20-летний таджик задул свечи в храме Москвы и напал на прихожанку
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На юго-западе столицы 20-летний гражданин Таджикистана демонстративно задул свечи, а потом напал на прихожанку, сообщает пресс-служба СКР.
Инцидент произошел 18 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.
Правоохрантели задержали злоумышленника. С молодым человеком проводят необходимые следственные действия.
СК планирует ходатайствовать перед Зюзинским райсудом об аресте задержанного.