Точное оружие: что известно о запрашиваемых Украиной у США ракетах Tomahawk

Подробности о том, что известно о запрашиваемых Украиной у США ракетах Tomahawk, читайте в материале РИАМО.

Возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине из США могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях — об этом 5 октября заявил президент РФ Владимир Путин. С просьбой передать это оружие украинский президент Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу в конце сентября.

Что известно об американских ракетах Tomahawk

Tomahawk — это американские крылатые ракеты большой дальности, которые летают медленнее скорости звука, но очень точно попадают в цель. Эти ракеты используются как для стратегических, так и для тактических задач. В стандартной модификации (Block IV) они могут лететь на расстояние до 1,6 тысячи километров.

Более продвинутые модификации могут преодолевать расстояния до 2,5 тысяч километров и нести боевую нагрузку до 450 килограммов. Стоимость одной ракеты составляет около двух миллионов долларов. Это оружие применялось во всех значительных военных конфликтах с участием Вашингтона. Дальнобойность Tomahawk теоретически позволяет им поражать цели в глубине территории России, в том числе Москву.

«Ракеты Tomahawk могут запускаться тремя способами: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной армией США», — отмечала профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана в материале для Responsible Statecraft (RS).

Она подчеркнула, что Украина не располагает ни одним из указанных видов вооружений и вряд ли сможет получить их в ближайшем или среднесрочном будущем. Эксперт добавила, что передача или продажа американских ракет Tomahawk Киеву без соответствующих средств их запуска не будет иметь смысла.

Когда Украина попросила США о передаче Tomahawk

О том, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе встречи с американским коллегой Дональдом Трампом попросил передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk, 26 сентября сообщила британская газета The Telegraph. Позднее в интервью программе Axios Show украинский лидер косвенно подтвердил информацию. Зеленский попросил Трампа передать вид вооружения, который до этого не поставлялся на Украину.

При этом он не уточнил, о каком именно виде оружия шла речь. Позже в тот же день стало известно, что Трамп отклонил предложение о передаче Украине ракет Tomahawk от стран Североатлантического альянса, несмотря на запрос со стороны Киева. По данным портала Axios, это единственный пункт из заявки киевского режима, который был отклонен Трампом.

Два дня спустя, 28 сентября, американский вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал Fox News, что власти США допускают вероятность поставок крылатых ракет Tomahawk государствам НАТО с последующей передачей их Украине. Однако окончательное решение предстоит принять президенту Дональду Трампу.

Трамп сделает то, что соответствует американским интересам. Он рассуждает таким образом при принятии любого решения, добавил Вэнс. По его словам, обсуждения возможности поставок Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) проводятся. Однако решение по этому поводу озвучит президент США. Вэнс подчеркнул, что государства ЕС приобретают оружие у Соединенных Штатов. Не происходит так, что США отдают его безвозмездно.

29 сентября спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что США не запрещают ВСУ атаковать РФ в глубину ее территории. Келлог добавил, что у ВСУ отсутствуют «неприкосновенные места» для атак вглубь РФ. Однако спецпосланник президента США не раскрыл, разрешают ли Украине атаковать Россию с использованием американского оружия. При этом Келлог допустил, что Киев просит передать дальнобойные ракеты Tomahawk именно для ударов вглубь российской территории.

Что известно о планах США по передаче Киеву разведданных

2 октября американские чиновники сообщили изданию Wall Street Journal (WSJ), что США обеспечат Украину разведывательной информацией для атак вглубь территории РФ — именно для таких ударов Киев просил передать дальнобойные ракеты Tomahawk. Эту информацию будут использовать для ударов по энергетической инфраструктуре.

По данным WSJ, недавно президент США Дональд Трамп подписал такое разрешение. Согласно ему, разведывательные службы и Пентагон смогут помочь Украине с нанесением ударов. Администрация Трампа в первый раз поможет ВСУ с подобной атакой. 3 октября издание Financial Times подтвердило, что Трамп дал задачу спецслужбам Штатов подготовиться к передаче ВСУ разведданных.

Речь идет о тех из них, которые помогут Украине бить вглубь РФ, но окончательное решение еще не приняли. Соединенные Штаты требуют от государств-членов НАТО увеличить объем обмена разведывательной информацией с Украиной. Великобритания уже предоставляет помощь ВСУ с атаками вглубь РФ.

В Financial Times также прокомментировали информацию о вероятной продаже Украине американских крылатых ракет Tomahawk. В окружении президента США не уверены, что их передача ВСУ окажет значительное влияние на ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Как на возможные поставки Украине Tomahawk отреагировали в России

Президент России Владимир Путин в рамках пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября отметил, что применение ВСУ американских крылатых ракет Tomahawk невозможно без непосредственного участия специалистов из США. По мнению Путина, разговоры о возможных поставках такого вооружения Киеву представляют серьезную опасность.

Несмотря на то, что данные ракеты не относятся к новейшим разработкам, они обладают значительной разрушительной силой, подчеркнул российский лидер. При этом глава государства уверен, что даже если такие поставки состоятся, это не окажет решающего влияния на ход боевых действий.

Он также отметил, что крылатые ракеты Tomahawk потенциально способны причинить вред, но Россия продолжит совершенствовать свои системы ПВО для противодействия и этому типу вооружений.

«Ну вот были же ATACMS, и что? Ну да, нанесли определенный ущерб. В конце концов системы ПВО России приспособились несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО» Владимир Путин Президент РФ

По словам Владимира Путина, возможные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине из США могут привести к разрушению наметившейся позитивной тенденции в российско-американских отношениях. Он напомнил, что у США были вопросы, связанные с обсуждением проблем поставок ВСУ новых систем оружия, в том числе Tomahawk и других.

«Я сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае, наметившейся позитивной тенденции в этих отношениях», — сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, часть которого репортер опубликовал в своем Telegram-канале. Как уточнил президент, он «говорит, что думает». А как и что в будущем будет складываться, зависит не только от России, подчеркнул российский лидер.