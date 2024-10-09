Импортозамещение оборудования для горнолыжных комплексов: обещаний много, но цены кусаются

Что нужно для успешного импортозамещения оборудования на горнолыжных курортах России, читайте в материале РИАМО.

Одним из актуальных вопросов импортозамещения в России является организация и развитие собственного производства оборудования для развития горнолыжных курортов. Правительство РФ обещало решать задачу силами министерств, регионов и самих курортов.

Импортозамещение оборудования для горнолыжных комплексов: успехи и вызовы

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Основные производители оборудования для горнолыжных комплексов — европейские компании — ушли с российского рынка после февраля 2022 года. Поэтому сейчас существует острая необходимость развивать отечественное производство взамен ушедших европейским брендам. Причем, китайское оборудование в данном случае хотя и имеется, выручить не может, поскольку зачастую считается технологически устаревшим, покупать его — это все равно что выбрасывать деньги на ветер.

Ситуация с импортозамещением оборудования для горнолыжных комплексов в России на данный момент демонстрирует как успехи, так и определенные вызовы, считает управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» — агентство авторских путешествий и мероприятий Камила Велибекова.

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Производство горнолыжного оборудования в России: развитие после санкций

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«Россия активно развивает производство горнолыжного оборудования и инфраструктуры. Отечественные производители расширяют свои мощности и ассортимент, стремясь покрыть потребности внутреннего рынка. Так, например, группа „Синара“ и предприятие „ДСТ Урал“ представили совместный проект гусеничного ратрака „Синара-400“. Эта машина сможет готовить трассы для горных лыж и фристайла, поддерживать их безопасное состояние и обслуживать на протяжении всего сезона. В России также разрабатывают собственные канатные дороги, которые уже активно используются, например, в Мурманской области», — рассказывает эксперт.

Проблема отсутствия собственного производства горнолыжного оборудования в России решается через комплексный подход, включающий развитие отечественного производства, импортозамещение, внедрение инноваций и соблюдение высоких стандартов качества. При поддержке государства и активном участии бизнеса Россия может значительно сократить свою зависимость от импортного оборудования и создать конкурентоспособную отрасль горнолыжного туризма, считает Велибекова.

«Безусловно, этот путь требует времени и усилий, но в долгосрочной перспективе он обеспечит устойчивое развитие горнолыжных курортов и укрепит позиции нашей страны на мировом рынке туристических услуг» Камила Велибекова управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» — агентство авторских путешествий и мероприятий

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Новый федеральный проект «Производство отечественной продукции для туристской индустрии»

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По мнению чиновников, решить проблему и поддержать российских производителей техники позволит запуск нового федерального проекта «Производство отечественной продукции для туристской индустрии». Он войдет в обновленную версию нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», запуск которого анонсировало Минэкономразвития РФ.

Планируется, что в рамках этого проекта будет налажено производство более чем 290 единиц канатных дорог, свыше 300 ратраков и более 1,2 тыс. единиц систем для искусственного снегообразования.

Всей этой техники очень не хватает российским горнолыжным курортам. Также есть острая необходимость в пополнении парка туристических автобусов.

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Оборудование для горнолыжных комплексов дорожает: как решить проблему параллельного импорта

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За два с половиной года цены на оборудование для горнолыжных комплексов выросли кратно, стоимость некоторых позиций возросла в 5-6 раз.

Решить проблему высокой стоимости параллельного импорта оборудования для горнолыжных курортов можно за счет локализации производства и оптимизации логистики — это значительно снизит затраты и повысит конкурентоспособность, полагает Велибекова.

По ее мнению, туристическая отрасль активно переходит на использование отечественных технологий. Горнолыжные комплексы предъявляют высокие требования к оборудованию, особенно в плане безопасности. Поэтому российские производители должны постоянно повышать уровень своих разработок, чтобы соответствовать международным стандартам, подчеркивает эксперт.

«На мой взгляд, для полной реализации потенциала необходимо продолжать инвестировать в технологии, поддерживать отечественных производителей и обеспечивать высокий уровень качества продукции. Только комплексный подход позволит России стать полностью самодостаточной в вопросах обеспечения горнолыжных комплексов. В долгосрочной перспективе эти меры помогут российским курортам обеспечить российский горнолыжный спорт качественной и надежной инфраструктурой», — резюмирует Велибекова.

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Результаты импортозамещения оборудования для горнолыжных курортов

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Несмотря на некоторые единичные успехи в процессе импортозамещения оборудования для горнолыжных курортов, в целом ситуация не внушает много оптимизма. Возможно, когда обновленный национальный проект станет реализовываться на практике и от декларирования того, что нужно сделать, мы увидим реальные результаты того, что уже сделано, станет заметно, что ситуация действительно улучшилась.

Пока что, учитывая весь комплекс проблем, можно утверждать, что до реального импортозамещения оборудования в отрасли еще очень далеко. А значит, цены для любителей горнолыжного отдыха в России вряд ли снизятся в ближайший курортный сезон.