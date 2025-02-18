Ослабление санкций против России в 2025 году: чего ждать

Какие санкции против России могут быть ослаблены в ближайшие шесть месяцев, читайте в материале РИАМО.

На фоне перемен в мировой политике и начала диалога РФ и США возникли разные предположения о снятии ряда антироссийских санкций и возвращении некоторых компаний в страну. Можно ли ожидать ослабления санкций против РФ?

Возвращение западных брендов в Россию: сложно, но возможно

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12 февраля 2025 года состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который продолжался около полутора часов. Основной темой обсуждения было урегулирование конфликта на Украине. Лидеры договорились о немедленном начале мирных переговоров с целью прекращения боевых действий. Трамп и Путин выразили готовность к тесному сотрудничеству для достижения дипломатического решения конфликта. Кроме того, они обсудили вопросы Ближнего Востока, обмена заключенными и двусторонних отношений. Трамп также принял приглашение Путина посетить Москву, однако первоначальная встреча проводится в Саудовской Аравии.

Именно эти события послужили главным поводом для обсуждения темы постепенного снятия с России санкций, хотя бы частично. Аналитики стали давать различные оптимистичные прогнозы. Так, было сказано, что в 2025 году в Россию могут вернуться до 350 иностранных компаний, ранее приостановивших свою деятельность. говорится в исследовании Kokoc Group.

Среди потенциальных возвращенцев называются такие американские бренды, как PepsiCo, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nike, Apple, Microsoft и Cisco. Также рассматривается возможность возвращения японского бренда одежды Uniqlo и ряда немецких компаний, включая Adidas, Puma и Hugo Boss.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 февраля отметил, что западные бренды смогут вернуться на российский рынок на конкурентной основе, что будет в интересах отечественных потребителей.

«Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву. Но то, что на конкурентной основе они смогут вернуться в Москву, продолжить конкуренцию с российскими производителями, это совершенно нормальная мировая торговая практика. И такая конкуренция была бы в интересах российских потребителей», — сказал он.

Ранее о том, что переговоры о возвращении в Россию брендов ушедшей из РФ группы Inditex, включая Zara идут в частном порядке, сообщил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

«Переговоры ведутся в частном порядке, неофициально. Есть те, кто ведет переговоры от лица Inditex, зондируют почву. Сейчас Inditex в России официально нет», — рассказал он.

Но такое возвращение невозможно без снятия ряда санкций, связанных с логистикой и трансграничной оплатой товаров.

«Возвращение может быть сложным. В наиболее выигрышном положении бренды Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius), так как у них есть возможность вернуться обратно на площадки „наследников“ (MAAG, Vilet, Dub) в торговых центрах» Павел Люлин вице-президент Союза торговых центров

Одновременно в Минпромторге РФ не считают нужным возвращать ушедшие с рынка РФ зарубежные бренды и свободные ниши планируется и в дальнейшем замещать российскими магазинами.

«Задача каким-либо образом поощрять или стимулировать возвращение иностранных брендов не является актуальной. Те иностранные бренды, которые остались работать в России, продолжают деятельность, а освобожденные ниши будут и дальше замещаться брендами российских производителей», — объяснили в Минпромторге свою позицию.

Таким образом, анализируя ситуацию, которая складывается на данный момент, можно констатировать, что конкретные сроки и условия возвращения этих брендов будут зависеть от дальнейшего развития геополитической ситуации и изменений в санкционной политике, уверена экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Официальных заявлений от компаний о планах возобновления деятельности в России пока не поступало, напоминает она.

Санкционное давление может быть смягчено в 2025 году

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В ближайшие шесть месяцев можно ожидать определенного смягчения санкционного давления, особенно в тех сферах, где ограничения оказались неэффективными или нанесли ущерб самим инициаторам санкций, полагает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. Возможны корректировки в отношении поставок отдельных технологий, финансовых транзакций и логистических цепочек. Также не исключены изменения в политике западных стран в зависимости от внутриполитической ситуации, в частности в США, отмечает он.

«Что касается возвращения брендов, сейчас активно обсуждается тема присутствия иностранных компаний в России. Некоторые компании уже ищут пути возвращения через партнерские схемы или локализацию бизнеса. В первую очередь речь идет о производителях автомобилей, электроники, бытовой техники, премиальной косметики и одежды. Эти сегменты рынка демонстрируют спрос, и международные корпорации заинтересованы в российском потребителе», — комментирует эксперт.

Основания для таких предположений есть, уверен Расторгуев. Во-первых, ряд брендов фактически сохранил присутствие через альтернативные каналы, и их официальное возвращение будет лишь формальностью. Во-вторых, Россия остается важным рынком, и по мере адаптации бизнеса к новым условиям можно ожидать постепенного восстановления привычных брендов в измененном формате.

«Финансовый сектор также остается в центре внимания, и возможные шаги по восстановлению работы международных карточных систем в той или иной форме будут зависеть от политических решений и экономических факторов», — высказывает сове мнение аналитик.

Полномасштабного ослабления санкций ждать не стоит

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Ослабления санкций в полном объеме ждать не стоит, считает экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов. Скорей всего, будет послабление в торговых санкциях и то это будет касаться взаимовыгодных расчетов за экспортные товары из России, необходимые для Европы и США, добавляет он.

Во-первых, речь может идти об энергетике, что позволит уменьшить цены на мировом рынке и сдержать обещания Трампа перед нефтяными компаниями США по поставкам нефтепродуктов в Европу.

Во-вторых, торговли, что приведет к налаживанию логистических цепочек поставок и снижению цен на товары, включая логистику.

Ослабление санкций будет происходит медленно и быстрого результата не будет в связи с тем, что градус напряженности в мировой политике будет снижаться постепенно, полагает Семенов.

«С ослаблением геополитической ситуации в мире, ожидать быстрого возвращения брендов не стоит. Данный процесс будет происходить медленно с оглядкой на возможность возвращения напряженности на мировой арене. Вернуться бренды могут, скорее всего, через опционы на обратный выкуп» Дмитрий Семенов экономист, юрист-международник

Он считает, что плавное возвращение на российский рынок ожидает все бренды, которые покинули РФ либо создавали «иллюзию ухода» под другими брендами.