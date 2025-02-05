20 фигурантов и 800 свидетелей: дело о теракте в «Крокусе» передадут в суд

Mash: завершилось предварительное следствие о теракте в «Крокусе»

11 месяцев длилось предварительное следствие о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Недавно оно завершилось, сообщает Mash .

Правоохранители закончили работу с материалами дела, теперь их направят в суд.

В рамках расследования было опрошено свыше 1,7 тыс. человек, из них 800 — свидетели. Также были арестованы 20 фигурантов, четверо из них обвиняются в непосредственном исполнении теракта, оставшихся 16 признали соучастниками.

Предварительное следствие продлевалось несколько раз, последнее продление было до 24 декабря 2024 года. Теперь оно, наконец, завершилось.

22 марта 2024 года вооруженные террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл», открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 145 человек.

Ранее четверых сообщников напавших на «Крокус» боевиков задержали в Ингушетии. Они помогали исполнителям теракта, снабжая их оружием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.