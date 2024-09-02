«Финт ушами»: что будет с транзитом российского газа в Европу с 1 января 2025 года

Прекратится ли транзит российского газа через Украину в Европу с 2025 года и каковы будут последствия такого решения, читайте в материале РИАМО.

Украина с 1 января 2025 года остановит транзит российского газа через свою территорию, рассказал в интервью каналу «Новини Live» советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. При этом страна готова транспортировать в Европу топливо из других стран, добавил он. Что произойдет после отмены транзита и как это отразится на разных участниках рынка, читайте в материале РИАМО.

Украина готова быть транзитной страной для газа – но не российского

Фото - © fanjianhua/Freepik.com

По словам главы офиса украинского президента, теперь Европа может вместо российского газа использовать газ, например, из Азербайджана или Казахстана.

«Это может быть другой транзитный газ, который пойдет, например, из среднеазиатских стран», – сказал Подоляк. По его словам, если Европа захочет получать газ из Казахстана или Азербайджана, Киев обеспечит поставки, «если будут соответствующая логистика, запрос, контрактность, где будет отдельно прописана транзитивная роль Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что Киев ведет переговоры о поставках газа из Азербайджана в ЕС.

Сроки транзитного контракта, заключенного в 2019 году между Москвой и Киевом, истекают 31 декабря 2024 года. После остановки «Северных потоков» и прекращения прокачки через газопровод «Ямал – Европа» транзитная ветка по территории Украины пока что остается единственным маршрутом для поставок российского газа в страны Центральной Европы.

Будет ли продлен транзит российского газа через Украину в 2025 году

Фото - © Pxhere.com

Ситуация вокруг транзитного договора имеет значительно большее значение для будущего Европы, нежели об этом пишут европейские журналисты, считает директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев. Дело в том, что энергетическая безопасность ряда государств региона зиждется исключительно на российском газе. Энергетические системы Австрии, Словакии, Италии и Чехии в контексте отказа от пролонгации транзитного соглашения окажутся в стесненных обстоятельствах. К примеру, ранее доля российского газа в структуре потребления Австрии составляла 80%. Благодаря недальновидной политике центра принятия решений ЕС, промышленное производство страны, экономика Австрии находится под беспрецедентной угрозой, говорит эксперт.

«Поскольку энергетическая солидарность Евросоюза в последние месяцы дала значительную течь – примером здесь является ситуация вокруг „Дружбы”, поморского газопровода и отказа Германии передать Чехии полагающиеся объемы „газпромовского” природного газа, – рассчитывать на положительное решение относительно продления украинского транзитного соглашения не следует. Интересами минорных участников союза охотно пренебрегут в угоду политической конъюнктуре», – полагает Марышев.

Есть ли способ, как обойти отказ Украины от транзита газа из России

Фото - © Freepik.com

По словам директора по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс», существует вполне разумная модель обхода вероятного отказа Украины от продления транзитного соглашения.

«Например, природный газ будет менять правообладателя за пределами Украины, и в Суджу уже будет поступать не российский, а, допустим, чешский. Для реализации такого „финта ушами” необходима серьезная переговорная работа европейских политиков. Поэтому соглашение продлено не будет, а транзит – сохранится. Такой вот дуализм, свойственный многим политическим решениям современной Европы», – объясняет Марышев.

Украина стремится к тому, чтобы российский газ формально поступал от компании, не имеющей связи с Россией, отмечает политический обозреватель Анастасия Хохлова. Если сейчас транзитом занимается «Газпром», то после отказа от продления договора этим могли бы в теории заниматься либо европейские компании, либо какой-то посредник, как, например, азербайджанская SOCA (государственная нефтяная компания Азербайджана – прим. ред.), говорит она.

Однако, по мнению Марышева, казахстанская или азербайджанская альтернативы вызывают большие сомнения. Во-первых, ресурсная база экспортеров не обладает достаточными размерами. Кроме того, логистические возможности этих стран не позволяют организовать бесперебойные поставки природного газа. Южный маршрут полностью загружен, а газопровод, расположенный в Судже, – это эксклюзивная газотранспортная магистраль, доступ к которой третьим сторонам предоставлен не будет, уверен эксперт.

Если перекроется транзит, что будет с ценами на газ в Европе

Фото - © Unsplash.com

Несмотря на высокий уровень наполненности европейских ПХГ – около 90% в начале сентября, – в случае закрытия суджского транзита Европу ожидает период устойчивого роста цен на энергоресурсы, считает Марышев.

«С учетом ценовой динамики СПГ-рынка (СПГ – один из столпов европейской энергетической безопасности) будущая зима обещает быть „дорогой” для европейского потребителя. Относительно умеренный температурный режим прошлой зимы сформировал неправильное представление об уровне энергетической устойчивости региона. Поэтому любые температурные аномалии – радикально низкие – это огромный риск», – говорит эксперт.

В случае вероятного дефицита придется «перебивать» ценовое предложение стран АТР на сжиженный природный газ. Текущая ценовая премия азиатского рынка достигает 30%, а в случае возникновения усиленного спроса в Европе – значительно возрастет, поясняет он.

Если контракт продлен не будет все-таки, то в первую очередь пострадают европейские государства, такие как Австрия и Словакия, которые зависят от российских поставок, комментирует политический обозреватель Анастасия Хохлова. В экстренных случаях они могут рассчитывать на потоки газа из Италии, Германии, Болгарии, но полностью компенсировать дефицит вряд ли удастся, что приведет к росту биржевых цен в ЕС.

«Если российский газ не пройдет через Украину, объемы не дойдут до Европы. Турецкий поток уже перегружен, альтернативные маршруты отсутствуют. В итоге Европа может потерять до 15 или 20 млрд кубометров, что существенно. Соответственно, цены на ресурс вновь подскочат» Анастасия Хохлова политический обозреватель

Сколько газа поставляется через Суджу и почему Европа — важное направление для экспорта

Фото - © Freepik.com

Для российского экспорта европейское направление остается важным, подчеркивает Марышев. Через Суджу ежегодно поставляется 15 млрд м3 на европейский рынок. Такие объемы в случае необходимости сложно будет оперативно перенаправить на другие рынки.

Важным здесь может стать газовый хаб в Турции, который будет в состоянии вместить выпадающие объемы. Перевести такие объемы в сжиженный формат и направить в АТР – привлекательно, но маловероятно, поскольку динамика ввода в эксплуатацию СПГ-заводов, отягощенная санкционными ограничениями в части технологии и оборудования, не позволяет обработать сверхбольшое количество природного газа.

«Транзитное соглашение для России – важный элемент экспорта, но не критичный» Павел Марышев директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс»

Хохлова также считает, что Россия не окажется в критичной ситуации, страна просто немного потеряет в средствах, которые поступают в бюджет, и сократит добычу и экспорт.