«Оттягиваются по полной»: психолог объяснил поведение мигрантов в РФ

Политтехнолог и политический психолог Александр Ершов объяснил причины неподобающего поведения некоторых мигрантов на территории России. Среди них он выделил микс из обиды и страха, а также ощущение безнаказанности, сообщает «ФедералПресс» .

Приезжая в другую страну, мигранты попадают в чужеродную и враждебную им среду. Большинству из них удается адаптироваться и соответствовать, однако некоторые люди «оттягиваются по полной, как подростки, чьи родители уехали с ночевкой на дачу», поделился эксперт.

По его словам, это относительно мирный способ выражения недовольства, так как он направлен против правил и ограничений, установленных в тех государствах, откуда прибыли мигранты. Ершов рассказал, что самый опасный тип приезжих — идейный, поскольку эти люди направляют свои протест и агрессию против страны пребывания.

Микс из обиды и страха после недружелюбного приема стимулирует людей к созданию некой «подпольной» субкультуры, где индивидуальные нормы и принципы получают более важное значение, чем общепринятые. Как следствие, мигранты могут позволять себе поступки, которые на их родине были бы абсолютно недопустимыми.

Также важным фактором, по мнению политического психолога, является чувство безнаказанности иностранцев.

Ершов отметил, что для большинства жителей России не имеет особого значения, какого цвета кожа мигрантов, как они выглядят или насколько хорошо владеют русским языком. Главное для них — чтобы приезжие соблюдали местные нормы и законы.