«Тетрис», «Змейка» и «Ну, погоди!»: как появились легендарные видеоигры, популярные до сих пор

В материале РИАМО рассказываем, кто и как придумал «Тетрис» и почему игры 1970-80-х годов до сих пор так популярны.

«Тетрис», «Змейка» и «Ну, погоди!» — игры, которые в два раза старше нынешней молодежи, но тем не менее пользуются популярностью не только среди родителей и дедушек. Для каждого поколения эти простые, но захватывающие игрушки имеют свои смыслы — у одних вызывают ностальгию, а другим позволяют впервые окунуться в атмосферу того времени, о котором раньше они могли только слышать от старших.

«Тетрис» — выпущен в 1984 году

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Эту компьютерную игру придумал советский программист Алексей Пажитнов. Датой изобретения считается 6 июня 1984 года, когда создатель игры работал в Вычислительном центре Академии наук СССР.

За «Тетрисом» начали настоящую охоту крупнейшие компании мира: они предлагали контракты, выпускали копии и судились за права. В результате «Тетрис» стал одной из самых популярных игр всех времен.

В частности, он продавался в комплекте со знаменитой приставкой Nintendo Game Boy. За несколько первых лет она разошлась более чем 30-миллионным тиражом, а самих картриджей с игрой было продано около 15 миллионов. Всего «Тетрис» принес Nintendo порядка 2-3 миллиардов долларов, а за 20 лет игра (включая официальную статистику, электронные устройства и нелегальные продажи) была реализована фантастическим тиражом, который оценивают примерно в четверть миллиарда экземпляров.

Алексей Пажитнов придумал «Тетрис» после знакомства с головоломкой американского математика Соломона Голомба Pentomino Puzzle, суть которой — складывать из маленьких фигур большую. Советский программист решил сделать компьютерную версию игры. Сначала фигурки состояли из пяти элементов, но из-за нехватки мощностей компьютеров того времени количество блоков в фигурках пришлось сократить до четырех. Так появилось и название игры — от греческого «тетра» («четыре»).

Первый «Тетрис» был написан на языке программирования Паскаль для компьютера «Электроника-60», а коммерческая версия игры была впервые выпущена американской компанией Spectrum HoloByte в 1987 году. В нашей стране в «Тетрис» в основном играли на устройствах Brick Game, которые были удивительно прочными и содержали в себе огромное количество вариаций игры с разной скоростью и дополнительными элементами.

В наше время «Тетрис» уже давно перекочевал в смартфоны, но до сих пор существует в разных форматах — в том числе игру можно найти и на игровой консоли в стиле 80-х. Секрет успеха игры, по всей видимости, кроется в психологии: не случайно первым ее потенциал разглядел друг Пажитнова, психолог Владимир Похилко, а в США ходили легенды, что игра специально создана КГБ для того, чтобы подорвать экономику Америки — ведь в нее играли круглосуточно в офисах и дома.

Не так давно Nintendo выпустила Tetris 99, который представляет собой многопользовательский экшен в жанре королевской битвы, где игроки должны не только собирать фигуры, составляя ряды, но и портить жизнь противникам.

«Змейка» — выпущена в 1976 году

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До «Тетриса» была именно «Змейка», впервые появившаяся в аркадных автоматах. Эта игра стала первой, которую встроили в мобильный телефон, и зачастую появление «Змейки» на Nokia 18 июля 1997 года ошибочно считают днем рождения игры.

На самом деле в Nokia изначально хотели встраивать «Тетрис», но за него нужно было платить. Поэтому разработчик компании Танели Арманто решил искать другую игру, такую же увлекательную и убивающую время. Его выбор пал на Blockade — игру 1976 года выпуска для аркадных автоматов, придуманную программистом из компании Gremlin ​​Лейном Хауком. В игре нужно было вести змейку и стараться не ударить соперника или углы поля. Первый, кто ударялся о препятствие, проигрывал.

В Nokia игру сделали одиночной и добавили точки, которые нужно «съедать», что делало змейку длиннее и в итоге усложняло игру. «Змейка» стала визитной карточкой телефонов финской компании.

Сейчас существует более 300 вариаций игры для iOS, а для Android их еще больше. Одна из популярных современных версий для смартфонов — Snake.io, в которой нужно «кушать» противников и стать самой длинной змейкой на карте.

Pac-Man — выпущена в 1980 году

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Pac-Man, как и «Змейка», сначала существовал только на аркадных игровых автоматах. Игра хорошо работала на широкую аудиторию и особенно нравилась родителям и детям помладше.

В Pac-Man все просто — нужно управлять Пакманом, съедая все точки в лабиринте и избегая встреч с привидениями. За съеденные точки геймер получает баллы, за точки-энерджайзеры баллов дается больше. Призраки при этом имеют свои имена и стили поведения.

Всего в игре 256 уровней. По задумке она должна была быть бесконечной: после прохождения всех уровней игрок попадал на первый. Но из-за бага пройти 256 уровень невозможно.

Игра была выпущена в Японии, и изначально разработчик Тору Иватани хотел поместить Пакмана в свободное пространство, заполненное едой, но потом все же решил сделать лабиринт.

В Японии игра изначально была не слишком популярной, зато в США она завоевала сердца геймеров. За первый год в мире было продано более 100 тысяч аркадных автоматов Pac-Man. Эта игра также стала первой, для которой были выпущены сопутствующие товары — игрушки, одежда и сувениры.

«Ну, погоди!» — выпущена в 1984 году

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Эту игру с ностальгией вспоминают все, кто родился в СССР. «Ну, погоди!» («Электроника-ИМ-02») была невероятно популярна — было продано 40 миллионов копий. Кроме игры, консоль имела функции будильника и часов.

Многие говорят, что игра является клоном похожей игры из Японии, но проверить это невозможно. Зато известно, что игра была настолько популярна, что ее было крайне трудно найти на полках магазинов, несмотря на немалую стоимость в 25 рублей.

Всего в серии «Электроника» вышло больше 20 игр. Почти все они в той или иной степени повторяли «Ну, погоди!». Вместо волка могли быть повар, вратарь, кот-рыболов, вратарь-обезьянка, а вместо кур и яиц — продукты, шайбы, рыбки, мячи и так далее. Но классическая игра заключается в том, что волк ловит яйца из четырех лотков. Если он не поймает слишком много яиц, то игра проиграна.

В СССР ходили легенды, что если пройти все уровни игры и набрать одну тысячу очков, в конце покажут мультик, который не показывают по телевизору. Но это было самое большое разочарование, потому что после достижения нужного количества очков игра начиналась заново без каких-либо мультиков.

От линейки подобных игр отличался гоночный «Автослалом». Игра была примитивной, но поглощение черточек на экране реально создавало ощущение скорости и увлекало игроков.

Незамысловатые консоли были почти неубиваемы: кто-то и сегодня может похвастаться работающей игрой «Ну, погоди!» или «Автослалом» с лишь немного стертыми буквами на корпусе. А простых батареек хватало на месяцы игры.

«Танчики» (Battle City) — выпущена в 1985 году

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В «Танчики» играли все, у кого были приставки. Хотя, пожалуй, об этой игре знают даже те, кто никогда не был заядлым геймером — в свое время «Танчики» были вершиной военного жанра.

Суть игры, по традиции, довольно проста — игрок управляет танком и должен добраться до базы противника, уничтожая препятствия. Всего в игре 70 уровней. С 35-го игра начинается заново, но пройти ее сложнее, так как изменяется набор вражеских танков. Игра заканчивается, если один игрок уничтожил другого.

В России и странах СНГ игра выпускалась на пиратских картриджах как в оригинальном виде, так и в модификации Tank 1990. А предшественником «Танчиков» стала аркадная игра Tank Battalion от фирмы Namco.

Сегодня на iOS и Android доступна игра Battle City 3D, которая погружает в ту самую атмосферу.

Contra — выпущена в 1987 году

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Игра в жанре Run and Gun, дословно — «бегай и стреляй», создана японской компанией Konami. В переводе с японского название означает «Мятежник».

В игре нужно бегать по уровням и стрелять по врагам. В современном мире это совсем не новый сюжет, но для своего времени игра стала очень успешной — было продано 4 миллиона копий. Играть могут один или два игрока. В конце каждого уровня игрока ожидал новый грозный босс.

С каждым годом Contra обновлялась и улучшалась, графика становилась все лучше, и в конце концов появилась 3D-версия.

В 2019 году вышла новая игра, которую, впрочем, геймеры не оценили — она «лагает» и требует слишком мощный игровой процессор.