Дым, кровь и ужас: хронология теракта в «Крокусе», задержание террористов, жертвы трагедии

В материале РИАМО вспоминаем об одном из самых крупных терактов в России и рассказываем о том, как идет расследование.

Стрельба, пожар и взрыв: что произошло в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года

Теракт в «Крокус Сити Холле» начался вечером 22 марта 2024 года во время концерта группы «Пикник». Нападавшие приехали на парковку «Крокуса» на белом «Рено», а первые выстрелы раздались около 20:00. У террористов было оружие, рюкзаки с легковоспламеняющейся жидкостью, стрельбу они открыли сразу у входа в концертный зал.

Нападавшие без разбора стреляли во всех, кто попадался им на пути, в зале они вели беспорядочный огонь по людям. Мужчины, обычные посетители концерта, смогли обезвредить одного из террористов, и его трупп позже найдут в зале следователи. По одной из версий следствия, преступники хорошо знали план концертного зала, поэтому смогли быстро покинуть здание после того, как устроили поджог, взрыв и расстреляли людей.

Вычислить преступников удалось по машине, на которой они передвигались, — их нагнали силовики в Брянской области и задержали, не дав перейти границу с Украиной. Таким образом террористы пытались скрыться, и об украинском следе эксперты заговорили сразу после теракта. В МВД России подчеркнули, что все задержанные не являются гражданами России.

После поджога треть здания «Крокуса» была в огне, пожару был присвоен повышенный ранг сложности, и этот факт также стал причиной возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Полностью ликвидировать последствия пожара и разобрать завалы удалось только на пятый день после теракта.

Погибшие и пострадавшие в результате теракта в «Крокусе»

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В результате чудовищного нападения террористов в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 человек пострадали. Основными причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравления продуктами горения.

Рядом с концертным залом сразу после трагедии был организован стихийный мемориал, к которому приезжали и политики, и звезды, и граждане — все, для кого теракт стал личной трагедией. Жители приносили к месту происшествия цветы, свечи и детские игрушки.

Кого задержали по делу о теракте в «Крокусе» и что с подозреваемым сейчас

По делу о теракте в «Крокусе» потерпевшими были признаны более 1700 человек. В следственном комитете сообщили о том, что всего было проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз.

На следующий день после теракта, 23 марта 2024 года, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании 11 причастных к теракту, включая четырех непосредственных исполнителей — Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова.

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» задержали более 20 человек, это и непосредственные исполнители, и пособники — те, кто сдавал террористам квартиру, координировал действия, обеспечивал связь и прочее. Арестованы 20 фигурантов, четверо из них обвиняются в непосредственном исполнении теракта, оставшихся 16 признали соучастниками.

Террористов и их пособников задерживали не только на территории России. Так, в США правоохранители задержали участника афганской ячейки «Исламского государства»* (* Организация признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ) Мохаммада Шарифуллу, который является одним из организаторов теракта. Боевик утверждает, что перед нападением на концертный зал инструктировал террористов, как пользоваться оружием. Мужчина также назвал двух из четырех арестованных в Москве подозреваемых своими «учениками». Несколько человек задержали в Таджикистане и в Турции.

По слова Александра Бортникова, вербовщики исполнителей теракта являлись членами «Вилаята Хорасан»* (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и целенаправленно работали с таджикской диаспорой в России через интернет.

26 февраля 2025 года в Федеральной палате адвокатов (ФПА) подтвердили завершение расследования по делу о теракте. После ознакомления с материалами дела состоится суд. Известно, что большинство пострадавших от ознакомления с делом отказались, оставив это своим адвокатам. Поэтому судебное заседание должно состояться в скором времени. Предварительное следствие длилось 11 месяцев

По второму делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, расследование все еще продолжается.

«В рамках дела проводится пожарно-техническая экспертиза, которая должна установить наличие или отсутствие вины. Все пострадавшие автоматически признаны потерпевшими по обоим делам», — пояснили в палате.

Последствия теракта в «Крокус Сити Холле»

Сразу же после теракта в России люди начали сдавать билеты на массовые мероприятия. Минкульт усилил охрану учреждений культуры после трагедии.

Министр культуры РФ Ольга Любимова напомнила, что МВД при участии некоторых федеральных органов исполнительной власти ведет работу над проектом изменений в закон «Основы законодательства РФ о культуре». Изменения предусматривают новые меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении зрелищных мероприятий.

Жертвам теракта оказывалась и до сих пор оказывается бесплатная юридическая помощь. Многие жители России проявили солидарность, сразу после теракта люди помогали друг другу, на помощь приходили даже подростки, за что они были награждены.

Мемориал у «Крокус Сити Холла»

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Мемориал погибшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» планируют открыть 22 марта, в день годовщины трагедии.

Мемориал возводят у здания концертного зала. Утром 21 февраля перед ним заметили конструкцию из металла, которая станет основой памятника. Мемориал будет установлен напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». Его облик раскроют только в день открытия.