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Директор ФСБ Бортников: по делу о теракте в «Крокусе» задержаны свыше 20 человек

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» задержали более 20 человек, сообщает РБК.

По его словам, среди задержанных — непосредственные исполнители теракта и их пособники.

Ранее Бортников отмечал, что Главное управление разведки Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту, который произошел в КЦ «Крокус Сити Холл».

22 марта вооруженные преступники ворвались в здание концертного зала и начали расстреливать пришедших на выступление группы «Пикник» людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали 5 дней. В результате трагедии погибли 145 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.