Краудлендинг в России в 2026 году: тенденции и перспективы

Будет ли развиваться рынок краудлендинга в России в текущем году, читайте в материале РИАМО.

Высокая ключевая ставка и ужесточение макроэкономических условий затормозили кратный рост краудлендинга, который наблюдался в 2021–2023 годах. Инвесторы переориентировались на безрисковые инструменты с доходностью около 20%, а малый и средний бизнес столкнулся с дополнительной налоговой нагрузкой и снижением рентабельности. В 2026 году рынок ждет качественной трансформации: консолидации платформ, повышения требований к заемщикам и смещения фокуса с объема выдач на управление рисками. Эксперты прогнозируют умеренный рост в пределах 25–35%, увеличение доли обеспеченных займов и расширение участия институциональных инвесторов.

От кратного роста к стагнации: как высокая ставка изменила поведение инвесторов и заемщиков

Фото - © Freepik.com

Напомним, что краудлендинг представляет собой механизм коллективного инвестирования по договору займа, когда инвесторы дают деньги в долг, а компании возвращают займы с процентами. Процесс проходит на специальной инвестиционной платформе, где потенциальные заемщики и инвесторы проходят регистрацию.

Не так давно, в 2021–2023 годах, краудлендинг рос кратно на фоне невысокой ключевой ставки и высокой премии. Например, рост объема выдач займов через платформы в 2023 году по сравнению с 2022-м составил более 115%. В 2024 году с началом цикла высоких ставок темп роста замедлился, но все же оставался существенным — около 50% год к году. За 9 месяцев 2025 года рынок забуксовал, и по итогам полного года наблюдается небольшой номинальный рост или снижение, описывает ситуацию основатель инвестиционной платформы «ВБетон» Иван Тягунов.

Интерес инвесторов снизился на фоне роста ключевой ставки и ставок по безрисковым инструментам: депозитам, ОФЗ, фондам денежного рынка, корпоративным облигациям надежных эмитентов. Доля активных инвесторов на платформах также стала снижаться.

Логика поведения инвестора вполне понятна: когда безрисковая ставка около 20%, нести деньги в более рискованные инструменты с негарантированной доходностью хочется меньше. Для сравнения, в период активного роста краудлендинга он давал премию более 10 п.п. к безрисковым 7–12%, и это вполне устраивало инвестора. Высокая доходность в привычных и понятных инструментах снижает интерес к альтернативам, отмечает эксперт.

«Заемщикам, которые привлекают средства на платформах, также стало сложнее. Ядро заемщиков инвестиционных платформ — малый и средний бизнес. С 2025 года был введен обязательный НДС для компаний на УСН, а с 2026 года повышен НДС для компаний на ОСНО. Это снизило рентабельность компаний и уменьшило желание рисковать и инвестировать в развитие. Качественных заемщиков, желающих привлекать деньги по высоким ставкам и способных эти долги обслуживать, стало меньше», — комментирует Тягунов.

Макроэкономический фон: ожидание «дешевых» денег и фокус на надежность

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Краудлендинг чувствителен к макроэкономической ситуации и общему вектору развития российской экономики, которая сейчас находится в фазе охлаждения. Прогноз роста ВВП на 2026 год на уровне 1% отражает как состояние бизнеса и потребительские настроения, так и общий тренд на замедление деловой активности, отмечает Тягунов.

Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13,5–14,5%. К сожалению, для радикального разворота этого будет недостаточно. Ставки ниже 10% снова сделают премию значительной для инвесторов и вернут их интерес к краудлендингу, а также стимулируют предпринимателей привлекать средства на реализацию проектов. В 2026 году и инвесторы, и платформы будут фокусироваться на менее рискованных проектах, заемщики будут ожидать стабилизации ситуации и «удешевления» денег. Поэтому значительного роста на десятки процентов или в разы в 2026 году ожидать не стоит, констатирует основатель инвестиционной платформы «ВБетон».

Новая реальность: консолидация, профессионализация и борьба за качество

Фото - © Freepik.com

В 2026 году российский рынок краудлендинга, вероятнее всего, войдет в фазу качественного роста, считает доцент Финансового университета Марчел Кырлан.

По его словам, ключевой вопрос текущего года заключается не в том, будет ли рынок расти, а в том, кто именно на нем выживет и заработает, подчеркивает эксперт. На фоне высокой стоимости риска, ужесточения скоринга и более внимательного отношения инвесторов к просрочке рынок будет консолидироваться: сильные платформы укрепят позиции, слабые — начнут терять долю или уходить. Уже в 2025 году участники рынка говорили о смещении фокуса с количества займов на их качество, а в начале 2026 года эксперты прогнозировали восстановление выдач и рост сегмента на горизонте ближайших лет при смягчении процентной среды.

«Поэтому главный сценарий на 2026 год — это умеренный рост плюс профессионализация. Для малого и среднего бизнеса краудлендинг сохранит значение альтернативного канала привлечения средств, особенно там, где банковский кредит остается дорогим или слишком консервативным. Но инвестор в 2026 году будет покупать уже не просто повышенную доходность, а качество отбора заемщиков, прозрачность платформы и внятную работу с дефолтами. И именно это станет главным маркером зрелости рынка», — отмечает эксперт.

Цифры и тренды 2026: от B2B-проектов до вторичного рынка

Фото - © Никита Бурденков / Фотобанк Лори

Доцент Финансового университета Михаил Хачатурян назвал основные тенденции, которые будут определять развитие краудлендинга в России в 2026 году:

рост рынка в диапазоне 25–35%;

уровень доходности краудлендинга при сохранении устойчивости макроэкономической обстановки в стране может превысить депозитные ставки в 1,5–2 раза.

Среди конкурентных преимуществ краудлендинга эксперт назвал гибкость условий и оперативность привлечения средств, а также возможность диверсификации рисков за счет развития обеспеченных займов (при определенных условиях доля залоговых займов в 2026 году может достигнуть 70%).

К числу наиболее перспективных направлений внедрения краудлендинга, по мнению Хачатуряна, относятся: