Локализация такси, запрет на автосписывание денег с карт, бронирование гостиниц: что изменится с 1 марта 2026 года

В материале РИАМО читайте о нововведениях в автомобильной сфере, гостиничном бизнесе, русском языке в рекламе, запрете на автоматическое списывание с банковских карт и продаже энергетиков.

Закон о локализации такси с 1 марта

С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о локализации такси. По новым правилам перевозкой пассажиров можно будет заниматься только на машинах, подходящих под одно из условий:

Общее количество баллов по локализации должно соответствовать планке, которую установило правительство для госзакупок. Сейчас — от 3200 баллов и выше.

Автомобиль должен быть выпущен в рамках специнвестконтракта (СПИК), который был заключен с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

За нарушение водителям придется заплатить штраф, и они не смогут работать в такси. Таксопарки могут лишиться лицензии, а агрегаторы рискуют попасть под ограничение работы.

Пока Минпромторгом озвучены некоторые из разрешенных для такси автомобилей:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus);

УАЗ («Патриот», «Хантер»);

Sollers (SP7);

Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space);

Voyah (Free, Dream, Passion);

«Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Нововведения для автошкол с 1 марта

На основании приказа Министерства просвещения РФ с 1 марта в автошколах изменится система обучения. Теперь водители смогут учиться дистанционно, но получать только теоретические знания. Практические занятия останутся обязательно очными, более того, получать практические навыки можно будет не только в образовательных организациях, но и на базе транспортных компаний, например, в таксопарках.

Число учебных программ уменьшится, вместо 62 будет 47, часть из них станет программами для тех, кто хочет получить дополнительную категорию. Появятся и новые темы, например, об опасном вождении, устройстве системы экстренного оповещения при авариях ЭРА-ГЛОНАСС или о правилах взаимодействия с пользователями СИМ. Дополнятся программы по оказанию первой медицинской помощи, увеличится количество часов для практических занятий.

При дистанционном обучении планируется создание специальной программы, которая будет отслеживать посещаемость и успеваемость учеников.

Новый закон о русском языке в рекламе с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу требования, закрепляющие приоритет русского языка в публичной сфере деятельности. Федеральный закон от 24.06.2025 № 168-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вносит поправки в несколько нормативных актов.

По новым правилам информацию для публичного ознакомления надо представлять на русском языке как государственном. Бизнес сможет дополнительно использовать языки республик и народов РФ, если это предусматривает региональное законодательство. Запрещено использовать иностранные слова без перевода на русский язык. Таким образом планируется исключить практику, когда используются указатели на иностранном языке (open, sale, coffee, fresh и пр.) вместо русского. Но требования не коснутся, в частности, товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания.

Важно помнить, что русский язык, как государственный язык РФ, в тексте должен стоять на первом месте и иметь приоритет. Иначе говоря, если текст на русском мельче, то требования не считаются выполненными. Если у какого-то иностранного слова нет прямого русского эквивалента, его использование допускается, но только после сверки с перечнем, утвержденным Институтом русского языка им. В. В. Виноградова.

Требования к рекламе энергетиков с 1 марта

По закону от 27.10.2025 № 393-ФЗ с 1 марта реклама энергетиков и других безалкогольных тонизирующих напитков должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного употребления.

Помимо этого, реклама таких напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним и не должна содержать информацию о витаминных и биологически активных добавках в напитке. Информация о вреде напитка должна звучать не менее трех секунд в радиорекламе, не менее пяти секунд — в телерекламе и кино, занимать не менее 7% кадра или иной рекламной площади.

Минимальные цены на табак и никотиносодержащую продукцию с 1 марта

С 1 марта 2026 года начнут действовать минимальные цены (МЦ) на альтернативную табачную продукцию. Они установлены Минсельхозом с весны продавать табачную продукцию (кроме сигарет и папирос) ниже установленного минимума будет запрещено. Исключения составят сделки в области внешней торговли и продажи в магазинах дьюти-фри.

Например, одна сигара должна стоить не меньше 814 рублей, один килограмм табака для кальяна (при фасовке в упаковки массой не более 25 г) — 4427 рублей, трубочный табак — 12647 рублей, нюхательный — 8916 рублей.

Новые требования к перевозке пассажиров с 1 марта

В соответствии с приказом Минтранса России от 15.10.2025 № 341 с 1 марта 2026 авиаперевозчик или его агент при бронировании билета должны предоставлять пассажиру следующую информацию:

как перевозят детей до двух лет без отдельных мест для них;

как пассажиру изменить договор и сколько за это заплатить;

сколько стоит аннулировать бронь, рассчитать суммы к возврату и оформить его;

как уведомить перевозчика об отказе от перелета, например из-за болезни пассажира.

При задержке рейса в течение третьего часа ожидания перевозчик бесплатно организует в том числе выдачу пассажирам питьевой воды. Кроме того, уточнят список ситуаций, когда отказ пассажира от перевозки признают вынужденным. Так, задержка рейса должна продолжаться более 30 минут от времени отправления в билете. Сейчас длительность задержки не установлена. При вынужденном отказе перевозчик должен вернуть деньги за перелет.

Запрет на автоматическое списывание денег с банковских карт с 1 марта

С 1 марта онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать деньги с банковских карт за подписку и прочие услуги. Правила регулируются законом.

Закон будет действовать в отношении онлайн-платформ и сервисов, которые предлагают подписки. Это и облачные хранилища, и игровые сервисы, и курсы, и приложения, кинотеатры и прочее. Закон не коснется тех платформ, которые предлагают ежемесячное получение товара или доступ к программному обеспечению.

При этом операторы сервисов будут обязаны предоставить пользователю возможность отказаться от платной подписки. Сейчас такая функция тоже есть, но найти ее на платформе порой очень сложно.

Незаконным списание денег будет, если:

Пользователь удалил или отказался использовать карту (или электронное средство оплаты). Сервис не может использовать ранее сохраненные реквизиты для списания без нового подтверждения;

Подписка отменена;

Карта недействительна или заменена, и пользователь не подтвердил новые реквизиты;

Отсутствует информирование о продлении. О предстоящих платежах сервисы должны информировать.

Новые правила бронирования гостиниц с 1 марта

Законом с 1 марта установлены новые правила бронирования гостиниц, баз отдыха и кемпингов. Например, в договор гостиницы должны включать условия и сроки отмены бронирования и возврата денег. Кроме того, если гражданин откажется от брони даже за день до заезда, то деньги ему нужно будет вернуть. Если не приехать или отменить бронь в день заезда — отель оставит себе не больше стоимости одних суток, а еще забронированный номер должен сохраняться за гостем минимум 24 часа с момента расчетного времени заезда.

Договор с гостиницей должен быть максимально прозрачным и понятным, в том числе и с четко прописанными правилами проживания с животными. Цена каждой услуги должна быть прописана отдельно. При онлайн-бронировании гостиница обязана указывать номер из госреестра, чтобы гость мог проверить наличие у отеля официальной категории и подлинность звезд.