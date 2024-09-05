Ловись, рыбка, большая и маленькая: почему россияне едят мало рыбы

Почему потребление рыбы в России находится на низком уровне и что с этим делать, читайте в материале РИАМО.

К 2030 году россияне должны есть больше рыбы — такую задачу правительство РФ поставило министерству сельского хозяйства и рыболовства. Речь идет о том, что на сегодняшний день каждый гражданин потребляет около 21,5 кг рыбы в год, а к 2030 году потребление должно вырасти до 28 кг. Читайте о том, готовы ли россияне есть столько рыбы и почему потребление этого продукта находится на низком уровне в России.

Россияне хотят есть больше рыбы

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Съедать 28 кг рыбы в год было практически под силу россиянам в 2013 году. Тогда показатель потребления был в районе отметки 27,3 кг на человека за год. А потом ситуация резко изменилась и в итоге за восемь лет граждане сократили потребление рыбных продуктов более чем на 22%. К 2021 году каждый россиянин в среднем потреблял чуть более 21 кг рыбных продуктов.

На сегодняшний день в «борьбе» мяса птицы, животных и рыбы побеждает птица, говорится в социологическом опросе медиахолдинга Rambler&Co. Именно это мясо регулярно появляется на столах 62% россиян. Мясо животных в повседневном рационе употребляют 27% россиян, а вот рыбу регулярно едят лишь 11% граждан.

Интересно, что при этом россияне хотят есть больше рыбы, об этом свидетельствуют данные исследования «Барьеры и драйверы потребления рыбы в России», которое провел СберМаркетинг. Так, 63% россиян с удовольствием бы покупали больше рыбных и морепродуктов различных видов. 61% россиян хотели бы чаще видеть на своем столе охлажденную рыбу, 41% не отказался бы от регулярного употребления красной икры, копченой рыбой порадовало бы себя 36% граждан страны, замороженную не прочь включить в рацион 34% жителей, а живую — 33%. Практически полностью удовлетворены россияне лишь количеством потребления соленой рыбы. Ее не хватает лишь 2% опрошенных россиян.

Получается, что россияне хотят есть рыбу. Так почему же не покупают?

Почему рыба не попадает на столы россиян

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Ответ на этот вопрос очевиден: население мало потребляет рыбы потому, что это дорогой продукт и позволить ее себе могут не многие.

Однако авторы исследования от СберМаркетинга уверяют, что стоимость является далеко не первым барьером для покупки. Одним из основных преград к покупке рыбы является неумение ее готовить: для одной категории рыба требует вдохновения, для другой — времени, а третья не знает, с какой стороны к ней подойти.

«В качестве примера приведем категорию потребителей в возрасте от 18 до 25. Они относятся к рыбе положительно, но отдают предпочтение рыбным полуфабрикатам, которые просто или вовсе не нужно готовить, как рыбные паштеты или морепродукты типа кальмаров в банке. Здесь основным драйвером к покупке является вкус», — отмечают эксперты СберМаркетинга.

Если рассмотреть наиболее популярные блюда, то неоспоримый лидер — любая жареная рыба. Ей отдает предпочтение 70% россиян, вне зависимости от возраста и финансового положения. На втором месте — салат с крабовыми палочками. Его любят 55% россиян. Обоих лидеров вряд ли можно назвать полезной пищей, но вкусной — однозначно. А вот запеченую рыбу и бутерброды с соленой люди любят меньше — 47% и 45% соответственно. Замыкает пятерку лидеров потребления категория роллов и суши – им отдает предпочтение 43%.

Эти показатели говорят о том, что для потребителя важен прежде всего вкус, а только потом польза, что также является сдерживающим фактором к покупке рыбы.

Что происходит с ценами на рыбу в 2024 году

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По данным СберМаркетинга, разброс цен на рыбу в 2024 году очень велик. Если посмотреть на примере замороженной рыбы, то цена колеблется от 120 до 2500 рублей за килограмм. Медианная цена (средняя по продукции) — это 350 рублей за килограмм. И она устраивает всех, кто хотя бы редко имеет рыбу в рационе, считают эксперты.

По их данным, люди от 25 до 35 лет не видят проблему купить килограмм заморозки и за 400 рублей, 30% любителей рыбы покупает замороженную продукцию по 500 рублей.

Есть люди, которые вообще не едят рыбу. При этом 50% из них потенциально готовы включить ее в рацион, если цена будет составлять 250 рублей за кг. И такая замороженная продукция есть на рынке — она составляет около 10% от общего количества категории.

«Таким образом, стоимость действительно может стимулировать потребление рыбы среди аудитории, вовсе не рассматривавших ее потребление», — отмечают в СберМаркетинге.

В том, что россияне не доедают рыбу, виноваты дистрибьюторы

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Возникает вопрос: замороженная рыба по комфортной цене есть, люди, готовые ее потреблять тоже есть, почему в России наблюдается «недоедание» рыбы? Согласно исследованию, проблема заключается в точках дистрибуции или, попросту говоря, в магазинах.

Есть пять основных типов торговых точек, где жители страны покупают или готовы были бы покупать рыбную продукцию, говорят в СберМаркетинге. Основной из них — мини-маркеты у дома и дискаунтеры, в которых люди докупают продукты или приобретают спонтанно то, что «вдруг захотелось». И здесь можно наблюдать целый ряд недостатков и ограничений, первый из которых — это скудный ассортимент. Говорить о привлекательной стимулирующей цене заморозки тоже не приходится, потому что заморозки в таких точках продаж часто вовсе нет или не из чего выбрать. Из дополнительных барьеров к покупке отмечаются сомнение в качестве, отсутствие маркировки и хаотичная выкладка, которая скорее путает и отталкивает от покупки.

Второй тип торговой точки из рейтинга — это рыбный отдел гипермаркета, куда семья приезжает раз в неделю, чтобы «глобально закупиться». И здесь опять же потребители отметили достаточно ограниченный ассортимент и сомнение в гигиене. Часть аудитории отметила более высокую стоимость, чем на рынках и базарах.

Также любители рыбы посещают специализированные рыбные магазины или рыбные развалы, в которых также нашлись недостатки: туда надо дополнительно ехать и свежесть рыбы тоже вызывает вопросы. Если рыба день пролежала на открытом воздухе, человек уже не уверен, что ее можно покупать.

Пятый тип — рыбные кулинарии. Однако там покупают рыбу только бывалые рыбоеды и делают это спонтанно, так как цена «кусается» и есть риск «нарваться» на что-то не очень свежее.

Таким образом, имея желание купить рыбу, потребитель сталкивается с трудностями, которых нет при покупке мяса птицы или животных.

Проблема потребления рыбы в России обсуждалась на ВЭФ

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В рамках Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября, состоялась экспертная дискуссия, участниками которой стали как представители органов власти, так и ведущие ритейлеры России.

Среди ключевых барьеров, мешающих россиянам включать рыбу в свой рацион, эксперты назвали низкую доступность рыбы. Несмотря на то, что Россия является крупным производителем рыбы и морепродуктов, ее стоимость для потребителя часто оказывается высокой, особенно в регионах, удаленных от мест вылова.

Другой важной причиной участники дискуссии назвали ограниченный выбор: на прилавках магазинов часто предлагается ограниченный ассортимент, преимущественно замороженных и не всегда качественных продуктов. Кроме того, препятствием на пути роста потребления рыбы, по мнению экспертов, является недостаток информации. Многие потребители не осведомлены о пользе рыбы, не знают, как ее правильно выбирать и готовить.