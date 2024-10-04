Отдых к нам приходит: куда отправиться в путешествие на зимних каникулах 2024-2025

О лучших направлениях для отдыха на предстоящих новогодних каникулах как внутри России, так и за рубежом, читайте в материале РИАМО.

Октябрь — середина осени, время, когда кажется, что до Нового года еще далеко. Однако представители туристического бизнеса хорошо знают, что уже в это время многие россияне начинают думать, как организовать свой отдых в начале января — как внутри страны, так и за рубежом.

Почему стоит путешествовать на зимних каникулах

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Новогодние праздники, которые в 2025 году продлятся целых десять дней — это отличное время для путешествий: большинство компаний не работают, а значит, не нужно согласовывать отпуск и можно встретиться с друзьями и близкими, которых давно не видели. Как говорит в беседе с РИАМО руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, во всех городах России и во многих странах присутствует атмосфера праздника — можно увидеть знакомые достопримечательности в новом свете.

«В это время множество направлений обретает особую привлекательность благодаря праздничной атмосфере. Например, ярмарки в Праге, Вене, Будапеште считаются одними из самых красивых в Европе. В это же время в Австралии проходит Вудфордский фолк-фестиваль, а на Багамах — карнавал Джанкану» Камила Велибекова управляющий партнер и основатель агентства авторских путешествий и мероприятий «Премьер Туризм»

По словам эксперта, зимние каникулы предлагают уникальные виды активного отдыха — от катания на лыжах и сноуборде до расслабляющего отдыха в термальных SPA-комплексах. Такие поездки позволяют не только насладиться природной красотой, но и восстановить силы. Кроме того, зимний период идеально подходит для семейных поездок, когда у всех есть возможность вместе провести отпуск.

Главное отличие зимних каникул 2024-2025 состоит в том, что авиакомпании расширяют сеть прямых рейсов в теплые страны. В начале октября запустятся рейсы из аэропорта Домодедово в Рас-аль-Хайму — один из семи эмиратов ОАЭ, дважды в неделю. А с октября трижды в неделю появятся прямые рейсы на живописный курортный остров Фукуок во Вьетнаме.

Какие новогодние направления популярны в России

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Бронирования на новогодние каникулы с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, рассказывает в беседе с РИАМО основатель и генеральный директор сервиса бронирования отелей, квартир и домов «ТВИЛ» . При этом средняя стоимость ночи также выросла, на 12% — в этом году забронировать номер или апартаменты на Новый год стоит около 6 тысяч рублей в сутки (в прошлом году туристы платили 5 тысяч в сутки).

«Увеличился и средний чек новогоднего отдыха на семью — он составляет 26,4 тысячи рублей на четыре дня. Самые дорогие направления на Новый год в этом году — Красная Поляна и Минск: здесь средняя стоимость ночи составляет в среднем 9,5 тысячи рублей» Алексей Черепахин основатель и генеральный директор сервиса бронирования отелей, квартир и домов «ТВИЛ»

В среднем ценовом диапазоне, 5-6 тысяч рублей — Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Кисловодск, Ялта, Нижний Новгород, Зеленоградск, Екатеринбург и Великий Новгород. А более-менее недорого, до 5 тысяч рублей за ночь, можно отдохнуть на Новый год в Казани, Калининграде, Геленджике, Краснодаре, Ярославле, Пятигорске, Петрозаводске и Владивостоке.

В Северной столице на зимних праздниках очень насыщенная культурная программа: можно попасть в Мариинский театр на «Щелкунчика», во многих местах организуют праздничные программы для детей, работают музеи. В Красной Поляне в разгаре горнолыжный сезон, а возле моря, в Сочи и Адлере, довольно тепло и можно гулять вдоль берега и даже сидеть в уличных кафе на свежем воздухе.

ТОП-10 популярных направлений для новогоднего отдыха 2024-2025

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Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность отдыха, данные «ТВИЛ»:

Сочи — 3943 руб. / 5 ночей; Москва — 5858 руб. / 5 ночей; Санкт-Петербург — 4361 руб. / 6 ночей; Пятигорск — 2380 руб. / 8 ночей; Геленджик — 4034 руб. / 4 ночи; Ялта — 6589 руб. / 5 ночей; Кисловодск — 2584 р. / 8 ночей; Красная Поляна — 8283 руб. / 5 ночей; Калининград — 3451 руб. / 5 ночей; Воронеж — 5971 руб. / 1 ночь.

Какие необычные направления для отдыха в России стоит рассмотреть

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Тем туристам, которые любят необычные направления для отдыха на новогодних праздниках, Камила Велибекова советует подумать о поездках на Байкал, в Карелию и на Кольский полуостров. Каждый из этих регионов предлагает уникальные возможности для незабываемого отдыха в зимний период.

«Байкал зимой превращается в настоящее чудо природы: ледяные пещеры, прозрачный лед и уникальные пейзажи создают идеальные условия для зимнего туризма. За последний год в зимний сезон байкальские курорты все чаще привлекают российских туристов оздоровительными и SPA-программами, а также круизами и пешими эко-походами» Камила Велибекова управляющий партнер и основатель агентства авторских путешествий и мероприятий «Премьер Туризм»

Карелия — отличный выбор для тех, кто хочет испытать настоящие зимние морозы. Здесь можно прокатиться на собачьих упряжках, исследовать окрестности на снегоходах и насладиться традиционной карельской кухней. Для семей с детьми предусмотрены представления в резиденции местного Деда Мороза — Талви Укко.

А Кольский полуостров с его полярными ночами и арктическими пейзажами ждет любителей приключений. Здесь можно отправиться в снегоходные туры, кататься на оленях, посетить саамские деревни и познакомиться с культурой коренных народов. Природные красоты региона включают горные хребты, снежные леса и замерзшие озера. Дополнительный бонус — возможность посетить Мурманск, крупнейший город за Полярным кругом.

Куда отправиться за границу на новогодние праздники

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Те россияне, которые хотят встретить новый 2025 год за границей, предпочитают пляжные направления — Египет, Таиланд и ОАЭ, говорит в беседе с РИАМО директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев. Самыми востребованными стали поездки к Красному морю, туда собрались 22% туристов, которые уже приобрели путешествия на этот период через Travelata.ru — средний чек составляет 255 тысяч рублей за тур.

«Курортное направление Юго-Восточной Азии на втором месте с результатом 19% и средней ценой 359 тысяч рублей. Отдых в ОАЭ (17%) стоит почти столько же — 360 тысяч рублей в среднем» Олег Козырев директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru

Камила Велибекова дополняет, что новогодняя ночь в Дубае сопровождается грандиозными фейерверками и световыми шоу, которые проходят у небоскребов Бурдж-Халифа и Бурдж-аль-Араб.

Следом за ОАЭ из зарубежных направлений идет Турция — туда собираются на новогодние праздники 8% отдыхающих, а средний чек за тур составляет 247 тысяч рублей. По словам Олега Козырева, в это время на побережье страны теплее, чем в Сочи, можно даже немного позагорать. Особенным спросом пользуются отели с подогреваемыми бассейнами и SPA-комплексами. Также россияне в новогодние праздники любят бывать в Стамбуле, там в это время хорошо посещать музеи: в отличие от летнего сезона, нет жары и довольно комфортная температура, а еще действуют рождественские скидки в магазинах.

«Из необычных зарубежных направлений для культурного отдыха прекрасным выбором станет Вена: город известен рождественскими ярмарками и новогодними концертами. В новогоднюю ночь здесь проходят балы и фейерверки, а для ценителей музыки и архитектуры город предлагает насыщенную культурную программу» Камила Велибекова управляющий партнер и основатель агентства авторских путешествий и мероприятий «Премьер Туризм»

Ну, а те, кто могут себе позволить премиальный зимний отдых, могут рассмотреть Мальдивы, Сейшелы и Маврикий. На Мальдивах для детей организуют праздничные мероприятия с участием Деда Мороза и различные мастер-классы, что делает этот курорт идеальным для зимней поездки.

Для того, чтобы устроить идеальное новогоднее путешествие, Камила Велибекова советует начать с выбора направления и заблаговременного бронирования жилья. Также важно учесть особенности зимнего отдыха и подготовиться к климатическим условиям. Для активных видов спорта, таких как катание на лыжах или сноуборде, потребуется специальная одежда и снаряжение, которые можно арендовать на месте, но лучше заранее проверить состояние собственной экипировки. Если же планируется зарубежная поездка, необходимо оформить визу и страховку, которая покроет любые риски, включая активный отдых.