Метро в Подмосковье: где откроют новые станции и насколько это выгодно экономически

В Московской области продолжается постепенная интеграция столичного метро: на очереди Долгопрудный и – в перспективе – Мытищи. При этом подземка приходит в Подмосковье параллельно с развитием наземного метро – Московских центральных диаметров (МЦД). Подробности о перспективах развития этих проектов читайте в материале РИАМО.

Метро в Мытищах: «люди этого очень ждут»

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О том, что столичная подземка постепенно интегрируется в Подмосковье, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал 16 февраля.

«Наземное метро, давайте согласимся, что это МЦД, потому что интервал 5-7 минут. Зачем уходить под землю, когда над землей дешевле? Что касается интеграции московского метро в Подмосковье, то она, хоть и медленно, но идет, и мы понимаем, что это огромные затраты, и такую работу с Москвой ведем», – сообщил глава региона.

Воробьев напомнил, что в регионе уже действует станция метро («Мякинино» в Красногорске – прим. ред.), а в 2023 году планируется открыть станцию «Физтех» в Долгопрудном. Благодаря этому метро появится в пешей доступности для более чем 30 тысяч местных жителей. Губернатор Подмосковья также рассказал о планах прокладывания метро в Мытищах.

«Очень ждут этого люди. И каждый раз нет встречи, где бы не просили и не упоминали метро в Мытищах. Поэтому будем находить общий язык с Москвой, это должно быть удобно, выгодно людям живущим и в Москве, и в Подмосковье», – добавил Воробьев.

По его словам, взаимодействие Москвы и области направлено на стирание границ ради создания единого пространства для комфортного проживания и планирования.

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Интеграция метро с пригородами – мировой тренд

По словам экспертов, опрошенных РИАМО, для обеспечения комфортного перемещения жителей Москвы и Подмосковья наиболее выигрышным решением является строительство разных видов транспорта и пересадочных узлов, чтобы каждый житель мог выбрать максимально удобный маршрут.

«Большое количество жителей области работают в Москве и ежедневно проводят много времени в транспорте. Поэтому, чем больше его вариативность, комфорт и скорость, тем выше будет уровень жизни огромного слоя населения», – говорит инженер-конструктор столичной проектной организации (специализация – проектирование метрополитенов и МЦК) Диана Фомченкова.

По словам эксперта, развитый общественный транспорт переманивает автомобилистов, тем самым позволяя снижать траффик на крупных трассах. Кроме того, единая транспортная сеть – это отличный выход из ситуации изолированности в плане транспорта для некоторых городов Подмосковья. И метро является одним из важнейших элементов такой сети.

«Развитие столичного метро в Подмосковье необходимо, поскольку метрополитен — это все же иной вид транспорта, чем наземная электричка. Как минимум, он менее зависит от погодных условий и иных факторов, которые часто могут задерживать движение поездов на земле. Как максимум, он все же быстрее, может ходить чаще и перевозить больше людей», – считает руководитель проектов в студии транспортного проектирования STEP City Алексей Смирнов.

По словам Дианы Фомченковой, успешный опыт интеграции метрополитена крупных городов в их пригороды в мире существует. Один из примеров – метрополитен Пекина, занимающий первое место в мире по протяженности линий и пассажиропотоку в год. В пекинском метрополитене несколько веток обслуживают пригородные направления, многие станции расположены за пределами города.

Старейшее метро в мире – лондонское – обслуживает сам Лондон и частично графства Бакингемшир, Хартфордшир и Эссекс. А первый в мире по числу станций метрополитен Нью-Йорка покрывает часть пригорода, а также интегрирован с пригородными поездами, легким метро в Ньюарке и системами скоростного трамвая в штате Нью-Джерси.

«Опыт крупных мегаполисов и их пригородов показывает, что распространение системы метрополитена на все большие территории – это процесс необходимый и реализуемый», – отмечает Фомченкова.

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Метро в Подмосковье: перспективные направления

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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), сегодня в число самых загруженных городов Московской области входят Балашиха, Одинцово, Люберцы, Подольск и Раменское – на них приходится почти 25% населения всего региона. По словам Дианы Фомченковой, в этих городах создается огромная нагрузка на транспортную инфраструктуру – и появление там столичной подземки могло бы стать выходом из ситуации.

«Развитие метро вглубь ярославского, рязанского и горьковского направлений в перспективе также могло бы облегчить ситуацию на дорогах и в электричках», – считает собеседница РИАМО.

В свою очередь Алексей Смирнов говорит, что развитие московского метрополитена в область достаточно перспективно на юго-восточном направлении, поскольку туда уже подведены линии и их можно продлевать дальше. Перспективным специалист называет и северо-восточное направление – на Мытищи, ведь оттуда по железной дороге движется колоссальный поток людей.

«Процесс интеграции метрополитена в Подмосковье положителен с точки зрения расширения границ транспорта в агломерации: тем самым мы даем доступ большему количеству людей к местам приложения труда, а работодателям – к потенциальным сотрудникам», – объясняет специалист.

Он также подчеркивает, что появление станций московского метро в области позитивно скажется и на экономической составляющей региона.

Что касается технической реализации такой интеграции, то, как объясняет Диана Фомченкова, чем дальше локация находится от столицы, тем проще организовать строительство с наименьшими неудобствами для жителей. Впрочем, при этом стоит учитывать, что в случае с прокладкой подземного метро речь идет о сложном производстве работ с высокой стоимостью.

«Существуют и сложности с разграничением земельных отношений, ведь ГУП "Мосметро" – это Москва, а земля – областная», – отмечает Алексей Смирнов.

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Альтернативы подземному метро в Подмосковье

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Впрочем, у интеграции московского метро в Подмосковье есть и обратная сторона. Как говорит в беседе с РИАМО директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов, изначально метрополитен был изобретен как внеуличный транспорт, освобождающий улицы городов с плотной застройкой от транспорта путем его убирания под землю.

«Чаще всего это абсолютно оправдано для центральной части крупных городов. Но в большинстве городов Подмосковья плотность населения городской застройки существенно ниже, а транспортная зависимость территорий – меньше», – объясняет эксперт.

По словам Якимова, именно поэтому развитие метрополитена эффективно лишь в крупнейших городах с населением от миллиона человек, а развивать его в подмосковных городах нет необходимости. Впрочем, как говорит эксперт, вполне возможно обустройство на территории Московской области конечных узловых станций столичной подземки. Речь идет о тех станциях, которые являются транспортно-пересадочными узлами (ТПУ) для других систем транспорта, а также для пересадки с личного автомобиля на метро.

«Строительство наземных железных дорог существенно дешевле, чем линий метрополитена. Поэтому в городах и территориях, где отсутствует плотная застройка, железная дорога имеет значительные преимущества в конкуренции с метрополитеном именно из-за экономической составляющей», – рассказывает Якимов.

Если же говорить об интеграции и взаимодействии с другими видами транспорта, то и железная дорога, и метро вполне приспособлены для создания мультимодальных остановочных пунктов. Там пассажиры смогут менять виды общественного транспорта и пересаживаться на него с личных автомобилей.

Согласна с Якимовым и Диана Фомченкова: по ее словам, именно потому, что строительство МЦД требует куда менее существенных вложений, чем прокладка подземного метро, диаметры получили широкое распространение в Московской области. На 2023-2025 годы запланировано открытие МЦД-3, МЦД-4 и в МЦД-5, интегрированных с метро, МЦК и пригородными поездами.

«Однако при наличии бюджета и грамотном планировании можно комбинировать все доступные для проектирования виды транспорта, а в результате получить самый эффективный вариант как с экономической, так и с эксплуатационной точек зрения», – заключает специалист.

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