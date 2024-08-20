Эпидемия ожирения: от чего «толстеет» весь мир?

За последние пять лет количество россиян с лишним весом и ожирением увеличилось. Тенденция к увеличению веса населения охватила практически все страны мира.

Больше половины россиян имеют лишний вес

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Согласно данным, собранным Росстатом, в России 62,5% взрослых людей имеют избыточную массу тела. При этом в 2018 году доля людей с лишним весом составляла 61,7%, то есть за пять лет средний россиянин несколько «потолстел».

В России имеют лишние килограммы больше половины мужчин: их уже 52,4% (против 46,7% в 2018 году). Число мужчин с нормальным весом за пять лет снизилось – с 34% до 30,9%. Женский пол также несколько «поправился»: в 2018 году женщин с ожирением и предожирением было 34,7%, в 2023 году – уже 37,1%. Но при этом увеличилось и число дам с нормальным весом: с 38,1% до 39,4%.

ВОЗ отмечает, что стремительно «толстеет» почти все население Земли. В 2022 году появились данные о том, что избыточный вес имеют 43% взрослых жителей планеты – то есть около 2,5 млрд человек. При этом в 1990 году этот показатель был всего 25%.

Среди детей и подростков статистика тоже не слишком радужная: лишний вес имеют около 20% людей этой возрастной категории (в 1990 году – всего 8%). Что касается ожирения, то за последние 30 лет этот показатель у юного населения вырос в четыре раза: с 2% в 1990 году до 8% в 2022-м.

Единственная страна, где количество людей с избыточной массой тела уменьшилось, – это Франция. В 1990 году от проблем с лишним весом страдали 43% французов, к 2022 году – всего 36%. Впрочем, это может быть связано с миграционной политикой страны, в которую приезжают тысячи беженцев.

Большинство людей толстеет от бедности

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Согласно статистике ВОЗ, на протяжении почти всего XX века избыточный вес считался проблемой исключительно развитых стран. Но в последние десятилетия толстеть начали и жители стран с низким и даже экстремально низким уровнем доходов. Например, в Африке за 20 лет стало на 23 процента больше детей с лишним весом. Если говорить обо всем мире, то почти половина детей с избыточной массой тела живет в странах Азии.

Исследователи связывают это с тем, что небогатым людям легче всего купить простую, высококалорийную еду: рис, картофель, лапша, жаренные в масле лепешки. Многие семьи в бедных странах добавляют в рацион овощи лишь пару раз в неделю, а мясо – по праздникам. В этом случае утоление голода стоит на первом месте, а полезность продуктов и их влияние на вес не учитывается.

Во многих странах (например, США) определенные слои населения сформировали свою «культуру питания», когда рацион состоит главным образом из фастфуда: бургеров, картошки фри, пиццы, мороженого и сладкой газировки. В Штатах людей с избыточным весом значительно больше, чем в России, – 72%. В частности, это объясняется тем, что фастфуд значительно дешевле, чем блюда с оптимальной калорийностью и правильным сочетанием белков, жиров и углеводов.

Однако в нашей стране правило «толстеют от бедности» применять не следует, считают диетологи. На прилавках можно найти много полезных продуктов по умеренным ценам, и при желании человек может сформировать свой рацион так, чтобы не получать лишние калории.

«В совершенно недорогих общедоступных магазинах можно покупать полезные продукты, например, те, которые подвержены меньшей обработке – и сохранять нормальную массу тела. Все зависит от выбора самого человека», – комментирует заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое спортивное питание» ФИЦ Питания и биотехнологий, кандидат медицинских наук, врач-терапевт-диетолог высшей категории Екатерина Бурляева.

Почему толстеют россияне

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По исследованиям Росстата, в 2018 году в России большую часть рациона взрослых людей составляли углеводы и жиры (около 45% и около 40% соответственно). Таким образом, многие наши соотечественники сознательно выбирают высококалорийную пищу: мучные изделия, сладости, жареные и жирные продукты.

На увеличение веса влияют, кроме того, гиподинамия и отсутствие регулярных физических нагрузок, особенно в больших городах. Вместо того, чтобы ходить пешком, многие горожане пользуются личным или общественным транспортом, исключают из режима физнагрузки, предпочитая после работы «тюлений» отдых на диване.

«На сегодняшний день все больше людей следят за своим внешним видом и посещают фитнес, регулярно занимаются различными видами спорта или находят другие возможности для физических занятий. Сейчас правительство идет навстречу и даже инициирует многие проекты по мотивации людей к здоровому образу жизни. В очень многих дворах расположены тренажеры, в скверах обустроены велодорожки. Так что для того, чтобы заниматься спортом, на сегодняшний день препятствий нет. Нужно только желание человека», – отмечает Екатерина Бурляева.

Можно ли начать худеть «с понедельника»

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Для того, чтобы сформировать новые базовые пищевые привычки, достаточно двух недель, считает Екатерина Бурляева. За это время можно привыкнуть к режиму питания и отвыкнуть от избыточного употребления сахара и соли.

«Однако у людей абсолютно разные психотипы, поэтому здесь должен быть индивидуальный подход. Насколько резко человек может менять свои пищевые привычки? Некоторым это бывает проще сделать одномоментно и не возвращаться больше к старому стилю питания. А для кого-то лучше это делать постепенно», – комментирует диетолог.

Приступить к борьбе с лишним весом может помочь также психотерапевтическая поддержка. Довольно часто причиной переедания становится нарушение восприятия чувства голода и чувства насыщения. Испытывая тревогу или переживая депрессивное состояние, человек нередко начинает «заедать» стресс. Справиться с этой проблемой может работа с психотерапевтом.

«Если вы имеете лишний вес, нужно вести пищевой дневник, чтобы понять, в какие моменты вы переедаете. Человеку свойственно не запоминать количество и объем порций, полагая, что он ест совсем немного и полнеет без причины. Кроме того, важен также режим питания. Пищевой дневник и консультация диетолога помогут понять, как восстановить баланс между энергией потребляемой и энергией затрачиваемой. Этот баланс – основа поддержания веса в норме», – констатирует Екатерина Бурляева.

Как понять, есть ли у вас ожирение

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Определяя, соответствует ли вес взрослого человека норме, Росстат и ВОЗ чаще всего используют ИМТ – индекс массы тела. Он рассчитывается так: вес человека в килограммах делят на квадрат роста в метрах. Если полученная цифра находится в пределах от 18,5 до 25, то вес считается нормальным. Значение ИМТ от 25 до 30 считается показателем избыточного веса, а люди с ИМТ больше 30 имеют ожирение.

Если вы отмечаете, что начали набирать лишние килограммы и это становится для вас проблемой, имеет смысл для начала обратиться к терапевту, врачу общей практики по месту жительства либо эндокринологу. «На сегодняшний день в обязанность всех специалистов этих служб введено давать рекомендации по образу жизни. Поэтому возможностей определить причину набора веса и начать лечение очень много», – отмечает Бурляева.