ХАМАС: история движения и его отношение к Израилю

В октябре 2023 года произошло очередное обострение арабо-израильского конфликта , которое спровоцировали атаки вооруженных отрядов палестинского движения ХАМАС на южные районы Израиля, примыкающие к сектору Газа. Каково происхождение организации, ответственной за новую эскалацию насилия на Ближнем Востоке, и чего она добивается, читайте в материале РИАМО.

Происхождение движения ХАМАС

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Движение ХАМАС возникло в 1987 году в секторе Газа на базе исламской благотворительной организации «Муджама аль-Исламия» (в переводе с арабского — «Исламский центр»), основанной там же в 1973 году. Создателем обеих структур стал харизматичный лидер, шейх Ахмед Ясин. Он оказался в Газе в детстве, бежав вместе с семьей от израильской армии, захватившей его родную деревню в ходе арабо-израильской войны 1948 года. В 12 лет Ясин в результате несчастного случая оказался на всю жизнь прикован к инвалидному креслу, но это не помешало ему обрести власть.

«Муджама аль-Исламия» была основана как отделение влиятельной исламской организации «Братья-мусульмане» (признана террористической в РФ и ряде других стран, включая Египет, где она и возникла в далеком 1928 году).

Аббревиатура ХАМАС образована от арабского названия, которое означает «Исламское движение сопротивления».

Начало борьбы ХАМАС с Израилем

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ХАМАС возникло во время так называемой Первой интифады — вооруженной борьбы палестинцев против оккупации Израилем Западного берега реки Иордан и сектора Газа. В своей Хартии новое движение объявило цель построения исламского государства на всей территории Палестины и Израиля.

Первый удар по врагу ХАМАС нанесло в 1989 году, похитив и убив двух израильских солдат. В самом начале девяностых движение создало свое военное крыло — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» (названные так в честь лидера борьбы арабов против колониальных властей Великобритании и Франции в первой трети XX века).

После того, как еврейский экстремист Барух Голдштейн убил 29 мусульман во время теракта в мечети города Хеврон в феврале 1994 года, ХАМАС расширило круг своих целей с израильских военных на мирных жителей. Следующим событием, подстегнувшим террористическую активность движения, стало убийство лидера бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» Яхьи Айяша израильскими спецслужбами в январе 1996 года (для этого они использовали начиненный взрывчаткой мобильный телефон).

ХАМАС: от терроризма — к выборам

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Борьба ХАМАС с Израилем продолжилась в период Второй интифады (2000–2005). Основным оружием движения были атаки террористов-смертников. В ответ на это израильтяне убили основателя ХАМАС Ахмеда Ясина в результате ракетного удара с вертолета в марте 2004 года, а спустя месяц в точно такой же манере — сменившего его во главе движения Абдель Азиза Рантиси.

В 2006 году ХАМАС впервые приняло участие в палестинских выборах (предыдущие электоральные мероприятия 1995 и 2005 годов движение бойкотировало). Результатом стала победа: за ХАМАС проголосовали 44,45% избирателей, а за их главных соперников, ФАТХ — 41,43%. В результате исламистское движение получило 74 из 132 мест в парламенте, а его политический лидер Исмаил Хания стал премьер-министром Палестины. Любопытно, что международные наблюдатели признали выборы демократическими (в частности, в ЕС заявили, что выборы в Палестине были проведены лучше, чем в некоторых странах Евросоюза).

Победе ХАМАС способствовала ликвидация Израилем своих поселений в секторе Газа в 2005 году, что было воспринято арабами как победа.

Конфликт ХАМАС и ФАТХ, бои за контроль над сектором Газа

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После прихода ХАМАС к власти напряжение между ним и ФАТХ продолжило расти. Несмотря на то, что в марте 2007 года организации подписали соглашение о формировании правительства национального единства, вскоре эскалация возобновилась и привела к боестолкновениям в секторе Газа. В результате стычек, продолжавшихся с 10 по 15 июня, ХАМАС установило полный контроль над сектором. Представители ФАТХ были убиты, взяты в плен или изгнаны за пределы Газы. В результате столкновений погибли чуть более 150 палестинцев. С тех пор общепалестинские выборы больше не проводились, хотя и были запланированы сначала на 2014, а затем на 2021 годы.

Операции «Литой свинец» и «Нерушимая скала»

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С конца нулевых и до сегодняшнего дня конфликт Израиля и ХАМАС происходит примерно по одной и той же схеме: в ответ на похищения граждан Израиля и ракетные обстрелы из сектора Газа израильские военные проводят операции против исламистов, которые, однако, не приводят к решительным успехам.

Первая такая операция под кодовым названием «Литой свинец» проходила с 27 декабря 2008 года по 18 января 2009-го. В результате погибли больше тысячи палестинцев и всего 13 израильтян (причем четверо — под огнем своих). Однако сухопутная операция израильской армии не привела к разгрому ХАМАС. Кроме того, Израиль подвергся резкой международной критике за неизбирательные удары, приводящие к гибели мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры.

Операция «Нерушимая скала» проходила с 8 июля по 26 августа 2014 года. На этот раз жертв было больше: погибли более 70 израильтян и более двух тысяч палестинцев. Сухопутная операция также имела место: в качестве результата Израиль, как и в предыдущем случае, назвал разрушение подземных туннелей, ведущих из Газы на израильскую территорию.

Еще одно обострение между Израилем и ХАМАС произошло в мае 2021 года. В результате взаимных обстрелов были убиты 15 израильтян и около 300 палестинцев.

Текущие события, начавшиеся в октябре 2023 года, хоть и повторяют обычную схему конфликта, отличаются резким увеличением жертв среди израильского населения (их количество приближается к полутора тысячам), а также масштабом наземного вторжения сил ХАМАС на территорию Израиля, в результате которого бои впервые велись на улицах израильских населенных пунктов.

Идеология ХАМАС

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Если изначально ХАМАС ставило своей целью создание исламского государства на всей территории Палестины и Израиля, то впоследствии неоднократно подписывало документы, в которых признавало границы Израиля по состоянию на 1967 год. Кроме того, в своей предвыборной программе 2006 года ХАМАС заявило о том, что вопрос признания Израиля может быть вынесен на общепалестинский референдум. При этом в своей обновленной Хартии, опубликованной в 2017 году, движение подтвердило свою приверженность созданию исламского государства на всей территории Палестины и Израиля. Кроме того, в документе подчеркнута антисионистская направленность ХАМАС.

Несмотря на отдельные инциденты, позволяющие наблюдателям говорить об исламизации сектора Газа, официально ХАМАС не вводило никаких религиозных правил и запретов на подконтрольной ему территории.

Признание ХАМАС террористической организацией

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По вопросу признания ХАМАС террористической организацией ведущие страны мира разделены на две группы. Официально движение считают террористическим в Израиле, США, Великобритании, Канаде, Японии и Евросоюзе. При этом Россия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Иран и Норвегия придерживаются противоположной позиции. Не считает ХАМАС террористической организацией и ООН.