Глобальный экономический кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке: ожидаемая реальность или страшилка?

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посоветовал готовиться к крайне серьезному экономическому кризису в мире, который может подорвать жизни и экономики всех стран.

Мировую экономику ждут сложные времена

Мировую экономику вероятнее всего ждут сложные времена: негативные тенденции продолжат нарастать, прежде всего в аспектах роста общей инфляции, роста цен на энергоносители и замедлении темпов экономического роста, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. В среднем рост инфляции в мировой экономике вероятнее всего превысит текущий прогноз МВФ в 3,2% и составит 4-6%, добавляет он.

«Что касается цен на нефть: если война в Иране продолжится и события пойдут по самому плохому сценарию, включая наземную операцию США, — которая может затянуться на неопределенный срок, — и если американская армия понесет большие потери, что в итоге приведет к применению ядерного оружия, то вполне вероятно, что цена на нефть легко превысит 130–150 долларов за баррель», — считает Хачатурян.

Даже если война в Иране закончится в ближайшее время, страны Персидского залива смогут восстановить прежние объемы добычи и поставок нефти только через 1,5–2 года. Из-за этого цены на нефть, скорее всего, останутся на уровне 80–100 долларов за баррель. При этом страны Персидского залива дают 18–20% мировой добычи нефти. Потеря такого объема — это очень серьезно. Дефицит нефти на рынке будет расти, что создаст дополнительное давление на мировую экономику, вызовет рост инфляции и сокращение производства, полагает эксперт.

Мировая экономика, вероятно, упадет на 2–3% в 2026 году и на 4–5% в следующие годы, считает он.

Экономики США, Евросоюза, Китая, РФ — кто пострадает сильнее

В целом наиболее заметными кризисные явления будут для экономики США, в которой прогнозируемый на 2026 год показатель в 2,7% уже сейчас превышен почти на процент, а рост промышленного производства не превысит 0,7% несмотря на прогнозы в 1,2%, считает Хачатурян.

«Что касается экономики ЕС, то тенденции сокращения объемов производства (по состоянию на март 2026 года данный показатель составил -1,4%), роста цен на энергоносители (в марте 2026 года цены на газ в Евросоюзе выросли на 70%, на нефть — на 60%), роста банкротств (показатель в среднем по ЕС вырос на 2,5-3%) вероятнее всего будут нарастать. Резонно предположить, что инфляция в ЕС превысит прогнозный показатель 2,6% и составит минимум 3,9-4,5% в 2026 году с тенденцией к ускорению до 5-6% в последующие годы, темпы сокращения объемов производства составят минимум 2,5-3,2% в 2026 году с тенденцией к росту до 4-4,5% в последующие годы, рост цен на энергоносители в среднем составит 80-90% на газ и нефть, а рост банкротств ускорится до 4-5,5%», — прокомментировал экономист.

По его мнению, в этих условиях наиболее устойчивой вероятнее всего будет выглядеть экономика Китая, которая продолжит демонстрировать умеренный рост в 5-7% за счет устойчивых объемов внутреннего потребления и роста объемов реэкспорта энергоносителей.

Что касается экономики России, то с учетом роста объемов нефтегазового экспорта и необходимости увеличения в этой связи объемов добычи нефти и газа, а также продолжения роста объев несырьевого экспорта нас ожидает возрастание темпов роста до уровня в 2-2,5%, восстановление объемов промышленного производства до уровня 2-3% и сохранение инфляции на уровне 5-7%, считает Хачатурян.

Риски глобальной рецессии остаются высокими

«Я согласен с тем, что экономический кризис может быть крайне серьезным, однако не думаю, что он неминуем. Главный вопрос в том, как долго продлится конфликт», — высказывает свою точку зрения заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird Ян Пинчук.

Война на Ближнем Востоке привела к остановке ежедневного экспорта 15 млн баррелей нефти и 4–5 млн баррелей нефтепродуктов из Персидского залива. Мировые цены на нефть могли бы вырасти гораздо сильнее, если бы не накопленные в 2025 году запасы, говорит он. Особую роль сыграли продажи запасов нефти «с воды», накопившиеся в четвертом квартале 2025 года. По мере сокращения запасов «с воды» потребители начнут использовать внутренние запасы. МЭА уже объявило о высвобождении из резервов 426 млн баррелей. Некоторые страны обеспечены запасами на срок до четырех месяцев — особенно здесь выделяются Япония и Южная Корея, где запасы превышали 200 дней. Соответственно, использование накопленных резервов станет основным средством противостояния кризису в надежде, что конфликт завершится на горизонте 2–3 месяцев, констатирует эксперт.

Если этого не произойдет, тогда в этих странах придется сокращать потребление, что, вероятно, приведет эти регионы особенно страны ЮВА и ЕС к рецессии с одной стороны и высокой инфляции с другой, то есть к режиму стагфляции, отмечает Пинчук.

«Будет кризис или нет, зависит от того, когда завершится конфликт и будет открыт Ормузский пролив. Если мы говорим, что в течение 1–2 месяцев конфликт завершен и пролив открыт, в этом случае я не думаю, что стоит готовиться к кризису. Если мы исходим из реальности, что конфликт продолжается долгое время — 4–6 месяцев, — тогда однозначно мировая экономика впадет в рецессию. Кроме этого, стоит учитывать, что энергоинфраструктура региона Персидского залива повреждена, и на ее восстановление уйдет время. Поэтому даже в сценарии скорого завершения конфликта экспорт нефти может не вернуться на прежний уровень еще в течение некоторого времени. Поэтому риски глобальной рецессии остаются высокими», — резюмирует заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird.

Если конфликт в Иране надолго, то мировую экономику ожидает мощный ресурсно-логистический удар

«Вероятность глобального экономического кризиса в виде продолжительной (более полугода) и глубокой рецессии (падение ВВП в ведущих странах не менее чем на 3% в год) существует, но зависит не от эндогенных (внутренних — прим. ред.) факторов рыночной стихии, как в 2008-09 гг., а от вполне осязаемых факторов международной напряженности», — комментирует профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Разумеется, в случае затягивания на неопределенное время войны в Иране с сопутствующими осложнениями по всему Ближнему и Среднему Востоку мировая экономика испытает даже более мощный ресурсно-логистический удар, чем в ковидный период 2020-21 гг., и мировое производство будет сокращаться по данным объективным причинам. Тогда, действительно, энергетика, сельское хозяйство, завязанное на производство удобрений, другие энергоемкие сектора будут вынужденно сокращаться не от перепроизводства и затоваривания рынков, нехватки спроса, что типично для рыночной экономики, а от недопоставок сырья и дефицита предложения ресурсов, полагает эксперт.

В случае урегулирования в приемлемые сроки (3-6 месяцев) иранского конфликта мировые запасы энергетических и сырьевых ресурсов возобновят пополнение, и угроза данного кризиса исчезнет, добавляет Толкачев.

Новый мировой кризис ударит по всем отраслям из-за энергопроблем в Европе

Мировой финансовый кризис всегда обусловлен спадом производства и торговых дисбалансов, говорит экономист, юрист-международник Дмитрий Семенов и обращает внимание, прежде всего, на страны Европы.

«На сегодняшний день в Европе назрел энергетический кризис, что привело к проблемам в экономике и сворачиваю производств. Все это последствия санкций против России в энергетическом секторе, а также неспособность США заменить российские энергоресурсы из-за отсутствия нужного количества танкеров. Последствия непродуманного шага, мы видим на примере сворачивания производств и банкротство в ЕС, введения квот на топливо в аэропортах и неспособность перезапуска экономики», — прокомментировал экономист.

По его мнению, новый мировой кризис затронет все отросли экономики и тут нельзя выделить конкретно одну сферу, потому что в современных условиях все взаимосвязано и создает цепную реакцию.

«Реальная форма выражения кризиса в ЕС — это спад производства, забастовки, рост безработицы, переход в режим экономии во всех отраслях производства, логистики, сельском хозяйстве и так далее. С другой стороны, мировой кризис хоть и влияет на Россию и страны БРИКС, однако сообща с помощью торгового сотрудничества и решения совместных проблем, только укрепляет блок стран участниц БРИКС с экономической точки», — считает Семенов.