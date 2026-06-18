Колосков поддержал паузы на водопой на матчах ЧМ-2026

В России поддержали паузы на водопой на матчах чемпионата мира

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков назвал оправданными паузы на водопой на матчах чемпионата мира, сообщает Metaratings.ru .

На ЧМ-2026 судьи в каждом тайме останавливают игру на три минуты, чтобы футболисты могли попить воду.

«Паузы оправданы, это хорошо и справедливо. Здоровье футболистов — это главное. Если относиться к игрокам, как к людям, которые должны только веселить публику, — это неправильно», — сказал Колосков.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в турнире участвуют 48 команд. Финал пройдет на стадионе «Метлайф» в штате Нью-Джерси.

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