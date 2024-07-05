В Москве агрессивные мигранты до полусмерти забили камнями ветерана ФСБ

В Москве мигранты избили мужчину в подъезде собственного дома. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, сообщает СК РФ в официальном Telegram-канале .

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Москве и доложить об установленных обстоятельствах.

Также подозреваемым в совершении преступления собираются избрать меру пресечения, связанную с лишением свободы. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

По данным «МК», ранее в столице агрессивные мигранты до полусмерти забили камнями ветерана ФСБ, сделавшего им замечание по поводу ругани. Они напали на мужчину в подъезде, когда тот вместе с супругой возвращался домой.

Выходцы из Центральной Азии набросились на ветерана ФСБ, избили и облили краской. Мужчину госпитализировали с множественными травмами головы и ушибами. Для его спасения хирургам понадобилось «собрать» череп заново.