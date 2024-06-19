20-летний таджик задул свечи в храме Москвы и напал на прихожанку Происшествия сегодня в 09:56 0:09

На юго-западе столицы 20-летний гражданин Таджикистана демонстративно задул свечи, а потом напал на прихожанку, сообщает пресс-служба СКР.