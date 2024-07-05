Парламентские выборы-2024 в Великобритании: как изменился расклад сил и что это значит для России

Кто стал новым премьер-министром Соединенного королевства и как это повлияет на внутреннюю и внешнюю политику государства, читайте в материале РИАМО.

В четверг, 4 июля 2024 года, в Великобритании прошли выборы в палату общин – нижнюю палату британского парламента. Результатом стал тотальный переворот партийного представительства в этом законодательном органе, за которым последует и смена правительства страны.

Каковы итоги выборов в британскую палату общин в 2024 году

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Спустя пять лет после предыдущих парламентских выборов в Великобритании, когда абсолютное большинство получила консервативная партия во главе со своим тогдашним лидером Борисом Джонсоном, ситуация полностью поменялась – консерваторы потерпели разгромное поражение, уступив большинство лейбористам. Причем реванш последних оказался даже более убедительным, чем триумф консерваторов в 2019 году: если тогда партия Джонсона получила 365 мест в палате общин (из 650), то сейчас ее оппоненты взяли целых 412 мест.

Этот результат стал рекордным по количеству мест, потерянных консерваторами после выборов, а также по количеству министров, которые лишатся своих портфелей – таких набралось аж 11, включая главу оборонного ведомства Гранта Шэппса.

Что касается лейбористов, то они пришли к власти впервые за 19 лет.

Из других партий заметного прогресса по сравнению с предыдущими выборами добились либеральные демократы во главе с Эдом Дэйви, увеличившие количество своих мест в нижней палате с 11 до 71.

Партия «Реформировать Соединенное королевство» известного правого политика Найджела Фараджа также выступила лучше, чем пять лет назад, и впервые получит места в парламенте, но о серьезном результате говорить не приходится.

Любопытно, что успех лейбористов обусловлен не приростом количества их избирателей, а исключительно провалом консерваторов. По сравнению с выборами-2019 лейбористы получили менее 2% дополнительных голосов, то есть выступили примерно так же, как и пять лет назад. А вот консерваторы потеряли практически 20%. Таким образом завершилось бесславное падение репутации этой партии и ее премьер-министров: Бориса Джонсона, растерявшего свой рейтинг в череде скандалов; сменившей его Лиз Трасс, чье пребывание во главе правительства стало самым коротким в истории; и, наконец, Риши Сунака, так и не сумевшего выправить ситуацию после своего прихода к власти в октябре 2022 года.

Кто станет новым премьер-министром Великобритании

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Во главе правительства Соединенного королевства теперь окажется лидер лейбористов Кир Стармер. Он возглавил партию в 2020 году, сменив ушедшего в отставку Джереми Корбина.

Считается, что при Стармере лейбористы стали менее левой и более центристской партией. Кроме того, новый лидер предпринял усилия по борьбе с антисемитизмом в лейбористской среде – обвинения в нелюбви к евреям часто звучали в адрес его предшественника Джереми Корбина. Последнее изменение неудивительно, так как жена Стармера, Виктория, исповедует иудаизм, и в эту веру также были обращены двое их сыновей (сам лидер лейбористов при этом называет себя атеистом).

Главными целями деятельности своего правительства Стармер еще в 2023 году объявил рост экономики, рост благосостояния граждан, движение к экологически чистой энергетике, борьбу с преступностью и улучшение качества образования.

Будущий премьер-министр – кавалер старого и престижного британского ордена Бани, так что обращаться к нему нужно не иначе как «сэр». Данной почести Стармер был удостоен в 2014 году за свои заслуги в юридической области, где он начинал как адвокат по уголовным делам, а затем переквалифицировался в королевского прокурора.

Что означает победа лейбористов на выборах-2024 для России

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Большинство обозревателей не видят перспектив для серьезных изменений в российско-британских отношениях при новом лейбористском правительстве.

Как отметил профессор социологии Кембриджского университета Дэвид Лэйн, партия Стармера осуждает Россию за ее военное присутствие на Украине, обещает укрепление обороны и рост вклада в НАТО.

О том, что изменений в отношении России или конфликта на Украине ждать не стоит, предупредил бывший украинский политик Олег Царев. По его мнению, «здесь британская политика стабильна на протяжении столетий».

«Лейбористы гарантируют железную поддержку Украине и моментально исключили из своих рядов кандидата в Абердиншире Энди Брауна после того, как выявилось, что тот в 2018 году разместил в своих соцсетях статью Russia Today, в которой ставилось под сомнение производство отравляющего вещества "новичок" в России» Олег Царев

Правда, по мнению автора журнала «Россия в глобальной политике» Джеймса Пирса, внешняя политика, за исключением отношений с ЕС, не будет главной областью приложения усилий нового правительства.

Кроме того, как отметил Пирс, Стармер «известен склонностью к радикальной смене курса и, став лидером лейбористов, совершил уже 28 разворотов».

«К тому же он зачастую выражает свои идеи туманно. Большинство британцев ничего не знают о его принципах и убеждениях, с Милибэндом и Корбином было по-другому. Внешнеполитические взгляды лейбористов и Стармера тоже покрыты мраком. С Россией дело обстоит совсем плохо: после поражения в 2010-м партия избегает каких-либо заявлений о крупнейшей стране мира», – рассказал эксперт.

О неясности планов лейбористов в отношении России сказал и российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Парадокс в том, что голосовали за лейбористов прежде всего потому, что против политики консервативной партии, но лейбористская партия будет видимо проводить в основном ту же политику, что и консервативная. Никто не может понять, какие будут отличия. Лидеры лейбористов не говорили и не говорят ничего конкретного вообще», – отметил эксперт.

При этом Марков рассказал, что ранее в лейбористской партии прошли масштабные политические чистки в интересах олигархии и истеблишмента, «в рамках которых вычислили всех, кто против поддержки Украины и Израиля».

Однако, по мнению Джеймса Пирса, при Стармере Великобритания может отменить некоторые антироссийские санкции.

«Бурных протестов по этому поводу в Британии не будет, компании смогут возобновить нормальное ведение бизнеса. И Россия, и Великобритания будут благодарны», – считает обозреватель. Джеймс Пирс

Пирс также отметил, что исторически у лейбористов складывались хорошие отношения с Кремлем.

О том, что некоторые позитивные сдвиги возможны, сказал и главный редактор «России в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Некие изменения во внешнеполитической линии если и будут, то не потому что как-то отличается отношение, например, к конфликту на Украине, а по причине огромного вала внутренних проблем, с которым придется иметь дело новому кабинету. Силы не безграничны, а внутренний приоритет выше международного. Вторая причина возможной коррекции – изменения в Вашингтоне по итогам выборов в ноябре. Британский курс сильно связан с позицией США», – полагает российский политолог.