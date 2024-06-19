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20-летний таджик задул свечи в храме Москвы и напал на прихожанку

Происшествия
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На юго-западе столицы 20-летний гражданин Таджикистана демонстративно задул свечи, а потом напал на прихожанку, сообщает пресс-служба СКР.

Инцидент произошел 18 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Правоохрантели задержали злоумышленника. С молодым человеком проводят необходимые следственные действия.

СК планирует ходатайствовать перед Зюзинским райсудом об аресте задержанного.