Отмена концертов при свечах: на что жалуются зрители выступлений оркестра Muse

В материале РИАМО рассказываем о том, как оркестр Muse отменяет концерты в разных городах России, почему не возвращает деньги несостоявшимся зрителям и что делать в таких случаях.

Что произошло с концертами оркестра Muse

В начале января стало известно о том, что в десятках городов России в новогодние праздники были отменены концерты оркестра Muse при свечах. Деньги при этом организаторы возвращать не спешат.

Тем, кто хотел насладиться живой музыкой, начали звонить перед Новым годом и сообщать, что концерты отменены. Других зрителей вовсе не уведомляли об отменах, а просто убирали афиши с официального сайта. Купившие билеты зрители массово обращаются к организаторам, требуют возврата денег и разъяснений ситуации, но никакой полезной информации в ответ не получают.

Несостоявшиеся зрители концертов оркестра получают лишь «вежливые» отписки о том, что вся информация будет доступна после праздников, и сомнительные пожелания хорошего настроения. При этом билеты стоят недешево – люди заплатили по несколько тысяч рублей за возможность услышать оркестр.

Обманутые покупатели билетов из Москвы, Подмосковья, Петербурга, Воронежа, Челябинска, Владивостока и других городов создали свой чат, в котором уже больше одной тысячи человек. Они направили организаторам досудебные претензии, обратились в полицию и прокуратуру. В том числе люди готовы подать коллективный иск в суд.

При этом проблемы с возвратом денег за отмененные концерты возникали и до новогодних праздников. На одном из интернет-сервисов отзывов пользователь Анна сообщила, что по заявке деньги за концерт в конце ноября вернуть не удается. Она получила ответ от организаторов, что средства вернут в течение 10 дней, чего не произошло. Концерт при этом состоялся.

Это не единичный случай. Пользователь Елена подтвердила проблемы с возвратом денег – дату концерта перенесли, это было неудобно зрителям, и Елена попыталась вернуть заплаченное. У нее тоже не получилось.

Что говорят организаторы концертов оркестра Muse

На сайте организатора концертов IRS Production гендиректором указан Александр Ирисбаев. Он сказал, что не стоит поддаваться панике: 8% концертов отменили по техническим причинам, 13% – перенесли. Ирисбаев отрицает массовую отмену мероприятий, как и проблемы с возвратом денег за билеты.

В телеграм-канале оркестра сообщается, что клиентская линия начнет свою работу после новогодних праздников, а «все вопросы, касающиеся коммуникации со зрителями, без сомнений, будут решены в рамках закона, согласно оферте на нашем сайте».

На сайте продолжается продажа билетов, информации об отмененных концертах нет.

Так себе исполнение: что говорят зрители о концертах Muse

Сами выступления оркестра тоже не вызывают восторга у зрителей. Константин посетил концерт в Коврове 10 декабря прошлого года и отметил, что он длился меньше заявленных двух часов, свечи почти не работали, экран с вырезками из фильмов был тусклым, а весь оркестр состоял из семи человек. «Это не стоит таких денег, есть с чем сравнить. Не делайте ошибку, есть более лучшие мероприятия», – сообщил мужчина.

На этом же сайте зрительница Виктория пишет: «Это было откровенно плохо… От оркестра там одно слово – несколько студентов, которые впервые друг друга увидели, ну и, понятное дело, не репетировал никто никакую программу, скрипка фальшивила, кровь из ушей, абсолютно никакой атмосферы, программу сократили до сорока минут из заявленных полутора часов, из которых четыре раза играли одну и ту же мелодию».

Если верить афишам, то концерты оркестра действительно могут проходить одновременно в нескольких городах, а значит, исполнителей, скорее всего, нанимают уже на местах из разных коллективов и студентов. Кроме того, часто организаторы нанимают временных администраторов, которые ни за что не отвечают и сами редко понимают, что участвуют в фарсе.

Что делать, если нужно вернуть билеты за концерт

Чтобы не потерять деньги при покупке билетов на концерты или спектакли, важно помнить о мерах предосторожности – не покупать билеты с рук, пользоваться проверенными сервисами, проверять сайты при покупке онлайн, читать договоры оферты, покупать непосредственно в кассе, где проводится мероприятие. В билете должно быть указано: наименование организации, которая осуществляет организацию мероприятия; место нахождения организации; номер, серия билета; вид услуги (название мероприятия); место, дата и время проведения мероприятия; ряд, место в зале; стоимость услуги.

В случае с концертами оркестра Muse проблема возникла как раз не с билетами, а с организаторами, которые всячески уклоняются от возврата денег.

При отмене концерта или любого другого зрелищного мероприятия зрители имеют законное право на возврат денег, которые они заплатили за билет. Покупка билета на какое-либо мероприятие или представление (спортивное, цирковое, концертное, театральное или иное) является договором, а билет является документом, подтверждающим его заключение.

Согласно п.1 ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», зритель имеет право на полное возмещение стоимости билета, на возмещение убытков, причиненных в связи с нарушением сроков оказания услуги (например, сервисный сбор в случае приобретения билета у агента; расходы на проезд до города, где проходил концерт, и проживание в гостинице и т.д.)

За возвратом средств нужно сначала обратиться в кассу или к агенту по продаже билетов. При отказе нужно обращаться непосредственно к организатору, информация о котором, как правило, указана на билете. Если организатор мероприятия не отреагировал на претензию потребителя либо ответил отказом, то следует воспользоваться правом, закрепленным в ст.11 Гражданского кодекса РФ и обратиться с исковым заявлением в суд. В таком случае можно требовать и возмещение морального ущерба.