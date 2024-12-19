На сколько подорожали продукты питания за 2024 год и что будет в 2025-м

Какова средняя стоимость основных продуктов питания в России и как сильно она выросла за год, читайте в материале РИАМО.

2024 год по праву можно назвать «чемпионом» по росту цен практически на все продукты питания. Как изменились цены на основные категории продуктов, большинство из которых являются социально значимыми, специально для РИАМО посчитали эксперты сервиса мониторинга цен на продукты питания «Ценозавр».

Стоимость товаров была проанализирована в федеральных и региональных торговых сетях крупных городов России. Важно отметить, что речь идет именно о средних ценах на товары в торговых сетях РФ, подчеркивают эксперты. В реальности на прилавках можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения, добавляют аналитики «Ценозавра».

Как изменились цены на мясо в 2024 году

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Курятина

За год курятина выросла в цене на 6,3%. В среднем килограмм мяса стоит 337 рублей.

Свинина

Свинина подорожала на 4,5%. Килограмм стоит в среднем порядка 468 рублей.

Говядина

Существеннее всего увеличились цены на говядину, на 22,5%. Килограмм говядины обойдется в среднем в 860 рублей.

Индейка

Значительно подорожала и индейка, на 15,5%. На сегодняшний день средний ценник за килограмм находится в районе 565 рублей.

Как подорожали молочные продукты в 2024 году

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Молоко

Молоко за год подорожало на 17,2%. Средняя стоимость литровой бутылки на сегодняшний день составляет 109 рублей.

Сливочное масло

За год сливочное масло в федеральных и региональных торговых сетях подорожало на 33,8%. На сегодняшний день 200-граммовую упаковку можно купить в среднем за 277,8 рубля.

Сыр

Сыры подорожали не так сильно, на 13,2%. Например, 200-граммовый кусок сыра обойдется в среднем в 257,2 рубля.

Творог

Творог за год подорожал на 9,2%. 200-граммовая упаковка будет стоить порядка 107 рублей.

Сметана

Сметана увеличилась в цене более существенно, на 16,7%. 200-граммовая упаковка будет стоить в среднем 70 рублей.

Как выросли цены на фрукты

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Яблоки

За год яблоки в торговых сетях России подорожали в среднем на 23,4%. На сегодняшний день килограмм яблок стоит порядка 169 рублей.

Бананы

Бананы подорожали на 33,6%. Их средняя цена выросла до 171 рубля за килограмм.

Мандарины

Мандарины за год выросли в цене на 12,5%, средняя цена килограмма этих фруктоов на сегодняшний день составляет 253 рубля.

Виноград

На сегодняшний день средняя цена килограмма винограда — 302 рубля, за год он вырос в цене на 11%.

Стоимость овощей в 2024 году сильно выросла

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Картофель

Картофель в торговых сетях России подорожал в среднем на 103,4%, такие данные приводит сервис «Ценозавр». На сегодняшний день килограмм картофеля стоит порядка 60 рублей.

Помидоры

Помидоры подорожали за год на 21,2%. Средний ценник за килограмм помидоров на сегодняшний день находится в районе 372 рублей.

Огурцы

Огурцы выросли в цене на 30,3%. Средняя цена килограмма огурцов на сегодняшний день составляет 375 рублей.

Морковь

Морковь подорожала на 13,7%. Ее средняя цена за килограмм выросла до 58 рублей.

Лук

На сегодняшний день средняя цена килограмма лука составляет 93 рубля, за год он вырос в цене на 22,7%.

Подорожание красной икры, яиц и хлеба

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Красная икра

За год красная икра подорожала в среднем на 98,2%. Средний ценник за 90-100-граммовую баночку деликатеса составляет 1072 рубля.

Яйца

Куриные яйца за год подорожали на 5%. На сегодняшний день десяток яиц категорий С0 и С1 стоит в среднем 132 рубля.

Хлеб

Хлеб вырос в цене на 13,8%. Средняя цена 300-граммовой буханки составляет 66 рублей.

Как изменятся цены на продукты в 2025 году

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«Можно констатировать, что рост цен на ряд продуктов с определенной долей вероятности продолжится и в 2025 году», — высказывают свое мнение эксперты «Ценозавра».

Увеличение стоимости продуктов в 2025 году будет связано с подорожанием сырья, упаковки, логистики и прочими факторами, индивидуальными для каждого отдельного товара, считают аналитики.