Гренландия: история острова, почему он принадлежит Дании и что в нем ценного

Что известно о самом большом острове мира и почему его так хочет заполучить Дональд Трамп, читайте в материале РИАМО.

После того, как на президентских выборах в США в ноябре 2024 года победил Дональд Трамп, возобновилась дискуссия о возможной покупке Штатами Гренландии. Дания, которой сейчас принадлежит этот остров, явно не горит желанием расставаться с огромным куском своей территории, но, кажется, политический дрейф Гренландии в направлении Америки уже начался.

География и климат Гренландии

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Гренландия – самый большой остров в мире, ее площадь составляет 2,166 миллиона квадратных километра (что в четыре раза меньше площади Австралии – самого маленького континента Земли).

Примерно 80% Гренландии покрыты слоем льда, его средняя толщина составляет 1,67 километра, максимальная – больше трех километров. Любопытно, что самая северная часть острова, Земля Пири, не имеет ледяного покрова: воздух здесь настолько сухой, что снега практически не бывает. Это самая северная часть Земли, не покрытая льдом.

Согласно исследованию французского ученого Поля-Эмиля Виктора, проведенному в 1951 году, Гренландия – вовсе никакой не остров, а целых три острова, разделенных узкими проливами. Учитывая толщину ледяного покрова, установить истину непросто.

В частности, существует такая версия карты острова.

В 2013 году ученые обнаружили под ледяным покровом Гренландии самый длинный каньон на Земле и назвали его Большой каньон (по аналогии со знаменитым американским Гранд-каньоном). Его предполагаемая длина – свыше 750 километров.

Именно в Гренландии была зафиксирована самая холодная температура воздуха в северном полушарии. Это произошло 22 декабря 1991 года, когда столбик термометра опустился до минус 69,6 градуса по Цельсию. Для сравнения, температурный рекорд в южном полушарии (и на Земле вообще) был зафиксирован на советской станции «Восток» 21 июля 1983 года – минус 89,2 градуса.

В Гренландии расположен самый большой национальный парк мира – Гренландский национальный парк. Он расположен в северо-восточной части острова и занимает огромную площадь в 972 тысячи квадратных километров (то есть немногим менее половины площади всей Гренландии).

Население Гренландии

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По состоянию на 2021 год население Гренландии составляло 56 421 человек. 18 800 из них жили в столице острова, городе Нуук.

По своим корням 89,7% населения относятся к инуитам (в России более распространено название «эскимосы»), 7,8% – к датчанам.

По состоянию на 2010 год свыше 95% населения исповедовали протестантизм, главным образом представленный государственной Евангелическо-лютеранской церковью Дании.

Единственный официальный язык Гренландии – гренландский. Он относится к эскимосско-алеутским языкам и на нем говорит практически все население острова.

По плотности населения Гренландия прочно занимает последнее место среди всех государств и зависимых территорий планеты – на квадратный километр здесь приходится всего 0,03 человека. На расположившихся строчкой выше Фолклендских островах плотность населения выше в 10 раз.

Политическая принадлежность Гренландии

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Гренландия является автономным регионом в составе Датского королевства (второй такой регион – Фарерские острова). Таким образом, жители острова имеют полноценное гражданство Дании и Евросоюза.

При этом еще в 1985 году Гренландия вышла из Европейского экономического сообщества, которое спустя восемь лет трансформировалось в Евросоюз. На референдуме 1982 года за это проголосовали 52% избирателей (против 48% сторонников «европейского пути»).

Кроме того, в 1979 и 2008 годах на острове проходили референдумы о расширении гренландской автономии. Сейчас правительство Дании сохраняет контроль за вопросами гражданства, денежной политики и внешней политики, включая оборону.

Несмотря на серьезный уровень автономии, Гренландия остается дотационным регионом – примерно половина доходов бюджета формируется за счет финансовой помощи из Дании.

Любопытно, что Гренландия не входит даже в тройку самых крупных административно-территориальных единиц государств мира, уступая по площади Якутии, Западной Австралии и Красноярскому краю (в порядке уменьшения).

История Гренландии. Откуда взялось название острова

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Предки современных эскимосов жили в Гренландии еще как минимум 4,5 тысячи лет назад. Что касается европейских колонистов, то первыми на остров попали викинги из Исландии под предводительством Эрика Рыжего в X веке. Именно этот вождь, как считается, придумал современное название острова, в переводе означающее «Зеленая земля». В исландской «Саге об Эрике Рыжем» утверждается, что это был рекламный ход для привлечения новых колонистов – в действительности ни тогда, ни сейчас обилием зелени Гренландия похвастаться не могла.

Считается, что к началу XV века поселения викингов на острове прекратили свое существование, однако в 1721 году на остров вновь высадились европейские переселенцы под руководством датско-норвежского миссионера Ханса Эгеде. Именно так началась история новой датской колонии.

Взаимоотношения Гренландии с США

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Желание Дональда Трампа купить Гренландию у Дании – всего лишь продолжение старой истории. Возможность такой покупки исследовал еще госсекретарь США Уильям Сьюард в 1867 году, но тогда конгресс не дал добро. А в 1946 году Штаты предлагали Дании за Гренландию 100 миллионов долларов, однако получили отказ. На сегодняшний день эксперты оценивают стоимость острова от 12,5 до 77 миллиардов долларов.

При этом американские военные находятся на острове с 8 апреля 1941 года, когда они оккупировали его, чтобы он не достался нацистам (Дания в то время уже находилась под гитлеровской оккупацией).

В 1951 году датчане и американцы подписали соглашение, позволившее США легально разместить в Гренландии свои войска. К тому времени на острове уже функционировала большая американская авиабаза Туле. Она действует и по сей день, только теперь называется космическая база Питуффик.

Зачем Гренландия Трампу

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Как мы уже писали, в Гренландии находятся большие запасы золота, алмазов, урана, а также редкоземельных металлов, используемых в электронных устройствах. Последние стали главной причиной противостояния США и Китая на территории острова. Так, КНР начала вкладываться в гренландские редкоземельные рудники еще в 2010-х, а Штаты явно намерены остановить здесь китайскую экспансию.

Помимо природных ресурсов самой Гренландии, для Америки важен контроль над Арктикой, который открывается с территории острова.