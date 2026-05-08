В Подмосковье отремонтировали дорожные знаки в 14 округах

Специалисты Мосавтодора за неделю привели в нормативное состояние дорожные знаки на 32 региональных дорогах в 14 округах Московской области. Работы выполнили для повышения безопасности и комфорта движения, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Дорожники провели замену, ремонт и восстановление знаков в городах и малых населенных пунктах. Работы охватили ключевые региональные трассы и улицы муниципалитетов.

В городском округе Домодедово знаки обновили на улице Дорожной в селе Лямцино, на Каширском шоссе и улицах 1-й Вокзальной, Коммуны Герольд и Агрохимиков. В муниципальном округе Истра работы прошли на 57-м км Волоколамского шоссе, в деревне Алексино, у СНТ «Вика», а также на улицах Московской и Первомайской в Истре. В Раменском округе знаки привели в порядок на 13-м км Егорьевского шоссе в деревне Осеченки, на улице Новошоссейной в поселке совхоза Сафоновский, а также в деревнях Вялки, Донино и селе Загорново.

Кроме того, ремонт выполнили на 30-м км Волоколамского шоссе в Красногорске, на улице Урицкого в поселке Уваровка Можайского округа, на улице Центральной в деревне Бородки Одинцовского округа. В Мытищах работы прошли на Алтуфьевском шоссе и Центральной улице в деревне Высоково, в Серпухове — на улицах Пушкина и Окской. Восстановление также провели в Ногинске, Долгопрудном, Королеве, Люберцах, Подольске и Фрязине.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.