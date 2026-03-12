Хитрая тактика или трусость? Чем объясняется позиция Китая по отношению к войне на Ближнем Востоке

Поможет ли КНР Ирану в его противостоянии США и Израилю, читайте в материале РИАМО.

После второго прихода к власти в США Дональда Трампа в 2025 году его администрация начала политику по выдавливанию Китая из ключевых для Штатов регионов. Сначала это происходило в Западном полушарии: в Панаме, где местные власти в угоду Америке лишили китайскую компанию права на управление двумя портами на Панамском канале, а затем и в Венесуэле, когда президент этой страны Николас Мадуро, тесно сотрудничавший с КНР, был похищен и вывезен в Штаты. Теперь настала очередь и второго важного партнера Пекина, причем как в экономическом, так и в геополитическом смысле – Ирана, против которого американо-израильская коалиция начала военную операцию.

Помогает ли Китай Ирану в войне против США и Израиля

Несмотря на тесное сотрудничество с исламской республикой, у которой он закупает большое количество нефти и куда инвестирует сотни миллиардов долларов, Китай пока занимает довольно осторожную позицию по отношению к конфликту Тегерана с США и Израилем. 28 февраля, в день начала операции союзников против Ирана, МИД КНР призвал к ее «немедленному прекращению» – чему, разумеется, никто не внял. При этом через пару дней внешнеполитическое ведомство Китая поспешило опровергнуть информацию о поставках Ирану китайских противокорабельных ракет CM-302.

В западной прессе о какой-либо помощи Тегерану со стороны Пекина также не сообщалось. Американский CNN со ссылкой на три анонимных источника сообщил, что пока КНР в войне не участвует, но «может готовиться» предоставить Ирану финансовую помощь, а также запчасти и компоненты для ракет.

Один из источников телеканала рассказал, что в плане помощи исламской республике Китай действует осторожнее, чем Россия, и «хочет, чтобы война закончилась».

Почему в противостоянии с США Китай действует так пассивно

Российские аналитики в целом сходятся во мнении, что Китай избегает вовлечения в конфликт с США, даже если в них участвуют союзники Поднебесной. Правда, оценивают подобную тактику эксперты по-разному.

«Китай не впервые не спешит бежать на помощь своим стратегическим партнерам: России – на Украине, Мадуро – в Венесуэле, Пакистану – в войне с талибами. И это не проявление слабости. Военная поддержка дружественных режимов никогда не была для Пекина частью стратегии по достижению мирового лидерства», – отметил в комментарии для газеты «Версия» профессор, заведующий кафедрой международного права РГСУ Юрий Жданов.

В частности, ученый указал на то, что на Ближнем Востоке Пекин сотрудничает не только с Ираном, но и, например, с Саудовской Аравией, а также с компаниями из стран Персидского залива в других государствах. Кроме того, Китай имеет большой товарооборот с ОАЭ и связи с Израилем, а в апреле с визитом в Поднебесную собирается приехать президент США Дональд Трамп.

«И в КНР не готовы поставить все это на карту ради поддержки Ирана», – считает Жданов.

При этом, по мнению эксперта, у Китая есть причины для проявления более активной позиции по Ирану. Одна из них – амбиции президента США Дональда Трампа, вознамерившегося перекроить мировой порядок:

«Задачи американцев в противостоянии с Китаем ясны и просты: отрезать Поднебесную от независимых источников сырья, взять под полный контроль основные торговые пути на море, а также крупнейшие месторождения энергоносителей и других важнейших ресурсов. Стратегическая цель – вернуть Китай к статусу усердно трудящейся под полным контролем США “мировой фабрики”, абсолютно зависимой от американской стороны в вопросах сырьевых поставок и технологий, при этом не имеющей каких-либо геополитических и глобальных экономических амбиций. Понятно, что для Пекина подобная перспектива никоим образом неприемлема».

Китай так и не решится на прямую поддержку Ирана

Многие российские аналитики прогнозируют, что Китай так и не перейдет к более активным действиям на иранском направлении.

«Пекину нужно переступить через себя и выбрать путь войны. Это чревато издержками: помощь Ирану означает длительный паралич нефтедобычи в Заливе, что в первую очередь прилетит по самому Китаю. Кроме того, затяжная война в регионе и связанный с ней глобальный нефтяной шок могут вызвать глобальный же экономический кризис, что для экспортной экономики Китая крайне неприятная перспектива. Короче, очень может быть, что Китай в очередной раз затерпит», – высказал мнение один из основателей проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

Ему вторит политолог, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Китай не будет, конечно, активно вступаться [за Иран]. Это не их стиль. Да, все происходящее неприятно, будет наверняка какая-то поддержка ограниченная. Но рисковать началом прямого конфликта с США Китай ради Ирана не будет», – сказал эксперт в интервью aif.ru.

По мнению Лукьянова, «Китай сейчас скрывает свои цели и амбиции и всячески пытается поддерживать конструктивные отношения с США, чтобы купить себе время на развитие, на переход на другой уровень».

«Как говорят коллеги-китаисты, Пекин исходит из того, что мир ждет чрезвычайно опасный и большой катаклизм. Будь то война мирового масштаба или экономические потрясения гигантского калибра. И Китай покупает себе время для того, чтобы лучше подготовиться к этому моменту. А это значит, что вступать в ненужные, мелкие, с их точки зрения, стычки — это неправильно», – рассказал политолог.

Поведение Китая трусливо

С более резкой оценкой действий Пекина выступил главный научный сотрудник Центра комплексного китаеведения и региональных проектов МГИМО, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин.

«Пассивная реакция Китая на происходящее вокруг Ирана и на события в Венесуэле вызывает неудобные вопросы и заставляет задуматься о том, какую роль способен реально играть Пекин в глобальной политике при всех своих ресурсах. Он никак себя не проявил в двух острейших кризисах», – отметил эксперт в интервью URA.RU.

По мнению Кашина, китайский фактор влияет на политику США во всех регионах мира. «Практически везде одна из целей, которую преследуют американцы, — вытеснение китайцев. Действительно, отсутствие реакции Пекина на столь жесткие действия и применение силы со стороны США подрывает китайский авторитет», – считает ученый.

Кашин даже заявил, что в конфликте на Ближнем Востоке Китай «повел себя не просто пассивным, а в чем-то даже трусливым образом»:

«Перед нападением США и Израиля в Ормузском проливе проходили военно-морские учения “Пояс безопасности”. Это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие три страны: Иран, Россия и Китай. В 2026 году Пекин тоже должен был участвовать, но в последний момент испугался и не явился. Это показатель китайской линии поведения сейчас».

Китай еще не стал глобальным игроком

Как рассказал в комментарии для РИАМО бывший помощник руководителя администрации президента РФ и экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов, Китай будет избегать прямого столкновения, тем более военного, с США, так как позиции азиатской державы пока недостаточно сильны.

«Китай силен в экономике, в других сферах его позиции гораздо слабее. Тем не менее КНР постоянно набирает вес и постепенно становится одним из глобальных игроков. Однако основную игру пока делают США, ЕС и Британия. Поэтому в столкновении США и КНР надо еще смотреть на европейцев. А они в целом на антиамериканских позициях, хотя и не всегда», – отметил эксперт.

Смогут ли США реально затормозить развитие Китая – это, по мнению Михайлова, вопрос неоднозначный. Штаты хотели бы сделать это по аналогии с Японией, экономика которой стала стагнировать после ряда экономических соглашений, заключенных в 80-90-е годы – таких как соглашения по курсу доллара и торговым дисбалансам (Плаза 1985 года и Луврское 1987 года), которые уменьшили дефицит США в ущерб Японии и ЕЭС.

«Время работает на китайцев. Шансы против них у США есть, но не факт, что получится как с Японией», – полагает Михайлов.

Что касается конфликта в Иране, то Китай, по мнению эксперта, конечно, окажет помощь исламской республике.

«И не только он. Кто-то будет помогать без особой маскировки, кто-то с глубокой конспирацией. Очень многие заинтересованы в том, чтобы США завязли в Иране. Что Трамп прекрасно понимает: он хотел бы максимально быстро закончить войну, но и бросить Израиль не может. Тут как повезет», – отметил собеседник РИАМО.

По мнению Михайлова, прямое столкновение КНР и США в связи с иранской войной маловероятно, равное как и применение ядерного оружия, но «некоторые шансы есть».