Столкновение Ирана и Израиля: чем закончится, вмешаются ли США и в чем выгода России

Получится ли у Израиля уничтожить иранские ядерные объекты и сместить режим аятолл, читайте в материале РИАМО.

В пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию против Ирана, о возможности которой говорили за многие месяцы и даже годы до ее начала. Главной целью атак ЦАХАЛ стали ядерные объекты исламской республики – как неоднократно заявляли в Тель-Авиве, Израиль не может допустить появления у Ирана ядерного оружия. Спустя пять дней после начала военного столкновения определенности по поводу его исхода в экспертной среде не наблюдается.

Ход военного конфликта Израиля и Ирана в 2025 году

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Первоначальный удар Израиля 13 июня достиг внушительных результатов. В частности, в этот день ЦАХАЛ удалось убить начальника иранского Генштаба Мохаммеда Багери, командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами, а также еще нескольких высокопоставленных иранских офицеров и физиков-ядерщиков. В последующие дни удачные устранения вражеского командования израильтянами продолжились, хоть и не с такой интенсивностью. Так, 17 июня был убит начальник Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» Али Шадмани, заменивший в этой должности убитого 13 июня Голяма Али Рашида.

Что касается иранских ядерных объектов, то нанесенный им урон оказался ограниченным. Так, заводы по обогащению урана вблизи города Натанз и в Фордо были повреждены только в своей наземной части – до подземных уровней Израиль добраться не смог.

В ответ на действия противника Иран атаковал Израиль дронами и баллистическими ракетами. Как и в 2024 году, когда страны уже обменивались ударами, израильская система ПРО «Железный купол» не сумела перехватить значительную часть ракет, в результате чего в городах Израиля были разрушены дома и погибли люди.

По состоянию на вечер 15 июня в Иране от атак противника погибли 224 человека и 1277 были ранены. Количество жертв в Израиле на 16 июня составило 24 человека, ранения получили 592.

Вступят ли в столкновение Ирана и Израиля США

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Как написал в своем телеграм-канале бывший украинский политик и выпускник МИФИ Олег Царев, в результате ударов Израиля по иранскому ядерному центру в Натанзе был уничтожен цех конверсии гексафторида урана (UF6) в металлическую форму.

«Отмечу, что именно это — критически важное звено для создания ядерного оружия... Для ядерного взрыва полученный высокообогащенный уран необходимо преобразовать в твердый металл, что и происходило в разрушенном цехе» Олег Царев бывший украинский политик

По мнению политика, в течение ближайшего года-двух риска создания Ираном ядерного оружия не существует. При этом для уничтожения центрифуг, на которых происходит обогащение урана, необходимо вооружение, имеющееся в наличии только у США – противобункерные авиабомбы GBU-57. Таким образом, для достижения дальнейших целей Израиля необходимо участие в ударах американской армии.

Еще 15 июня президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social утверждал, что США не имеют никакого отношения к состоявшейся атаке Израиля на Иран. Однако вскоре настроение американского лидера стало меняться на более воинственное. Так, 17 июня он досрочно покинул саммит G7 в Канаде, а уже вечером того дня (по московскому и ближневосточному времени) стало известно о совещании в Белом доме, на котором, как полагало большинство аналитиков, шла речь о вступлении США в боевые действия против Ирана. В итоге решение так и не было принято. При этом, как сообщил американский телеканал ABC, в течение 24-48 часов Трамп все же может отдать приказ о присоединении США к военной операции Израиля.

Как отметили многие эксперты, причина колебаний американского лидера кроется в настроениях внутри США: как следует из социологического опроса YouGov, только 16% взрослых американцев поддерживают военное столкновение с Ираном, в то время как 60% выступают против.

Поможет ли Ирану Китай

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Один из самых интересных вопросов касательно ирано-израильского столкновения – выступит ли на стороне Ирана Китай? Дипломатически Пекин уже поддержал Тегеран, но всех куда сильнее интересует военная помощь.

По мнению директора центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, Китай может предпринять отдельные шаги для оказания помощи Ирану, но действовать будет, скорее всего, не напрямую, а через Пакистан.

«Исламабад и сам с китайской помощью создал довольно мощный военно-промышленный комплекс, он может просто выступать транзитной страной для поставок. Но каких-то радикальных шагов, которые могут поссорить Пекин и Западный Иерусалим, страна будет избегать», – считает эксперт.

В свою очередь, директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ) Елена Панина полагает, что Китай не может допустить поражения Ирана, потому что это стало бы стратегическим поражением Поднебесной.

«КНР — крупнейший покупатель иранских нефти и газа. Между странами действует эксклюзивное соглашение о покупке иранской нефти сроком на 25 лет. Поставки черного золота в Китай в 2024 году колебались между 1,66 и 1,75 миллиона баррелей в сутки», – привела статистические данные Панина. Кроме того, она напомнила, что по инвестиционному соглашению 2021 года КНР вкладывает 400 миллиардов долларов в экономику Ирана, несмотря на то, что тот находится под жесткими санкциями Запада.

«При этом Китай финансирует в Иране не только логистику — порты, энергетику, нефте- и газодобычу, — но и перевооружение иранской армии» Елена Панина директор Института международных политических и экономических стратегий (РУССТРАТ)

По мнению Паниной, чем активнее будет участие в конфликте США, тем активнее придется включаться Китаю. Директор РУССТРАТа даже предположила, что после первого сокрушительного удара Израиля по иранскому командованию и военным объектам Китай мог взяться за прямое управление военными действиями своего союзника, включая охрану НПЗ, восстановление РЭБ и кибербезопасности. Более того, в этом, как считает Панина, могла участвовать и Россия.

Информация о возможной военной помощи Китая Ирану появилась и в западных СМИ. Так, британская The Telegraph указала на «загадочные рейсы» китайских транспортных самолетов, предположительно, в Иран.

Чем закончится военное столкновение Израиля и Ирана

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По мнению Олега Царева, США и Израиль «просто разбомбят Иран в пыль, оставив его разрушенным».

«Причем нефтегазовую инфраструктуру трогать не будут — чтобы не спровоцировать скачок цен на нефтепродукты. Удары нанесут по центрам обогащения урана и военного производства. Объявят это победой. ПВО у Ирана фактически нет. Поэтому Израиль и США сделают все, что захотят. Помешать им невозможно. Наземной операции не будет», – полагает бывший украинский политик.

К этому анализу Царев приложил красочное художественное сравнение:

«Вот картина: Израиль приглашает США, как важного гостя, на охоту. Зверь (Иран) уже загнан и подранен. Он даже не пытается убежать. Все понимают, что будет дальше: и зверь, и загонщики (Израиль), и гость (США). Гость берет винтовку и прицеливается». Олег Царев

Еще один российский эксперт, директор Центра политических исследований Сергей Марков, считает, что США и Израиль будут добиваться тихого государственного переворота в Иране, то есть просто передачи реальной власти правительству Ирана и президенту Ирана (которого эксперт назвал «прозападным полулибералом»). Кроме того, американо-израильская коалиция постарается передать контроль над КСИР армии Ирана.

«Этого будет достаточно. После этого начнется быстрый демонтаж исламистского режима. И разворот к Западу», – полагает политолог.

Впрочем, не все эксперты видят ситуацию для Израиля и США в столь радужном свете. Как отметил блогер Юрий Подоляка, победа Израиля над Ираном может оказаться «пирровой».

«С одной стороны, Израиль очевидно нанес Тегерану мощное военное поражение. Его ВВС безраздельно господствуют в иранском воздушном пространстве, а Тегеран только и может, что огрызаться ночными ракетными ударами (пусть и весьма для Тель-Авива чувствительными). Но с другой стороны Израиль этим самым не сумел раскачать ситуацию внутри Ирана на протесты. Любые их поползновения КСИР пока очень быстро пресекает. И те небольшие ядра агентуры, которые у израильтян есть, явно не способны ничего сделать в этом направлении», – обрисовал ситуацию Подоляка.

По его мнению, в случае остановки конфликта (без окончательного добивания режима) Иран довольно быстро восстановит свою военную мощь:

«Потери в технике вероятно (и очень быстро) восстановят Россия и Китай (и она будет много лучше того, что у Ирана было). И самое главное, Израиль при этом теряет свое главное преимущество (которое и дало нынешний результат) — расхлябанность иранских элит. После такой встряски (если они останутся у власти) иранское правительство конечно много быстрее будет менять и свое отношение к многим военным новшествам и не только к ним».

При таком сценарии, как полагает блогер, иранская армия уже лет через десять будет много сильнее нынешней.

«А за это время главная опора Израиля в лице США может ослабнуть настолько, что в следующей войне он останется с обновленным Ираном сам на сам», – предсказал Подоляка.

В чем выгода России от столкновения Израиля и Ирана

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Многие аналитики отмечают, что военный конфликт на Ближнем Востоке выгоден России. В сжатом виде эту точку зрения выразил Сергей Марков в комментарии американской The Washington Post.

Эксперт отметил, что при высокой цене на нефть Россия может получить миллиарды, а потенциально десятки миллиардов долларов дополнительной прибыли. Кроме того, сокращение поставок нефти из Ирана сделает Китай более зависимым от экспорта «черного золота» из России.

Еще одной выгодой Москвы в случае продолжения ирано-израильского конфликта станет все возрастающая необходимость США поставлять ракетные системы своим союзникам на Ближнем Востоке вместо Украины.