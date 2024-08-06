«Оттягиваются по полной»: почему мигранты стали проблемой в Москве

Иностранцы — в первую очередь граждане Узбекистана и Таджикистана — совершили 103 преступления в отношении несовершеннолетних в Москве лишь за первые шесть месяцев 2024 года. Это на 87,3% больше, чем за первое полугодие 2023 года. Подробности о том, почему мигранты стали проблемой в Москве и что может помочь в ее решении, читайте в материале РИАМО.

Какие преступления совершают мигранты в Москве

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Статистику преступлений в отношении несовершеннолетних, которые иностранцы совершили в Москве за первое полугодие 2024 года, опубликовало издание «Московский Комсомолец». Как пишут журналисты, на счету иностранцев — 103 таких преступления за шесть месяцев, что на 87,3% больше, чем за первое полугодие 2023 года. По этим фактам было возбуждено 93 уголовных дела против 54 человек, из которых 24 — трудовые мигранты. При этом чаще всего преступления против детей и подростков совершали граждане таких стран, как:

Узбекистан — 21 эпизод;

Таджикистан — 17 эпизодов;

Азербайджан — 7 эпизодов;

Киргизия — 5 эпизодов;

Молдова — 2 эпизода;

Белоруссия, Вьетнам, Франция и Куба — по 1 эпизоду.

Больше всего дел по преступлениям против несовершеннолетних правоохранительные органы возбудили по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Из 24 таких преступлений по восемь совершили граждане Таджикистана и Узбекистана, а еще три — граждане Киргизии.

Еще 15 уголовных дел было возбуждено по статье 135 («Развратные действия»): девять подобных преступлений совершили граждане Узбекистана, а четыре — граждане Таджикистана. Впрочем, преступность иностранцев (в том числе трудовых мигрантов) в Москве отнюдь не ограничивается нарушениями закона против детей.

«По данным столичной прокуратуры, 56,3% от всех совершенных в Москве за первое полугодие 2024 года преступлений, были совершены трудовыми мигрантами», — отмечает в беседе с РИАМО доцент Департамента менеджмента и инноваций факультета «Высшая школа управления» Финансового Университета при Правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Что пишут СМИ о преступлениях мигрантов в Москве

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В начале июля в столице агрессивные мигранты до полусмерти забили камнями ветерана Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сделавшего им замечание по поводу ругани. Они напали на мужчину в подъезде, когда тот вместе с супругой возвращался домой. Мужчину госпитализировали с множественными травмами головы и ушибами. Для его спасения хирургам понадобилось «собрать» череп заново.

12 июля председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход проверки по действиям около 40 мигрантов, которые выгнали детей с футбольного поля в Москве, заняв его. Неделю спустя, 18 июля, на юго-западе столицы 20-летний гражданин Таджикистана демонстративно задул свечи, а потом напал на прихожанку. К мигранту применили меры принудительного характера. Его отправили на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

Утром 22 июля на юго-западе Москвы, возле торгового центра «Капитолий» на улице Миклухо-Маклая, 22-летний гражданин Киргизии без предупреждения и видимых на то причин ударил ножом свою соотечественницу. Девушку госпитализировали, а нападавшего задержали.

А 1 августа в Москве произошла драка между мигрантами: таджик напал на киргиза с ножом после того, как тот сделал ему замечание. Инцидент произошел на Совхозной улице в районе Люблино. Граждане Киргизии отдыхали на траве и распивали алкогольные напитки. К ним подошел гражданин Таджикистана и начал справлять рядом нужду. Когда ему сделали замечание, мужчина выхватил нож и напал на одного из выпивающих. Он нанес киргизу колото-резаное ранение бедра — пострадавшего госпитализировали.

Почему мигранты нарушают законы

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По мнению политтехнолога и политического психолога Александра Ершова, причины неподобающего поведения некоторых мигрантов как в России в целом, так и в Москве в частности кроются в миксе из обиды и страха, а также ощущение безнаказанности. Приезжая в другую страну, мигранты попадают в чужеродную и враждебную им среду.

Большинству из них удается адаптироваться и соответствовать, однако некоторые люди «оттягиваются по полной, как подростки, чьи родители уехали с ночевкой на дачу», отметил эксперт. По его словам, это относительно мирный способ выражения недовольства, так как он направлен против правил и ограничений, установленных в тех государствах, откуда прибыли мигранты.

Ершов рассказал, что самый опасный тип приезжих — идейный, поскольку эти люди направляют свои протест и агрессию против страны пребывания. Микс из обиды и страха после недружелюбного приема стимулирует людей к созданию некой «подпольной» субкультуры, где индивидуальные нормы и принципы получают более важное значение, чем общепринятые.

Как следствие, мигранты могут позволять себе поступки, которые на их родине были бы абсолютно недопустимыми. Также важным фактором, по мнению политического психолога, является чувство безнаказанности иностранцев. Ершов отметил, что для большинства жителей России не имеет особого значения, какого цвета кожа мигрантов, как они выглядят или насколько хорошо владеют русским языком. Главное для них — чтобы приезжие соблюдали местные нормы и законы.

Что может решить проблему с мигрантами в Москве?

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По мнению Михаила Хачатуряна, для того чтобы разобраться в сложившихся условиях, правоохранительные органы, МИД и Госдума должны активизировать процесс повышения эффективности как миграционного законодательства, так и функционирования системы обмена информацией о преступлениях и лицах, имеющих судимости на территории стран СНГ. Конечно, это потребует времени, но без решения данных задач исправить ситуацию вряд ли получится.

«Кроме того, необходимо выстраивание четких рамок в процессе привлечения мигрантов: определение, в каких сферах деятельности и в каком количестве они необходимы, каким уровнем образования они должны обладать для замещения конкретных должностей, а также выстраивание мер ответственности для работодателей за возможные правонарушения, совершаемые иностранцами, работающими на них», — говорит собеседник РИАМО.

В свою очередь адвокат и управляющий партнер столичного адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин указывает на то, что мигрант не может ограничиваться в правах человека только потому, что он из другой страны. Однако он может и должен нести ответственность за нарушение российских законов. Статус граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства законодательно определен.

И общее между ними заключается в способности привлекаться к гражданской, налоговой, административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления, совершенные на территории России, против интересов России, а также против ее граждан.

«Если говорить о посягательствах на общественный порядок и общественную безопасность, жизнь, здоровье, половую свободу и половую неприкосновенность, то здесь практически нет никаких отличий — нарушитель ли приезжий или он местный. А для того, чтобы ответственность наступала, причем наступала неотвратимо, очень важно проявлять гражданскую активность — привлекать внимание общественности, а также обращаться в правоохранительные органы и суды», — заключает Олег Матюнин.