал Блохин в комментарии для «РИА Новости».

Информация о поставках «Томагавков» Украине — всего лишь прикрытие для ракет «Фламинго»

Фото - © Сгенерировано Freepik

Любопытную версию о планах Запада и Украины по ракетным ударам вглубь РФ выдвинул украинский журналист и блогер Анатолий Шарий. По его мнению, версия о возможных поставках Украине «Томагавков» — прикрытие реального плана Киева и его западных союзников, который заключается в массовом производстве новой украинской ракеты «Фламинго» и последующем ударе накопленными запасами этого оружия по РФ.

Как отметил Шарий, по договоренности с киевскими властями «Фламинго» будут изготавливать в Дании, поэтому уничтожить производство у России не получится. При этом новая ракета, созданная по чертежам британской FP-5, благодаря доработкам украинских инженеров получилась крайне дешевой и способной нести намного более тяжелую боевую часть. К тому же в полете «Фламинго» не использует спутниковую навигацию, а движется по загруженной в нее карте местности, причем на очень низкой высоте — все это затрудняет перехват ракеты средствами РЭБ и ПВО.

Шарий полагает, что Украина планирует воспользоваться перемирием, на которое Трамп «продавит» руководство РФ, а также арестованными на Западе российскими золотовалютными резервами, чтобы за короткое время создать большой запас ракет и ударить ими по России.

Интересно, что похожую версию ближайших планов Киева и его западных союзников в комментарии РИАМО недавно выдвигал российский военный эксперт Константин Сивков.