Парламентские выборы-2024 во Франции: к чему приведет отсутствие явного победителя

Каковы результаты досрочных выборов во французский парламент и как это скажется на политической жизни страны, читайте в материале РИАМО.

7 июля 2024 года завершился второй тур выборов в национальное собрание Франции – нижнюю палату республиканского парламента. Соглашение между коалицией президента страны Эммануэля Макрона и объединенными левыми силами позволило понизить результаты правых, но стабильности французской политической системе это вряд ли принесет.

Итоги парламентских выборов 2024 во Франции

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После провального результата правящей французской коалиции на выборах в Европарламент в июне 2024 года президент Макрон распустил нижнюю палату национального парламента и назначил новые выборы.

Как и ожидали многие аналитики, итог внутрифранцузских выборов оказался иным, нежели «общеевропейских». Победившая на последних партия «Национальное объединение» не смогла повторить свой июньский успех и в итоге финишировала третьей. Однако для этого ее противникам пришлось предпринять немалые усилия.

Выборы в национальное собрание Франции проходят по мажоритарной системе, когда от каждого избирательного округа избирается один депутат. При этом, если никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов проголосовавших избирателей и более 25% голосов от общего числа избирателей, зарегистрированных в округе, проводится второй тур, в котором побеждает кандидат, получивший больше голосов, чем другие.

В первом раунде выборов 2024 были избраны только 76 депутатов национального собрания из 577, поэтому вопрос парламентского большинства решался во втором раунде. При этом по итогам первого раунда «Национальное объединение» (наиболее известное своим многолетним лидером Марин Ле Пен) вместе с примкнувшими к нему кандидатами от расколовшейся партии «Республиканцы» получило большинство голосов – 33,21%, и кандидаты от этого правого блока вышли во второй тур в 444 округах.

Им противостояла объединенная левая коалиция под названием «Новый народный фронт» (28,14% голосов и 415 кандидатов во втором туре), а также коалиция президента Макрона «Вместе» (21,28% голосов и 321 кандидат во втором туре). Несмотря на то, что две последние по отдельности получили меньше голосов, чем правые, перед вторым туром они смогли договориться о скоординированных действиях, направленных против «Национального объединения» и его союзников. В итоге в подавляющем большинстве округов более слабые кандидаты от коалиции Макрона и левых снялись с выборов в пользу более сильных, и это позволило им опередить последних по общему числу голосов.

В результате «Новый народный фронт» оказался победителем выборов, получив 180 мест в национальном собрании, «Вместе» финишировала второй со 159 депутатскими мандатами, а правым достались только 142 места. Это означает, что ни одна из политических сил не получила абсолютного большинства голосов в нижней палате парламента, и теперь для формирования правительства им придется договариваться с оппонентами.

Несмотря на относительную неудачу во втором туре, «Национальное объединение» получило на 53 места больше, чем в предыдущем составе национального собрания, и по этому показателю является победителем. Левая коалиция также улучшила свои позиции на 49 мест, а вот «Вместе» потеряла целых 86 мандатов.

Накал политической борьбы во Франции подтверждается и высокой явкой: 66,71% в первом туре и 66,63% во втором. По этому показателю выборы-2024 стали самыми «посещаемыми» с 1997 года.

Кроме того, в некоторых избирательных округах во второй тур прошли даже не трое, а четверо кандидатов, чего не случалось с 1973 года.

Как парламентские выборы 2024 повлияют на политическую жизнь Франции

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Как пояснил бывший украинский политик Олег Царев, исходя из результатов выборов во Франции, единственным вариантом большинства выглядит коалиция под лозунгом национального единства.

«Теоретически самый простой ее вариант – союз левых с макронистами. Но он возможен в двух случаях: либо сторонники президента согласятся быть на вторых ролях, либо ННФ [«Новый народный фронт» – прим. РИАМО], несмотря на наибольшее число мандатов, откажется от амбиций. Но этот вариант, похоже, уже исключен: лидер ННФ Меланшон уже заявил: “Президент должен склониться и признать свое поражение. Премьер-министр должен уйти. Президент должен призвать к управлению Новый народный фронт!”», – рассказал Царев.

Политик описал и другой вариант формирования новой коалиции: «Макронисты объединяются с республиканцами и умеренной частью левых – социалистами и зелеными, на которых, скорее всего, придется половина мандатов ННФ».

«В этом варианте неясно, будет ли у описанной коалиции большинство мандатов, да и раскол левых совсем не обязательно состоится», – рассуждает эксперт.

При этом, как отметил Царев, президент во Франции не обязан менять кабинет по итогам парламентских выборов.

«Предположу, что Макрон не склонится перед коалицией левых, а сначала выяснит, сможет ли парламент объявить его правительству вотум недоверия. Этот вотум не предопределен, но вероятность хаотизации французской власти после этих выборов все равно очень велика», – заключил политик. Олег Царев политик

Царев оказался прав: после выборов премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал президенту Макрону прошение об отставке, но тот ее не принял.

По мнению политолога, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, «макронисты сыграли умело, избежав для себя полной катастрофы». «Можно даже сказать, что авантюра с неожиданным объявлением выборов себя оправдала – удалось сбить крайне правую волну», – считает эксперт.

Как и Олег Царев, политолог предположил, что в штабе Макрона рассчитывают на раскол «разношерстного» «Нового народного фронта». «Лидером левых себя считает Меланшон, но сомнительно, чтобы остальные, особенно социалисты, были готовы ему подчиняться. Предстоит вереница всяческих интриг... Цель, надо полагать, – продвинуть левого премьера, который будет зависеть от голосов макронистов в парламенте и, соответственно, будет управляемым. Не так легко, но и не исключается», – отметил Лукьянов.

При этом Макрон, по мнению эксперта, видимо, «скоро попробует, почистив перышки, вновь зачирикать на арене как ни в чем не бывало».

«Восстановить престиж не получится, но и позволить себя окончательно списать [Макрон] не даст. На саммит НАТО в Вашингтон Макрон едет как желанный гость атлантического истеблишмента, предотвративший неприятность для последнего. Он оценит», – полагает Лукьянов.

Кто такой лидер «Нового народного фронта» Жан-Люк Меланшон и как он относится к России

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Эксперты сходятся во мнении, что победа «Нового народного фронта» укрепляет позиции его лидера, Жан-Люка Меланшона, возглавляющего входящее в левую коалицию движение «Непокоренная Франция».

Так, Федор Лукьянов полагает, что «Меланшон становится наиболее влиятельным политиком страны».

Российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков отметил, что Меланшон более пророссийский, чем Ле Пен. Эксперт также подробно охарактеризовал лидера французских левых:

«1. Настоящий левый, не марионетка истеблишмента.

2. Не любит украинский режим за явное присутствие фашизма.

…

4. Выступает за мир на Украине на основе компромисса и учета интересов России.

5. Осудил Россию за военную операцию на Украине.

6. Резко многократно осудил НАТО за агрессивность против России.

7. Участвовал в акции „Бессмертный Полк”, 2018 год, Москва.

…

9. Участвовал в президентских выборах три раза, получил в 2022 году 22%.

…

12. За выход Франции из ЕС и НАТО.

13. Резко высказался против Израиля за Палестину.

14. Резко против отправки войск Франции на Украину и почти против поставок оружия на Украину.

15. За дружбу Франции и Европы с Россией.

В общем, почти наш человек».

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Федор Лукьянов считает, что главный вывод, который можно сделать из серии голосований июня и июля (Европарламент, Франция, Великобритания), заключается в том, что «мейнстрим по-прежнему достаточно устойчив, и в его распоряжении достаточно средств – и манипулятивных, и смысловых (консерватизм избирателей не в смысле взглядов, а в смысле опасений радикальных перемен)».

По мнению политолога, революционной ситуации сейчас нет, но расширяется рамка для дозволенных колебаний.