Hamster Kombat: можно ли заработать, «тапая» на хомяка, и безопасна ли эта игра

В чем причина популярности игры Hamster Kombat, можно ли на ней заработать и вывести деньги, и нет ли в ней подвоха, читайте в материале РИАМО.

Мобильные игры для заработка на криптовалютах становятся все более популярными. Смысл игр сводится к тому, что в Telegram-канале, отдельном боте или мобильном приложении пользователь совершает нажатия («клики») на экран и получает за них криптовалюту, которую можно вывести и в результате заработать. Соответственно, чем больше «накликаешь», тем больше средств можно заработать. В материале рассказываем о причинах популярности и возможных рисках.

Почему игра Hamster Kombat так популярна

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До недавнего времени популярным проектом с такой механикой был Notcoin, пользователи которого «накликали» монеты до официального запуска, а после листинга NOT на крупных биржах проект не обманул и раздал активным игрокам вознаграждения: кто-то заработал 100 долларов, а кто-то несколько десятков тысяч долларов, и это при том, что монета пока только растет.

Затмила успех проекта Notсoin игра Hamster Kombat, появившаяся в апреле этого года. Число активных участников по ряду оценок приближается к 100 миллионам человек. Особенностью проекта является заработок не только на «кликах», но и получение дохода за счет привлечения новых участников, а также с помощью совмещения различных игровых стратегий внутри проекта. Hamster Kombat уже имеет огромные охваты, планы проекта не отстают, но сможет ли команда удержать популярность и провести аирдроп и листинг собственного токена, остается вопросом.

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Получится ли заработать, «тапая» на хомяка

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Создатели игры обещают, что в июле проведут листинг на криптобирже и все ее участники получат уже реальную криптовалюту. Стоит ли верить разработчикам или это очередной лохотрон? На этот вопрос есть разные точки зрения.

CEO экосистемы Cryptonium Артем Кожаев считает, что в связи с наличием огромной аудитории и большого интереса к игре листинг монеты возможен, ведь биржи заинтересованы в притоке аудитории и проводят листинги популярных проектов, в которых может даже и не быть никакой ценности.

Основатель сообщества InvestMaker Давид Толордава уверен в том, что игровая монета Hamster станет реальной криптовалютой, но заработать на ней смогут единицы из-за того, что игра сверхпопулярна.

По мнению генерального директора ИТ-компании Tehnobit Александра Пересичана, вероятность получения вознаграждения за «хомяка» в виде криптовалюты есть, но верить в обещания разработчиков игры безоговорочно не стоит.

«Обещание листинга токенов на криптобирже звучит заманчиво, как бесплатная пицца на вечеринке. Но есть одно но: скрытность разработчиков немного напрягает. Даже если токены появятся на бирже, нет никаких гарантий их ценности. Да, шанс заработать есть, но не стоит бежать в банк за кредитом ради этой игры», — считает эксперт.

А создатель компании AMCrypto Николай Моженков уверяет, что «тапая» на хомяка, всерьез никто заработать не сможет.

«Стоит ли рассчитывать на реальную криптовалюту? Думаю, что нет: как и большинство других проектов, где людям обещали что-то бесплатное, этот не приведет ни к чему хорошему. Все, что человек получает бесплатно, не обретет реальной ценности и в будущем. Если такие токены будут у всех, кто захочет покупать их за реальные деньги? Токены Hamster Kombat ценны только потому, что вокруг игры есть хайп, но, если начать продавать их, все очень быстро обвалится», — полагает аналитик.

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Опасна ли игра Hamster Kombat для пользователей

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Давид Толордава уверяет, что «хомяк» не опасен для пользователей, поскольку находится в одном из самых защищенных мессенджеров мира, а самим игрокам не приходиться «донатить». При этом он считает, что не стоит доверять партнерским предложениям игры.

«Когда вы выполняете какие-либо задания внутри игры и вам предлагают подписаться на какие-то сторонние сервисы, чтобы получить дополнительные токены, надо понимать, что разработчики Hamster не несут ответственность за то, что рекламируют — они выступают лишь в качестве продавцов трафика», — отметил собеседник.

Другое мнение у директора по расследованиям платформы по безопасности цифровых активов «Шард» Григория Осипова. По его словам, растущая сверхпопулярность игры, в которую играют как взрослые, так и дети, дает мошенникам большие возможности.

«Пользователи могут попасться на уловки мошенников на этапе вывода криптовалюты в обычные деньги, а ссылки на криптобиржи, мимикрирующие под настоящие, могут оказаться фишинговыми. Кроме того, мошенники активно „окучивают“ группы и каналы, где состоят пользователи игр, предлагая им напрямую поменять криптовалюту по выгодному курсу, либо вложится в выгодный инвестиционный проект», — предупредил специалист.

Кроме того, он упомянул об участившихся случаях конфликтного поведения детей на фоне пристрастия к игре.

Руководитель проектов Центра цифровых технологий управления Института информационных систем ГУУ Андрей Стариковский подтвердил эту тенденцию и также отметил, что игра Hamster Kombat, как и любая другая, где присутствует азарт, может привести к зависимости и нервным срывам для многих игроков.

Уже известно об одной жертве «хомяка» — тринадцатилетнем школьнике из Самары. В надежде заработать легкие деньги, мальчик стал проводить в игре все свободное время. 13 июня он решил поиграть во время принятия ванны и подключил свой iPhone к зарядке. Но смартфон выскользнул в воду из его рук и убил мальчика током.