Одного из организаторов теракта в подмосковном «Крокусе» арестовали в США

В США правоохранители задержали участника афганской ячейки «Исламского государства»* Мохаммада Шарифуллу, который является одним из организаторов теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщает Daily Storm .

Боевик, известный как Джафар, утверждает, что перед нападением на концертный зал инструктировал террористов, как пользоваться оружием. Мужчина также назвал двух из четырех арестованных в Москве подозреваемых своими «учениками».

Кроме того, Шарифулла подозревается в причастности к теракту в аэропорту Кабула в 2021 году. Боевик тогда бежал из тюрьмы после того, как в 2019 году его арестовали. В результате взрыва погибли 13 американских военных и около 170 мирных афганцев. Теракт произошел во время вывода американских войск из Афганистана.

В Вашингтоне также считают, что Шарифулла участвовал в нападении на посольство Канады в Кабуле в июне 2016 года, тогда погибли 10 человек. 2 марта боевику, которого удалось задержать после многочисленных попыток, в США были предъявлены обвинения.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы открыли огонь по людям в концертном зале, а затем подожгли здание. В результате погибли 145 человек.

* Организация признана экстремистской и террористической, запрещена в РФ.